1. "Социально-экономические преобразования направлены только на усиление военной роли полуострова. Сегодня структура социальной сферы и экономики Севастополя имеет практически тот же вид, который они имели при СССР, то есть 68% деятельности в обобщенном виде составляет военная сфера, а всего 32% ее носит гражданский характер, тем не менее, также во многом подчиненная обслуживанию военной части города. Оккупация Крыма изменила и характер социально-экономической сферы и остального Крыма. Если при Украине он развивался как все более самостоятельный регион с эффективной экономикой, то сегодня города и районы Крыма — это всего лишь зона обслуживания интересов и потребностей Севастополя и других военных баз на полуострове. Вся экономика и социальная сфера Крыма воспринимается оккупантами как трофейное имущество и используется, прежде всего, в военных целях". Подробней о том, во что оккупанты превратили Крым и как замещают его население, прочтите в статье журналиста, бывшего узника Кремля Николая Семены

2. Прошедшие в Крыму осадки не изменили катастрофическую ситуацию с наполняемостью водохранилищ, снабжающих Ялту. По словам главы оккупационной администрации города Янины Павленко, объем воды в Загорском водохранилище, которое является одним из двух источников питьевой воды для Ялты, опустился ниже мертвого уровня: "За эти праздничные дни, несмотря на дожди и снег, притоки были совсем маленькие, водохранилища получили около 20 тысяч метров кубических. В Загорском водохранилище при паспортном объеме должно быть 27 млн 800 тыс., мертвый объем — 2 млн 500 тыс., на сегодняшний день — 2 млн 42 тыс. Счастливенское водохранилище — должно быть 11 млн 800 тыс., мертвый объем — 100 тыс., на сегодняшний день у нас остатки — 2 млн 390 тыс". При этом, по словам коллаборантки, среднесуточный дополнительный объем воды дали притоки Уч-Кош, Хаста-Баш, Массандровский водопад и озеро Могаби, которое питается от водопада Учан-Су

3. Оккупанты в Ялте сообщили о планах использовать еще одну скважину для снабжения региона водой: "Ее (скважину) еще не использовали и опыта по ней у нас еще нет, но которая даст 100 кубических метров воды дополнительно и позволит подавать воду за гору Дракон"

4. З ранку в Бахчисараї йде сніг. Це гарна новина, тому що в горах формується сніговий шар, що наповнить річки та водосховища водою (алілуйа! живемо!). Це погана новина — тому що на половині споруд Хансараю немає дахів. Реставрація, йопт.

5. Оккупанты отчитались о направлении воды из водозаборов Сакского района для снабжения Симферополя, что только ускорит и усугубит катастрофу из-за увеличившихся объемов выкачки воды, что превращает полуостров в солончак

6. Тут таке! Коротше, передайте якось пані Джеппар, шо незабаром від "представників" кримськотатарського народу із окупації збираються "абщественники" — з проханням і пропозиціями щодо відновлення постачання води по каналу. Будуть: а) гроші; б) обмін заручників; в) зойки про пустелю.

7. Никогда не смогу понять лаптей, которые продолжают переть в Крым. За свои же деньги покупать недострои в человейниках — без воды, с перспективой бежать по мосту в сланцах: "Лужица, которая осталась от Аянского водохранилища под Симферополем. Продолжайте, гости, покупать у нас жилье в новостройках. И наша проблема будет и вашей", "Вода с напором — это временно! Скоро все будем в одном положении. Водохранилища пустые!", "В Давыдовке вырубили весь сад. Наверное, опять будут многоэтажку возводить"

8. Коллаборантам всех мастей на заметку: если ты ополчился на свою страну, то чужая непременно ополчится на тебя: "Коллаборанту с Донбасса Сергею Куцу отказали в гражданстве рф. Он пошёл по судам. Гэбне это не понравилось. Его похитили, чтобы пояснить, что россии изменники Родины не нужны. А когда он пошёл писать заяву на похитителей, производство открыли против самого Куца"

9. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 202 новых случая коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 95 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 35 536 человек, в том числе 7 753 в Севастополе. Умерло 898 человек, в том числе 287 — в Севастополе

10. Обычный севастопольский паблик. Понаехов вы увидите и сами… Остальные — крымчане. Обсуждают статью пропагандонов под заголовком "Балаклавцы выступают против планов буржуазии на яхтенную марину". Комментарии: "Обидно за простых балаклавских рыбаков", "(Понаех) За убогих и юродивых не нужно обижаться", "По всему видно, что вы знаете значительно больше меня. Я всего-то имел ввиду, что нынешних владельцев маломерных судов попросят освободить водоем в пользу красивых яхт. Наверное, те, кто не смог наворовать на большие яхты — убогие", "(Понаех) Балаклавцев проще вывезти одним эшелоном в Магадан", "Расскажу вам рождественскую сказку, мои дорогие соплеменники. Вождю племени Майя приснился сон, что боги придут в образе белых людей. И когда толпа голодных, оборванных испанцев высадилась с корабля, то их уже ждали. Им покорно, без условий, отдали все: красивую землю, золотые украшения, свои семьи. Добровольно. Может, и не все индейцы были согласны с вождем, но… племя — есть племя", "Пора референдум заново проводить", "Ні, цього робити не треба, тому що попередній був незаконним", "А воз поныне там. Сделают и не поперхнутся. К гадалке не ходи", "А кто, кроме буржуев, в рф за эти планы?", "А общественники, обласканные властью?", "Ласка власти — как поцелуй Вурдалака. Делает общественника таким же", "(Понаех с сарказмом пытается вату подколоть) Ничего не стройте в Крыму, только шлите нам деньги на пенсии (с)", "Нет, не так. Не нужно помогать. Просто не мешайте нам! А деньги вы шлете чиновникам-дармоедам, а не нам. Чиновников можете себе забрать и у себя кормить"

P.S. Милитаризация, истощение, перенаселение, замещение: в интересном сюжете "Пятого" канала предлагаю посмотреть, как российские оккупанты изменяют и уничтожают украинский полуостров. Данные собраны украинскими специалистами из космоса.

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