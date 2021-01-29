1. 28 января 2003 года в Киеве был подписан Договор между Украиной и российской федерацией о российско-украинской государственной границе. От Украины Договор подписал Кучма, от россии — путин. В феврале 2014 года россия во главе с путиным развязала войну против Украины и оккупировала Крым, а также часть Донецкой и Луганской областей. Никогда не верьте россии, которая мечтает уничтожить наше государство или как минимум полностью подчинить его себе, лишив независимости и самостоятельности

2. Юристы Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) советуют украинцам обращаться в ЕСПЧ в случае угрозы принудительного отчуждения земельных участков оккупантами в Крыму из-за указа путина №201 от 20.03.2020, запрещающего иностранцам — а такими оккупанты считают граждан Украины — владеть землей на прибрежных территориях полуострова

3. Полторы сотни медиков протестовали против объединения больниц в оккупированной Керчи. По опыту других городов Крыма, все знают, что это приведет к сокращениям и увеличению нагрузки. Воют и снова просят услышать их. Опять что-то со вставанием с колен пошло не так. Единственная успешно работающая в Крыму программа оккупантов — это программа “Умереть в россии”, но и она весьма условная, т.к. выданные в Крыму свидетельства о смерти являются недействительными и подлежат замене на украинский вариант. Ведь Крым — это территория Украины

4. Очередной рост со знаком минус: оккупанты сообщили о росте смертности в Крыму от онкологических заболеваний — на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, снизилась доля выявления онкобольных на ранних стадиях, т.к. к врачам порой невозможно попасть

5. Оккупанты отобрали больше сотни упаковок медицинских препаратов у пассажиров, которые въезжали в Крым с материковой части Украины. И будут продолжать везти. Спрос рождает предложение. Российское дерьмо в аптеках в лучшем случае не навредит, а в худшем…

6. В оккупированном россией Крыму выявили 184 новых случая коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 98 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 41 262 человек, в том числе 9 401 в Севастополе. Умерло 1132 человека, в том числе 381 — в Севастополе

7. Керченский городской пляж оказался усеян мертвыми птицами. Жители города сообщили в соответствующие службы оккупантов. Те отчитались, что мертвой птицы на берегу не обнаружили. Тогда пропагандоны сняли видео и опубликовали его. Говорят, что никогда такого не видели. Смотрите сами

8. Оккупанты в Симферопольском районе ходили по домам к нищим старикам и раздавали им “блокадный хлеб” — по 125 грамм. Хорошо хоть не в шубах ходили, как в прошлом году, и свои дорогие тачки за углом дворов оставили. Но сфотографировали свой пиар и разнесли его по заморскому Фейсбучику. Скоро так и заживем в режиме нон-стоп. Еще и “блокадную воду” носить будут, проклиная Украину. Вспомните мои слова

9. “Блокадный хлеб” раздавали вчера по всему Крыму. В Ялте, например, для этого шабаша привлекли детей в военной форме

10. В Севастополе в режиме нон-стоп проходят милитари шабаши с вовлечением в них маленьких детей, которые только-только с памперсами расстались. Аналогично и в других городах Крыма

11. Симферополь. Понаехавшая зашла в магазин мебели и решила, задрав шубу, сходить в туалет — прямо в демонстрационную раковину на демонстрационной кухне магазина… на глазах у персонала и покупателей. Зато без бандер!

12. Часть центра Севастополя оккупанты оградят от жителей КПП и заборами: “В плане застройки культурного кластера с музеем и оперой был обнаружен контрольно-пропускной пункт. Ранее стало известно, что территория кластера вместе с жилыми домами для персонала будет окружена забором”. Вата на самом упоротом сайте-помойке “Форпост” неистовствует: “Главное, забор повыше не забудьте”, “Одним КПП не обойдетесь! Стройте уже сразу пятиметровый забор с колючей проволокой, нам не привыкать, а то террористы не дремлют. И жилые дома не забудьте околючить, а то плесенью пойдут и будет печалька для чинуш-понаехов”, “Там-то для чего забор?”, “А вертухаи будут? Не думали освободители в 44-м, что всё взад вернется через 70 лет”, “Три ряда колючки, напряжение, собаки. И турели предусмотреть по выступающим углам. Да когда это уже прекратится!!??”, “Четвёртая оборона началась!!!!”, “КПП и "беспрепятственный проход"?! Хрень какая-то. Хотя, в этой стране возможно всё”, “Разделить город на сектора. Пропуск из сектора в сектор только через КПП по пропуску. Пропуска выдавать в комендатуре по ходатайству коменданта сектора”, “А я говорил, что в Севастополе местным плебеям (и мне тоже, так что, сограждане, без обид) не место. Рылом не вышли среди балярунов бродить и на море с высоты смотреть”, “Теперь понятно, что, когда летает вертолёт над городом целый день, он рисует границы пунктиром от местных граждан”, “Ну вот, что и требовалось доказать. Тупо отжали землю!!! Беспредел полный!!! Действительно, нарываются на прямую демократию!!!”, “Возвращаются времена, когда "собакам и нижним чинам вход запрещен"…”, “Что с нашим городом делают? Севастопольцы, может, уже пора и нам на митинги выходить против беспредела? Весь ЮБК уже тоже огораживают заборами, и до нас добрались?!”, “Надо уже понять, что СЕВАСТОПОЛЬ севастопольцам не принадлежит!!!!!! Заборы в городе, заборы на ЮБК”, “(Пишет то ли понаех, то ли бот) Не нравится — чемодан, вокзал, Украина. Судя по всему, вы не поддерживаете российский статус Севастополя. Иначе бы не стали бы сомневаться в благих намерениях! Путин лично назначает нам губернатора и других чиновников — если бы вы уважали его мнение и решения, то не возникали бы вопросы”

P.S. Еще одним сообщением ватника из последнего пункта дайджеста завершу сегодняшний выпуск: “Это мне ещё в 2015 году говорили — не верил… Овощной магазин снесли, чтобы Ылите московской хатынки в центре соорудить. А чтобы наживка заглотилась на ура, смазали "культурными оперобалетами", Полуниными (полупокерами проткнутыми) и всякой чухнёй, чтобы баки забить. Как же они мечтают нас усыпить! Спецоперация удалась. Браво”.

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