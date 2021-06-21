1. Опубликован очередной промежуточный доклад Генсека ООН о ситуации с правами человека в Крыму. Как сообщила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар, этот доклад, в качестве выполнения резолюции ГА ООН 75/192, будет представлен во время 47-ой сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу в понедельник.

2. Житель Украины провел месяц в СИЗО, куда бросили его оккупанты за 48-кратное пересечение админграницы с Крымом по “недействительному российскому паспорту”. Оккупанты признали недействительным выданный ему аусвайс, вероятно, из-за того, что украинец часто пересекал админграницу Крыма с Херсонской областью на машине с украинскими регистрационными знаками, чем привлек к себе внимание. Это далеко не первый случай, когда оккупанты сначала выдают аусвайс, а потом признают его недействительным (с последующей депортацией). По сути, так может случиться с каждым, т.к. Крым — оккупирован, и законы тут не действуют, даже российские.

3. Из зоны подтоплений в Крыму эвакуировано 1773 человека, из них 321 — ребенок. В Ялте не восстановлена нормальная работа общественного транспорта, часть города перекрыта, местами нет света, вода подается по известному только оккупантам графику. Число пропавших без вести увеличилось до двух, один человек погиб, 40 получили травмы. В сети продолжают публиковать фото и видео с последствиями катастрофы в городе. Грязевой поток местами достигал в высоту двух метров.

4. По всему центру Ялты автовладельцы ищут свои автомобили. Некоторые машины бурным потоком и препятствиями на его пути скрутило в груду металла до неузнаваемости.

5. Появилось видео, как сотрудники полностью затопленного ялтинского крокодиляриума спасали своих питомцев.

6. Гурзуф. Пляжи южного берега Крыма смыло, что не мешает руссо-туристо плескаться в грязнющей воде

7. Ялта. Часть улиц остаются непроезжими, местами по ним ещё текут реки (хотя, разумеется, уже не такие, как вчера). Воды в кране пока нет.

8. Директор туристического агентства из Уфы Мария Сухарева обрадовалась потопу в Ялте: “Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс: наконец-то у людей будет достойный отдых, достойные отели — Ялту смыло к х*рам” .

9. В Керчи вода тоже не везде еще спала.

10. Керченская горбольница №1 им. Пирогова продолжает оказывать медпомощь населению, основная масса воды ушла, однако в некоторых помещениях остаются ил и глина, а часть дорогостоящего оборудования оказалась безвозвратно испорчена, сообщили оккупанты: “Здесь вода стояла практически по уровень второго этажа, в некоторых корпусах — до середины первого. В одних корпусах работаем мы в резиновых сапогах, в других — продолжается госпитализация. В помещениях остался невероятный уровень густой глины вперемешку с грязью”.

11. Потоп загострив дискусії. Пропагандон намається валити все на Україну, ватостопольці не згодні: “Очередное нытье профессиональных нытиков, которые "настолько умные", что за предыдущие 23 года так и "не соизволили создать систему сбора паводковых вод на основных реках и в засушливый период". И не только это не сделали, вообще ничего, кроме нытья по любому поводу — что 23 года до 2014, что 7 лет после”, “Да что от вас, клоунов, кроме глупых, нелепых обвинений в якобы нытье не стоит и ожидать, ведь разум у вас напрочь отсутствует. Проблемы с водой до 2014 года решались элементарным способом: подачей днепровской воды. А вот о чём думали и думают управленцы после 2014 года, остаётся загадкой. Ведь ответственные управленцы в первую очередь решают самые жизненно важные вопросы, а потом уже занимаются всем остальным. А у нас с точностью наоборот. И это при том, что регион Севастополь уже в осенний период 2014 года столкнулся с проблемой водоснабжения, но потом матушка природа спасла ситуацию, и чинуши успокоились”, “Те, кто отвечал за водоснабжение в течение 23 лет, не обязаны были нести ответственность за последствия безответственной строительно-миграционной политики своих сменщиков. Городу в течение последних трех-четырех пятилеток до смены подфлажности катастрофическое обезвоживание не угрожало при том, что и затраты на эти вещи из бюджета Украины были не ахти какие огромные, в отличие от сегодняшних. А сегодня деньги льют рекой, на выходе — пук в лужу и обсер за обсером тех, кто сумел свои города на материке изгадить до того, что из них народ бежит”.

12. Подскажите, самолёт, который привезли для дождей в Крыму, уже сел или летает до сих пор? Во, а вы ржали… Вот бы еще посмотреть на “Князя Владимира”, проплывающего по затопленной Пушкинской в Ялте…

13. За липовый сертификат о “вакцинации” просят 16000 руб. Люди реально не доверяют “вакцинам” эрэфиии!!! А для кого-то новый бизнес. Тем временем число заболевших коронавирусом стремительно растет. Зафиксирована очередная вспышка в “Артеке”

P.S. Ватники на севастопольском форуме перечат пропагандонам и признают, что до оккупации все было лучше, в том числе жилищно-коммунальное хозяйство. И даже задумались над причинно-следственными связями: “Смотришь в книгу — видишь фигу. Эта картиночка (прим — с наводнениями в Керчи и Ялте) говорит о загрязненности, а вовсе не о запасах воды, пригодной для подачи в водопроводную систему. Может, тогда уже и по россии такую же вывалишь, да в динамике по пятилеткам, посмотрим, кто заср*лся больше. И речь вообще-то о папуасьей миграционно-коммунальной политике на полуострове в течение последних семи лет, а не о том, какие и сколько было доступных водных ресурсов. Какие бы ни были, но использовались они грамотнее до 2014 года. Не надо подменять причину и следствие”.

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