1. В Крыму продолжается масштабный флешмоб в поддержку задержанных в июне 2019 года политзаключённых белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризы Омерова и Айдера Джеппарова. Свои фотографии в поддержку крымских татар общественному объединению "Крымская солидарность" прислали уже более 1000 человек. Все эти люди за свою гражданскую позицию берутся "на карандаш" рашистскими гэбистами.

2. Оккупанты сообщили о текущей ситуации с водой: "У нас большой недобор. Водохранилища уже и на водохранилища не похожи: зарастают травой и кустарником, подвергаются опасности гидротехнические сооружения. Все водохранилища сейчас сработаны ниже мертвого объема, то есть, менее 30%. А у нас есть и 4%, и 5%, и 6%. В целом, существенного улучшения не произошло".

3. Севастопольские ватники обсуждают то, во что оккупанты превратили Инкерманское озеро, из которого всего за месяц выкачали воду до невосполнимого остатка: "Нужно сокращать наплыв отдыхающих и приезжих, иначе никакой воды не хватит. Высосут весь Крым. А мы, крымчане, страдаем. Куда смотрят градоначальники?!!!", "А они (градоначальники), наверное, тоже приезжие", "Это полумеры. Надо ввести мораторий на застройку и ограничить численность населения города, не допустив превращения его в каменные джунгли на берегу загаженного моря, окруженные терриконами мусора и страдающие от безводья", "Думаю, экосистеме озера нанесен невосполнимый ущерб.

Растительность оказалась вдали от воды, поэтому рыба лишилась источника корма и укрытия. Голое каменное и илистое дно неизбежно приведет к замору всех его обитателей. А массовая гибель живых организмов повлечет за собой гибель, гниение воды и накопление в ней патогенных микроорганизмов", "Озеро стало черное, страшное", "200 тыщ (понаехов) переселилось на постоянку", "Я думаю, 200 не обошлось. Мне кажется, что оккупантов наехало намного больше".

4. Бухту в оккупированной Балаклаве залило какими-то нечистотами.

Балаклава

Море свинства

родная гавань pic.twitter.com/ONiPqQlnV1 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) January 9, 2021

5. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 204 новых случая коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — рекордные 93 (+6 смертей). Количество зараженных увеличилось до 34 928 человек, в том числе 7 560 в Севастополе. Умерло 872 человека, в том числе 276 — в Севастополе.

6. Как и ожидалось, во время новогодних праздников рашисты понаехали в Крым. Однако их наплыв на фоне пандемии совсем не обрадовал жителей гетто, как и лживая статистика оккупантов о заболевших: "Особенно удивляет статистика заболеваний, она значительно снижается. Людей со всей россии всё больше, а заболеваний меньше, или кто-то меньше тестов делать стал?", "Бродячие батальоны передачи вирусов", "В Крыму все прекрасно. Несколько десятков человек делает бизнес на деньги всей страны. Вся страна едет в Крым, чтобы хоть сдохнуть в тепле у моря.

А крымчане… чешут репу — а тому ли я дала… обещание любить", "Туристы пусть сидят дома, здоровее будут все — они и мы!!!", "Да нах*р они здесь нужны? Летом завезли сюда заразу и опять везут!", "Закрыть аэропорт. Никаких отдыхающих. Почему такое отношение к крымчанам?", "Надо быть идиотом, чтобы путешествовать во время эпидемии и таскать заразу", "Вот Пеньковская доложила, что на днях границу с Украины пересек крымчанин с положительным тестом. Была проведена спецоперация и человека перехватили, посадили на карантин. Это же прорыв в борьбе с ковидом! Аж целого одного человека обезвредили!!! А в это время через Крымский мост в Крым едут сотни людей. И какие у них тесты — ХЗ".

7. "Ты ох*евший лисий баран, бл*ть! Ты х*й мне пососешь перед свидетелями!", " — Он стрелять начнет! — Он вооружен?! — Х*р его знает, он всех давит!". Понаехи на парковке у гостиницы "Ялта" устроили разборки из-за мелкого ДТП, которое после словесной перепалки, нецензурной брани и махания кулаками превратилось в крупное ДТП с новыми побитыми машинами. Историю про жаб и гадюк в двух частях смотрите по ссылкам в рамках круглогодичной акции "зато без бандер".

8. Посол Великобритании в Украине опровергла информацию о якобы "послаблении" санкций в отношении россии, о чем сообщили ряд СМИ. Многие ватники так и не услышали опровержение, что дало им возможность вспомнить о цивилизованных временах и помечтать о заморских судах: "Ждем крупные океанские лайнеры в Ялте в скором времени?", "Было бы так здорово!", "Наконец-то что-то сносное будет, чем эти князи и Херсонесы", "Что им тут делать? На штрафы и нищету смотреть?", "Бриты разрешили оплату за портовую стоянку для торговых судов в крымских портах, в случае необходимости: шторм, аварии, бедствия и т.д.", "Крым — это оккупированная территория, не признана вообще Евросоюзом и США", "Да в Сочи ничего крутого не заплывает.

Так что даже надежды нет", "Что им тут смотреть? Заборы? Или ямы на дорогах? Никто не поедет", "Наивные… Внимательно прочитайте и проясните суть сего "разрешения". Британия в одностороннем порядке разрешила своим судам заходить в крымские порты лишь в ЭКСТРЕННЫХ случаях, и при этом оплачивать их услуги из незаблокированных (не попавших под санкции) счетов! Просто Британия ценит своих граждан и имущество", "Полуостров невезения или остров несбывшихся надежд! Именно так его называют российские военные, прикомандированные сюда. Как всё-таки точно сказано — ни убавить, ни прибавить", "А как же патриотизм?", "А вы думали, мы прям мечтали, чтобы россия к нам зашла? Нам и так было хорошо, а теперь одни проблемы, и на х*р не нужен английский корабль — раньше за сезон по сто заходили. Так что лучше засуньте в жопу свой патриотизм!".

P.S. WordPress сегодня напомнил мне, что ровно 6 лет назад я начал вести свой блог. Спасибо всем, кто читает и распространяет информацию от крымчан о жизни на оккупированном россией полуострове. Спасибо всем, кто не устал, не опустил руки и продолжает верить в нашу победу. И пусть Крым станет "полуостровом невезения" и "островом несбывшихся надежд" для оккупантов, но не для нас! Слава Украине!

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