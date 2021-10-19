1. До оккупации о таких памятниках мы и мечтать не могли! В оккупированной Керчи открыли памятник погибшим во время теракта студентам и преподавателям политеха. На памятнике написали “они хотели жить!”. Да, они хотели жить, но в Крым вперлась террораша.

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2. Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении еще 10 военным комиссарам из Крыма за проведение призывной кампании в российскую армию на территории оккупированного полуострова.

3. “У нашего общества (ООО “Пакс”) беззаконным образом просто отобрали земельный участок… После того как Республика Крым вошла в состав рф, откровенно говоря, мы вздохнули, мы думали, что тут мы сможем доказать свою правоту, потому что считали, что наши российские суды — эталон законности, эталон справедливости. А теперь в Крыму, конечно, в плане соблюдения прав предпринимателей — целая трагедия. Приходится обращаться в прокуратуру, СК. СК нам вообще отвечает, что мы можем ваше заявление даже не регистрировать, вы как будто бы к нам не обращались и никакого преступления нет. Мы хотим просто, чтобы нас услышали! Чтобы нам дали возможность доказать свою правоту! У нас нет такой возможности! Мы лишены ее!”. С такими словами к путину обратился ватоголовый предатель Альберт Хуснуллин, заместитель директора ООО “Пакс”. Ватники проводят одиночные пикеты с портретами путина по всей Москве, под всеми инстанциями, из которых получали отписки, написанные под копирку. А еще ватоголовые предприниматели готовятся создать некоммерческую организацию “Центр по противодействию рейдерским захватам в Республике Крым”. Ну как, вздохнулось вам теперь с облегчением в родной говени?! Жрите!

4. Житель Байдарской долины (Севастополь) умер после 6 часов ожидания скорой помощи. Было совершено около десятка звонков по номеру 103, однако медики так и не приехала. Видео с трупом мужчины опубликовал владелец медали за захват Крыма Ленур Усманов. Воет, что медицины в Крыму не стало, зато есть теперь скотское отношение к людям. Не без твоей помощи! (видео 18+).

5. Пока коронавирус бьет рекорды, а оккупанты гоняют и штрафуют безмасочников в общественном транспорте, сами оккупанты маски не носят даже тогда, когда разгоняют и штрафуют уличных торговцев (видео из Сак).

6. В Севастополе бороться со стихийной торговлей непросто. У людей сдают нервы: “Уйдите, я сказала! Уйдите, будет война! Я сказала, война будет! Я спокойно не дамся! Вызывай, кого хочешь!”, — кричала женщина на оккупантов, держа в руках нож (видео).

7. Симферополь. Надо просто перестать сидеть под горбольницей: “Скажите, пожалуйста, как напрямую созвониться с Аксеновым? Сестра — поражение 70%. Сидит под приемной 7 горбольницы. Не принимают — нет мест”.

8. В оккупированном россией Крыму продолжается стремительный рост цен. Жители Крыма, в том числе радостно встречавшие оккупантов в 2014 году и ждавшие мост-скрепу, констатируют очевидное — мост не помог: “Картошка по 100 рублей, охренели, что ли, совсем!!! Вообще нас, крымчан, на выживание кинули!”, “Самое ужасное не то, что картошка по 70 руб, а то, что у народа такой уровень жизни, что кому-то это существенно бьет по карману! Экономия на еде — реальный уровень нищеты”, “Выборы прошли”, “За что проголосовали — то и получили. Сентябрьские надбавки отбивают”, “Я заметил тенденцию: дают 1000 руб, забирают 5000 руб после. Как пенсию добавили, сразу рост цен. Они дают деньги, которые с нас же и собрали”, “Не нужно быть финансовым аналитиком, чтобы увидеть, насколько плОхи дела”, “Моя мама любит кормить голубей перловкой. Ещё 2 недели назад я её брал по 31 руб за кило, а вчера — по 56”, “До выборов покупал маме лекарство по 1000 рублей, сегодня за 1250! Как выживать пенсионерам?”, “Такое ощущение, что подсолнечное масло стало твердой валютой. 75 рублей, 90, 150 — цены взмыли за несколько месяцев. Зарплаты не растут, пенсии всё те же, а цена на масло возросла на 50%”, “Сейчас нам предложат вместо вредного для здоровья борща — кашу из топора! Скрепно и паттерн-лаптевые ароматы”, “После выборов зашла в Джанкойский молочный магазин. Поперли цены вверх, даже дух захватывает”, “Цены — просто не выжить, и что дальше?”, “Каждую неделю все дорожает. Слов просто нет”, “Ну да, громко говорили, что мост построят и цены будут ниже. Ложь как всегда!”, “Наверное, надо ещё один мост строить, этот не справляется”.

9. Пока ватники воют про обнищание, коллаборант Ефим Фикс, выслуживаясь перед рашистами, заявил о росте благосостояния крымчан из-за увеличения в 5 раз количества автомобилей с 2014 года (с 80 тысяч до 400). Это сепар автомобили понаехов посчитал, которых теперь записывают в “крымчан”. Вот вам и весь фокус “благосостояния”. А машин на дорогах реально стало больше раз в 5, как и понаехов!

10. Московский понаехавший директор зачищал носителей севастопольской уникальности: “Названа точная цифра уволенных сотрудников из самого большого музея нашего Севастополя. 66 человек, то есть, 40% сотрудников Музея обороны и освобождения Севастополя было уволено за единственный год руководства Александра Баркова”.

P.S. Уважаемые проукраинские твиттеряне из Крыма, вы/мы все молодцы. Оккупанты через свои пропагандонские помойки назвали нас “участниками информационно-психологических операций ВСУ”, которые “активно воздействуют на мировоззрение жителей россии”. Оккупантам, видите ли, не нравится, что мы пишем правду о Крыме, да еще и анонимно, ведь так нас трудней поймать и посадить или депортировать, как это было с теми, кто писал правду о Крыме под своим настоящим именем! Сделали вывод, что мы все — не крымчане, а Крым, естественно, процветает на зависть Украине. Видимо, пора дайджесты переименовать в “Центр информационно-психологических операций ВСУ”, а всем крымчанам, вызывающим ужас у оккупантов, раздать военные звания за, как описал нас военный эксперт рашистов Дмитрий Астрахань, “командную, скоординированную и быструю работу”… На видео – с 7:18.

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