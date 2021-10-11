1. 18 травня 1944 року з села Ускют (зараз Привітне) було депортовано 680 родин кримських татар (~2800 осіб). І вже у вересні того ж року в район завезли перших новоселів (2469 сімей) з Ставропольського і Краснодарського країв… “Крым всегда был исконно русским”

2. На матче нашей сборной против Финляндии болельщики вывесили флаги с картой Украины и названиями городов, которые сейчас находятся под российской оккупацией. В частности, привет передали патриотам в Севастополе и Луганске. Наша сборная, кстати, победила.

3. Режиссер из Крыма, бывший политузник Кремля Олег Сенцов вместе с украинскими студентами провел в Страсбурге флешмоб в поддержку арестованного оккупантами в Симферополе крымскотатарского активиста и политика Наримана Джеляла. Участники акции держали в руках футболки с портретом Джеляла и надписью Free Nariman Dzhelal

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4. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала “карательной практикой советских времен” решение российских оккупантов на месяц бросить арестованного Наримана Джеляла в психиатрическую больницу для проведения “экспертизы”

5. Руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный отметил, что вступление в силу закона о военных преступниках позволит четче квалифицировать и эффективнее расследовать нарушения прав человека в оккупированном россией Крыму: “Законопроект, принятый Верховной Радой, значительно упрощает работу. В нем все эти серьезные международные правонарушения выписаны как нормы Уголовного кодекса. В его рамках мы сможем преследовать, скажем, судей и прокуроров, незаконно преследующих мирное население в Крыму”. Напоминаю оккупантам и их пособникам о том, что военные преступления не имеют срока давности.

6. Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, народный депутат Егор Чернев сообщил, что по итогам ряда встреч в Лиссабоне, получил заверения от представителей делегаций как минимум трех европейский стран о создании в их парламентах групп поддержки Крымской платформы. Речь идет о Франции, Великобритании и Польше

7. Pandora Papers раскрыли новые оффшорные схемы по всему миру. Украинское издание “Слідство.інфо” обработало эти материалы. Теперь есть новые доказательства причастности владельца “Эпицентра” Александра Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму, о чем я уже писал раньше. В другой серии разоблачительных документов оффшорных баз фигурировал предприниматель из Эстонии Хиллар Тедер. Он имеет бизнес в Крыму, вопреки санкциям ЕС. Торговый центр в Симферополе, построенный компанией Тедера в 2014 году, продолжает работу и после оккупации — уже 7 лет.

8. “Белогорский район, село Зеленогорское. Жизнь становится все лучше и лучше! Ранее давали воду 3 раза в неделю с 06 до 11, а теперь уже 2 раза в неделю с 06 до 11. Куда мы катимся?” — цитата счастливых жителей

9. Оккупанты одобрили варварскую застройку у мыса Меганом. Ватная крымская группа возмущена: “Прощай, наша природа. И самое удивительное, что местные это варварство оправдывают: за еду или просто по дурости. Где будут жить их дети, если они у них есть? Где будут купаться?”, “Я думаю, там и будут купаться — в сраче между морем и забором. Прогуляйся там, это ужас, я бы не хотел видеть Крым такой помойкой”, “Конечно! Зачем куда-то ехать, когда офигеть можно у нас на каждом шагу”, “Театр абсурда. Ничего личного, только бизнес. Жутко жалко Крым”

10. Маасковские туристы — это прелесть какая! Сами угробили и Коктебель, и Крым, и, опа, — нет АСОБАЙ атмосферы. Да, именно атмосфера наших городов — Симферополя, Севастополя, Коктебеля, Гурзуфа и прочих — первой погибла в говени вашей! От навалы ордынского варварства! От вас: “Впервые, будучи в Крыму, не поехали в Коктебель — песня грустная такая. Городок потерял свою особую атмосферу. Заброшенный”, — написал понаехавший из Москвы рашист

11. Вот такая атмосфера сегодня в легендарно-непреступном: “В Севастополе посетитель бара откусил ухо официанту. В ночь с 5 на 6 октября веселье в баре шло своим чередом. Официант Владислав работал на смене и прикидывал, сколько денег получит на чай. И вряд ли ожидал, что лишится мочки уха. В разгар кутежа сотрудник был атакован одним из посетителей, которого не устроил то ли счёт, то ли качество обслуживания. Он впился зубами в ухо официанта и откусил мочку. Владислава отвезли в больницу с рваной раной, а под утро он пошёл писать на обидчика заявление. Севастопольского людоеда ищет полиция”

12. Суточная заболеваемость COVID-19 в Крыму седьмой день подряд продолжает бить рекорды. Теперь можно… Сезон отфестивалили, “выборы” в Госдуру состряпали… Кроме того, оккупанты обязали всех сотрудников общепита, санаторно-курортного комплекса, пассажирских перевозок и т.д. привиться российским шмурдяком. Если человек отказывается, то обязан за свой счет ЕЖЕНЕДЕЛЬНО сдавать недешевый анализ на коронавирус (около 2000 рублей за 1 раз)

P.S. Ай-Петри. Сегодня тут замечен грибной патруль оккупантов, который не дает собирать грибочки. А то и валежник им, и грибы… Жирно сильно

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