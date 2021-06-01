1. Оккупанты продолжают преследовать крымскотатарских активистов: “По крайней мере трое уже сообщили о визите правоохранителей, среди них активисты — Ваит Зейналиев и Нури Бекиров. Повестки приносились сегодня (30.05.2021) в районе 15.30 дня. Кому-то на сегодня вечером, кому-то на завтра были вручены повестки. Получившие повестки намерены написать уведомительные письма в следственный комитет о том, что повестки вручались в выходной день, за три часа до допроса. Соответственно, все лишены возможности пригласить защитника для участия в следственном действии и реализовать предусмотренные законом права”, — сообщил активист “Крымской солидарности” Зидан Аджикелямов

2. В производстве Южного окружного военного “суда” россии находится 13 уголовных дел в отношении крымских татар, заявил адвокат Эдем Семедляев: “Это огромное количество людей. Это трагедия народа, можно сказать. Хотел бы в очередной раз поблагодарить своих коллег адвокатов, которые не стоят в стороне, которые участвуют в данных делах, помогают народу в защите их прав и свобод. Хотел бы поблагодарить Тараса Михайловича (прим — генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский), консульство Украины за то, что они также постоянно помогают, поддерживают, посещают ребят”

3. У проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько, который сейчас находится в следственном изоляторе №1 в Ростове-на Дону, сохраняются серьезные проблемы со здоровьем — крымчанин страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов. В ближайшие дни оккупанты на 5 лет отправят политузника в колонию

4. Мать политзаключенного симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Теймура Абдуллаева Диляра Абдуллаева встретилась с сыном в исправительной колонии в Башкортостане: “Краткосрочное свидание с Теймуром привело меня в шок. Я увидела своего сына измученным, на нем не было лица — одни кожа и кости, как из концлагеря. Отекшее лицо, желтые глаза. Я попросила его показать глаза поближе, и увидела на сетчатке глаза множество лопнувших капилляров, а сами глаза были залиты кровью — это нехороший знак. Язык весь в трещинах. Спросила, болит ли желудок, ответил — да. Также болит печень. В углах губ ранки, которые свидетельствуют о воспалении кишечного тракта. Живого места нет”. Кроме этого, Диляре Абдуллаевой удалось встретиться и со своим старшим сыном Узеиром: “Ужаснулась от того, как сильно отекла больная нога. Она отекла до колена, ни одна обувь не подходит. Говорила с главным врачом. Обсудили госпитализацию Узеира. Но нужно делать анализы крови, чтобы было основание о сосудистом заболевании. У них нет возможности для исследования крови и нет лаборатории”

5. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что гражданин Украины Геннадий Лимешко, осужденный ранее оккупантами в Крыму, в колонии Ставропольского края подвергается “систематической травле” со стороны тюремщиков

6. С 7 июня на ремонт закрывается КПВВ “Чаплинка”. Пропускной пункт не будет работать 2 недели

7. Это военнослужащие запаса, проходившие ранее военную службу и уволенные из рядов ВС Украины (они ЗАПАС какой страны теперь?). Требуют у моля жилье и денег. Ватоголовые предатели сфотографировались с такими табличками: “Указу путина — разумную и скорейшую реализацию!!!”, “Требуем привести размер выплат к реальной стоимости жилья!!!”, “Объединение военнослужащих запаса Республики Крым”, и ватный апофеоз: “Требуем учесть выслугу лет!!!”. Комментарии не заставили себя ждать: “На колени забыли еще встать”, “Это офицеры? Фу!”, “Вы на колени встаньте с иконкой узурпатора и погромче лбом в пол бейтесь. Тьфу, холопы!”

8. Симферополь. 2-ая поликлиника после дождя и капремонта поплыла. ГОСТ капремонта рф в виде протекающей крыши — ОБЯЗАТЕЛЕН!

9. Когда спешил на водную прогулку Симферополем, но потерял лодку…

10. Ватостопольцы про воду: “Были вчера на Бельбеке, район Фруктового. Воды йок. А ещё и жары не было”, “Это провал”, “Был вчера в Инкермане. Озеро в Карьере почти без воды. После того, как оттуда забор прекратился, пополнения его не видно”, “Да всем плевать, пополнение Чернореченского остановилось, и началось его зарастание травой”, “Дожди. Симф тонет”, “Похоже, там, как и у нас, на ливнёвку забили болт при ремонте дорог. В начале 90-х был знаком с очень пожилой дамой, которая проектировала ливнёвку Симферополя после войны. Это поколение людей умело и могло работать на благо страны”, “Ага, дамбу у хохлов (прорвало)… и вода телепортировалась прямиком в столицу”

11. Снова что-то пошло не так: “В столице Крыма повторяется ситуация перед прошлогодним переводом Симферополя на график водоснабжения — теперь целые районы отключают надолго, связывая это с ремонтными работами”

12. Ватники все чаще приходят к мысли о том, что, если бояре плохие, то, быть может, и сцарь, прикормивший бояр, не так уж и хорош? В общем, на севастопольском ватофоруме поволали про уничтожение Херсонеса: “Меня интересует, почему путин позволяет захламлять Заповедник?”, “Этот улучшайзинг понижает его рейтинг”, “Вы серьезно считаете, что его это волнует?”, “Плохо и ужасно то, что люди, которым он доверяет, некомпетентны”, “Вы крайне близко к сакральной истине подошли об уровне компетентности того, кто доверяет некомпетентным”

13. В “Артеке” начал работу отряд юных друзей пограничников. Погранцы в говени — это ФСБ. То есть, это отряд юных друзей ФСБ

P.S. К пляжу между Яковенково и Опуком больше не проехать. Оккупанты перепахали все съезды к морю, вырыли несколько траншей, установили запрещающие таблички и присобачили к старой будке сриколор. До оккупации это было любимое место отдыха керчан. И это самые что ни на есть реалии оккупированного Крыма. Осталось обложить пляж минными полями и обнести колючей проволокой. Да что там говорить за пляж, когда целый Крым восьмой год подряд превращается в зону строгого режима, правда, местами со свободным выгулом

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