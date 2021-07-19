1. Новую футбольную форму с изображением карты Украины с Крымом и патриотическими лозунгами, против чего протестовала россия, украинские футболисты и арбитры будут носить в футбольном сезоне 2021-2022 года

2. Ріал-тайм — кримчанин поступає на материку. Презентовано серію фільмів про можливості і перипетії отримання української вищої освіти. Ведучий проєкту — кримчанин Гірей Люманов, який став провідником для кримчан-однолітків в світ української освіти, перед початком демонстрації висловився доволі емоційно: “Я — як Данко, що вирвав своє серце, щоб освітити шлях іншим. І ми освітлюємо кримчанам шлях, куди треба вступати, щоб вони розуміли, що поступати треба тут (на материку), бо в Криму — стагнація”

3. Ливни привели к активизации оползней и обвалов. Огромные глыбы земли и камней обрушились на дикий пляж в Орловке (Севастополь). Судя по видео, никто не погиб, т.к. люди сверху стали кричать тем, кто был внизу, предупреждая об опасности. Аналогичные обвалы происходят и в других местах

4. В Севастополе станет еще больше полицаев оккупационного режима. И еще +1000 камер наблюдения. Рашисты анонсировали очередные покращення. Это в дополнение к шляющимся ряженым всех сортов дерьма

5. Под Евпаторией продолжает гореть полигон. Оккупанты не чешутся его тушить, а лишь заявляют, что концентрации вредных веществ в воздухе нет. Но люди, которые уже несколько дней задыхаются в городе и его окрестностях, с этим не согласны

6. Паблик Ялты. Страна поменялась — нет сырья. А из рашен фуража караваи не напечешь, но ватка все равно в недоумении строчит такие посты: “И это называется "белый хлеб кирпичиком", который всегда разбирали до обеда, он был самый лучший в Ялте. С недавних пор он почему-то испортился: стал кислый, рыхлый, серого цвета. Может быть, поменялся директор?! Но разве можно такое выпускать в торговлю?! ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА – мудрая русская пословица, о которой, видимо, забыли на хлебокомбинате”. Наш крымчанин добавил: “Кстати, хлебокомбинат не только не признал проблему, но и заявил, что это "по улучшенном рецепту" (было в какой-то местной группе)”

7. Феодосия. Упоротый ватник Яремко Борис купил воды… И забыл, что хотел пить, увидев на этикетке адрес производства: “Україна. АР Крим, м. Феодосія”. Кстати, когда Бориска не разоблачает “агентов СБУ”, весь его ФБ завален воем, в какое гэ превратила говень его родной Коктебель

8. Мост не помог: крымчане жалуются на непрекращающийся рост цен на продукты питания и другие товары: “Ну уже люди недовольны, что с россией, если честно”, “(Понаехавшая воет) Господа в Крыму, вы реально берега потеряли!???”, “Крымский мост построили, а цены всё страшнее. В ПУДе цены на овощи – космические. Интересно, эти овощи с Марса доставляют, и для кого?”, “Я вчера вообще чуть со стула не рухнул. В декабре брал OSB 9mm 2500×1250 размер по 520 рублей за 1 лист. Вчера знакомый показал фотку новой цены за это же изделие — 2259 рублей за лист!!! Ау, Росстат! Какие 4-6%?!”, “Да, с ценами — это просто грабеж!((( Но кто-то же должен их регулировать, контролировать и отвечать за свои действия?!!”, “Не хватит никаких денег, чтобы выжить!!!!”, “Так вы же хотели перемен? Получите! Никто не обещал, что перемены будут хорошие”, “Морковочка растёт в цене не по дням, а по часам. Бананы в борщ крошите”, “Мы можем только порадоваться дополнительным доходам монополистов и посочувствовать сами себе, т.к. зарплаты наши не растут, а расходы постоянно увеличиваются, что приводит к снижению покупательной способности населения”, “Догнать и перегнать — вот наша задача. Скоро евро будет так, тьфу… бумажка. Даже кг моркови за него не купишь”, “Евро, евро…)))) Биткоин и морковка — новые эталоны люкс-класса”, “Свекла уже перегнала и ушла в отрыв! Судя по Animal Crossing, нужно закупиться репой. Она точно вернётся с процентами”, “Если они с морковью не могут справиться, как они страной управляют?”, “Кажется, цены только стартанули”

9. В этом году часто по работе контактирую с приезжими “отдыхайками”. Блть, где русские? Серьезно… Одна мордва и прочие якуты — независимо, откуда они прибыли — Москва или Владивосток. Русских нет! Все русские, видимо, в Украине остались… Короче, славян, в классическом их виде, нет

10. Сегодня в оккупированном россией Крыму вновь установлен рекорд заболеваемости коронавирусом – за сутки выявили 538 случаев. Рекордное число больных зафиксировано в АРК (409) и Севастополе (129). Одиннадцать пациентов умерло

11. Крым там на рекорд по коронке пошел — невакинированных выгоняют с работы, без масок в маршрутках штрафуют… А на пляжах – толпы понаехов – все привитые и в перчатках, конечно же (сарказм)

12. Окупований Крим, с. Піщане (до 1945 року — Алма-Тамак). У дитячому мілітарі-таборі “Дельфін” стартувала “кізяча зміна”. У програмі відпочинку: уроки православ’я, підготовка до здачі норм ГТО, медпідготовка, військова гра “кізячий сполох”. А які чудові назви загонів!

13. Ялта. То ли владелец яхты не знает, где у этой тряпки верх, а где низ, то ли диссидент, то ли под серба в составе Югославии косит… Далеко не все ватоголовые знают, как вешать тряпку страны, которой они продались за 30 сребреников

P.S. “Ну, уже люди недовольны, что с россией, если честно”, — констатировала ватница, обсуждая летящие вверх цены. И я могу подтвердить эти слова. Нет, конечно, предатели не рассказывают на каждом углу о своем разочаровании, но этим духом буквально пропитан воздух в пока еще оккупированном Крыму.

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