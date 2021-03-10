1. “Александр Сизиков и Амет Сулейманов. Важно не забывать украинских политзаключённых с различными ограничениями физических возможностей — инвалидов. В условиях репрессивного давления, арестов и тюрем им приходится гораздо тяжелее, чем здоровым людям”.

2. В здании МИД Украины открылась фотовыставка “Верность себе — не преступление!”, которая рассказывает о репрессиях россии в Крыму: “Начались массовые обыски и аресты. В Бахчисарае, где я проживаю, в микрорайоне компактного проживания крымских татар, на одной улице живет около 60 детей политзаключенных. Эта выставка — фоторепортаж об огромной личной борьбе совсем маленьких детей. Каждый из этих детей получил серьезную психологическую травму, видя, как в их дом врываются вооруженные люди и забирают отцов”, — рассказала Мумине Салиева

3. В Киеве в парке имени Тараса Шевченко в день рождения Кобзаря прошла акция солидарности с крымчанами, которые продолжают бороться против российской оккупации Крыма

4. Гоблин приказал разработать график подачи воды в летний сезон, “исходя из худшей ситуации”. Кроме того, Гоблин констатировал, что никакие дожди уже не смогут наполнить водохранилища, потому рашисты будут дальше усугублять катастрофу через выкачку подземных вод

5. В школе Симферополя российские оккупанты провели военные соревнования к 8 марта. В соревнованиях приняли участие более 50 девушек в камуфляже

6. 8-9 березня, 77 років тому, НКВС СРСР “переселив” майже 38 тис. балкарців з Кабардино-Балкарії до Казахстану та Киргизстану. Понад 5000 загинули. Напевно, в календарі СРСР і його спадкоємиці мразії немає жодного свята, жодного дня, щоб не було масових вбивств і людського горя

7. Форосская ЯМА. ДНО от вашей говени… А был парк . Форосская резня идет своим чередом: забор заборят, не покладая заборов. Говень за трофеями пришла. Вата верещит, а акающий понаехавший оккупант уверяет, что заборы здесь устанавливаются якобы на период строительства, но спустя несколько секунд говорит правду — заборы здесь останутся

8. Каждый, кто прошел “коридором ужаса” Ливадии, постит такие фото. Они ВСЕГДА полезны как иллюстрация того, что есть “русский мир”: “Решили идти в Ливадию вдоль пляжа, а ощущение, что попали в узкий коридор концлагеря” — цитата

9. Предатель Украины и активнейший пособник оккупантов из Феодосии Александр Талипов опубликовал фото ватного митинга от 9 марта 2014 года, на что получил такие комментарии: “Помнится, как некоторые казачки были против россии и смены флага!!! А сегодня они герои крымской весны!”, “Начали за здравие, закончили за упокой. Чему радоваться? Посмотрите результаты за 7 лет, чего добились… Даже Горный и то прозрел”

10. “Мы дали им отрубить палец. Теперь они отрубят руку, а дальше и голову” — жалуются ватники. В том-то и дело, что была бы у вас голова — не дали бы отрубить себе палец.

11. Хроники оккупации: 9 марта 2014 года преступники из т.н. “самообороны” задержали в Севастополе майдановца Николая Шиптура. Через год оккупанты приговорили его к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Шиптур стал первым после Революции Достоинства политзаключенным в Крыму

12. Хроники оккупации. 9 марта 2014 года жители Севастополя, взяв символику Украины, вышли к памятнику Шевченко в честь 200-летия Кобзаря. Вокруг войска оккупантов, завезённая гопота и местное быдло из числа предателей. Митинг закончился жестоким избиением проукраинских крымчан

13. Хроники оккупации: в Симферополе 9 марта 2014 года жители города вышли поддержать украинских военных, пели Гимн Украины, “Червону руту”, скандировали “Слава Украине”, “Слава украинской нации”, “Крым — это Украина”

14. Хроники оккупации: в Симферополе 9 марта 2014 года жители города почтили память погибших на Майдане и выразили протест против вторжения россии в Украину. Было много украинской символики

15. С момента вторжения россии в Украину образ Тараса Шевченко стал одним из символов украинского Крыма, но публичные проявления крымчан, почитающих Кобзаря, на полуострове фактически под запретом. Теперь и в День рождения Тараса Шевченко крымчане не могут массово почтить его память. Проукраинские митинги в “шевченковские дни” ушли в подполье. По ссылке посмотрите фоторепортаж от начала оккупации до сегодняшних дней

16. Жители оккупированного Севастополя несут цветы в тонах украинского флага к памятнику Шевченко. Торговцы с соседнего Юмашевского рынка на букеты “для Шевченко” делали скидку в полцены. Некоторые просили положить цветы к памятнику и от них. Крым — Украина!

17. Жители оккупированной Керчи также принесли к памятнику Кобзарю цветы в честь 207-ой годовщины со дня его рождения

18. “Щоб наша правда не пропала, Щоб наше слово не вмирало”: крымчанин, воюющий за Украину, читает стихи Тараса Григорьевича Шевченко https://youtu.be/Odu8Y20F630 (видео).

P.S. 9 марта 2014 года… 7 лет назад… 18-ый день фактической оккупации Крыма россией. В Кремле уже готовы результаты “референдума”, а в Крыму одни все еще не верили в происходящий ужас и пытались достучаться до ватных друзей и родственников, другие — готовились открывать шампанское, не подозревая, во что превратится их жизнь в Крыму — как ежедневно придется наблюдать уничтожение Крыма, сворачивание прав и свобод, и превращение некогда цветущего и радостного полуострова в закрытое от всего мира гетто, которое станет военной базой захватчика с обслуживающим персоналом и тенденцией на вытеснение местного населения за пределы полуострова. Но тогда, в марте 2014 года, у нас еще была надежда, что худшее не случится. И хочу я вам сказать, что нет ничего лучше, чем быть среди своих, а своих много в Крыму и сейчас… Борімося — поборемо!

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