1. 25 февраля, в 150-летнюю годовщину со Дня рождения Леси Украинки крымчане принесли цветы к памятнику поэтессе в Балаклаве и прочли стихи. В вазонах разместили цветы в тонах украинского флага. Рядом дежурил наряд полицаев оккупационного режима

2. “15 похищенных жизней”: команда КрымSOS презентовала в Киеве выставку, посвященную жертвам насильственных исчезновений в оккупированном Крыму

3. В отношении гражданина Украины Ивана Яцкина, который в октябре 2019 года был задержан оккупантами в Крыму и сейчас содержится в московском СИЗО “Лефортово”, в тюрьме применили пытки, причиной которых стала футболка с украинской символикой, которую одел крымчанин

4. Политзаключенным “четвертой бахчисарайской группы” Алиму Суфьянову и Сейрану Хайрединову оккупанты продлили арест до 2 июня 2021 года. На столько же продлили домашний арест тяжелобольному инвалиду Александру Сизикову — он слепой и, видимо, очень опасный

5. Политузники Яшар Муединов, Осман Арифмеметов, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Энвер Аметов, Шабан Умеров, Руслан Сулейманов, Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Аким Бекиров и Раим Айвазов были конвоированы из Крыма в россию

6. Европейский Союз опубликовал заявление к седьмой годовщине оккупации Крыма россией. В ЕС отмечают, что спустя семь лет после “насильственной, неправомерной аннексии АР Крым и города Севастополя россией ЕС сохраняет твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”. ЕС напоминает также о репрессиях, нарушении прав и свобод, милитаризации, насильственной паспортизации, замещении населения и военном призыве в армию россии.

7. “Соединенные Штаты вместе с Украиной отмечают седьмую годовщину вторжения россии и захвата Крыма — наглого оскорбления современного международного порядка. Мы подтверждаем эту основную истину: Крым — это Украина”, — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена

8. Прокуратура АРК вместе с украинскими правозащитниками передала в Международный уголовный суд в Гааге 10-ое информационное сообщение о преступлениях в Крыму, которое касается деятельности журналистов на полуострове после его оккупации россией. Речь идет о 42 фактах преследования журналистов. В большинстве случаев установлены лица, непосредственно причастные к преступлениям

9. “Военный комиссар по городу Керчи и Ленинскому району” Сурен Романов, которого притащили из россии, провел “урок мужества” для учащихся политехнического колледжа, в котором был совершен теракт со множеством жертв. Оккупант агитировал подростков идти воевать за россию . Напомню, по всему Крыму оккупанты активно готовят мясо на убой

10. Гуровские Камни… Ели, сосны, фисташки краснокнижные вырубили. Белок, чаек передушили. Все залили в бетон. Бесконечная стройка, грязь, КАМАЗы. Уникальное место потеряно навсегда. Также будет и в Форосе

11. Типичная для говени новость: “Компания Аркадия Ротенберга получила более 3 миллиардов рублей за строительство трехметрового забора вокруг Артека”

12. На улице Узловая в Симферополе к годовщине оккупации Крыма рашисты разместили рекламный щит с надписью “Крымская весна. 7 лет дома”. Щит размещен на фоне убитых дорог, ям и грязи. Упоротая вата верещит о том, что это “диверсия” и происки “украинских чиновников, которые ведут войну с Крымом в своих головах и кабинетах”. Талипов, продажная ты мразь, я тебе больше скажу! “Украинские чиновники” заняли 99% кабинетов по всей россии! И опорочивают, не покладая опорочивалку, день и ночь россиюшку в россии!

13. В Украине 26 февраля отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады АРК в Симферополе прошел многотысячный митинг в поддержку территориальной целостности Украины. В тот же вечер на крымском ТВ Гоблин однозначно опроверг все пропагандистские страшилки Кремля, которыми зомбировали жителей Крыма в обоснование оккупации и “спасения” полуострова от “киевской хунты”, а в провокациях на митинге Гоблин обвинил “профессиональных русских”

14. На митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года толпа ватников затоптала насмерть двух своих единомышленников. В 2018 году оккупанты наградили погибших посмертно медалями. Обстоятельства смерти рашисты стараются не упоминать. Это 67-летняя Валентина Корнева (задохнулась в давке) и 21-летний Игорь Постный (умер от сердечного приступа)

15. 26 февраля 2014 года на митинге под стенами Верховной Рады Крыма был и Эрвин Ибрагимов. Он вместе с тысячами собравшихся скандировал: “Крым — не россия!”. 24 мая 2016 года оккупанты похитили Эрвина. С тех пор о нем ничего не известно

16. Украинские военные записали видеообращения в поддержку патриотов Украины в Крыму

17. На админгранице Крыма с Херсонской областью развернули украинский и крымскотатарский флаги

18. Вот так выглядел путинский “референдум”, который россия пытается выдать за “народное волеизъявление”

P.S. “Сьогодні День спротиву окупації Криму. Сім років тому був один з найважчих днів нашого життя. День початку і день кінця. День, коли ще була жива надія. День, коли ми відчайдушно вірили, що все буде добре! Сім років ми тримаємося цієї надії. Сил нам, кримчани, дійти ДОДОМУ”

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