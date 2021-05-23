1. Оккупанты в Евпатории приговорили к одному году лишения свободы гражданина Украины, которого обвинили в "создании экстремистского сообщества" — речь идет о созданной украинцем группе в соцсети, посвященной восстановлению суверенитета Украины в Крыму. Оккупанты не назвали имени репрессируемого, но по собранной в СМИ и соцсетях информации, я утверждаю, что рашисты посадили 23-летнего Александра Долженкова — геолога, выпускника Одесского национального университета имени Мечникова. Украинец был задержан и арестован в сентябре 2020 года.

2. Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях от 14 мая 2021 года. Среди фигурантов санкционного списка — коллаборант Сергей Гоблин/Аксенов, главари террористических группировок Денис Пушилин и Леонид Пасечник, и другие. Всего 674 человека и 138 компаний.

3. "Наши дети, особенно старшие мальчики, ходят на суды. Они знают о репрессиях против нашего народа, реалиях нашей жизни. Однако самая младшая дочь даже не понимает, что у детей может быть отец": супруга политзаключенного Эльдара Кантимирова Эльвина Усеинова рассказала об обыске в их доме, состоянии здоровья Эльдара в СИЗО, четырех детях, растущих без отца, и надежде на его освобождение.

4. Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство из-за незаконных поставок оборудования Siemens и Grundfos в Крым для функционирования водных сооружений.

5. За эти деньги можно было вылечить сотни тысяч тяжелобольных детей в россии, но оккупанты решили построить Крымский мост, который наносит серьезный урон фауне Черного моря. Во сколько обошелся мост оккупантам, и почему один из самых дорогих мостов в мире экологи прозвали "убийцей" – подробнее прочтите в материале Qiriminfo.

6. Оккупанты заявили, что уже начали бурить скважины в Азовском море, чтобы попытаться найти воду для захваченного и обезвоженного ими Крыма. Так путин велел.

7. Оккупанты в Крыму снимают очередной лживый пропагандонский фильм о событиях в Луганске в 2014 году. Украинцев в фильме, конечно же, покажут "фашистами". Режиссер этого шлака — бегающий на побегушках Кремля Максим Бриус, оператор — Эдгар Жамгарян.

8. Русофобия и посягательство: "Эх, дороги. Хорошее время было, как оказалось", — написала жительница Ялты и опубликовала дооккупационное фото Ялты.

9. На ялтинском паблике с ненавистью обсуждают прущее из-за моста "отребье всех мастей".

10. Центр Ялты (город счастья до 2014 года). Горсовет. Катастрофа!!!!!

11. Так все перекрыли — парки, пляжи, море… А тут шо, не говень вам, что ли? Ватники из Сак воют: "Перекрыли дорогу всем – и жителям города, и отдыхающим – на территорию Сакского курортного парка. Почему санаторий Бурденко перекрыл проход через парк, по дороге к Саксонии, улице Курортная? "то ООПТ Сакский курортный парк. Почему жителям, инвалидам, отдыхающим, туристам перекрыли часть Сакского курортного парка? Скоро совсем все заборами закроют".

12. Судак и рыдающие от бессилия террористы: "Опять ТОК Судак парк закрыл! Как начало сезона, так начинается", "Увы, антитеррор", "Это официально или предположение?", "Это у них постоянное оправдание. Официально нам никто отчитываться не будет. Им на людей…", "Ох уж эти террористы!", "Да уж, времена такие — суровые", "А вы хотите, чтобы террористы могли захватить парк Дейча?", "Террористы сейчас сидят под воротами и плачут, что не могут проникнуть на территорию. Наверное, на эту операцию выделено 2 млрд руб".

13. Жителей Севастополя, в том числе ватников, встревожило появление нового забора в непосредственной близости от музея-заповедника "Херсонес Таврический". В соцсетях с ужасом ожидают застройки исторической территории и ностальгируют по былым временам: "Прогулка по Херсонесу закончилась западными воротами, а там… Орудуют пришельцы!!!", "Это чего такое? Школу искусств вы будете в тюрьме потом строить. У нас в городе есть губернатор? Или Шойгу руководит городом?", "У нас рулят военные и церковь. Им можно все. Остальные "массы" не очень-то интересуют правящую элиту", "Очередное зверство по отношению к истории Севастополя. Иначе то, что последние годы происходит относительно культурного, архитектурного и исторического наследия Города-Героя, уже назвать невозможно", "Проблема в том, что вся эта земля — территория не раскопанного ещё Херсонеса. Новоров это не остановит.

Уничтожат, выкинут, забетонируют. А забор для того, чтобы не видели, как там уничтожают уникальный памятник истории — античный город", "Это же земли заповедника! Продали, что ли? Мыс Хрустальный — под театр оперы и балета, Херсонес — под школу для этого театра.Да, губа у варваров не дура. Там при Украине пытались что-то строить, но народ отстоял и власти отступили. Сейчас, видимо, кто-то уже всё решил, и им плевать на мнение жителей города", "ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ!!!!!! НЕТ СЛОВ!!!! Москва, ау!!! Берега попутали!!!!", "Да что же такое! Не уймутся никак", "Варвары, негодяи понаехали. А ведь мы не для них вернули наш Севастополь в россию!!!!", "Достали заборами!", "Эстетика зоны. Ограждения, стены, решетки, колючка, охрана", "Да здравствует новое объектное — Херсонес Заборический!", "Я в шоке вообще от того, что происходит!!! Мое разочарование не передать словами. Только матом, к сожалению", "Какой ужас повсеместно на полуострове", "Наверное, где-то вздрогнул ЮНЕСКО, где-то перевернулись в гробу граф Уваров, Косцюшко-Валюжинич и другие исследователи древней земли.Я же просто всплакнула. И затошнило, простите. Потому что степень алогизма происходящего для меня запредельна", "Знаменитое московское "благоустройство" добралось и до Херсонеса. Какой ужас!", "Аквадискотеки не будет?", "Прям мантра вспоминается: *Украина в Крыму ничего не сделала, а россия вон как печется*. С*к*, лучше бы ничего не делали", "Я думал, что это сарказм, когда анонсировал "реновацию древнего Херсонеса с подземными паркингами".Но нет же, с*к*. Никакой гротеск не будет чрезмерным для описания происходящего с Севастополем и Крымом", "Прощай, наш Севастополь( Он их…", "Фантастический запах того Херсонеса я помню до сих пор. А потом понаехали. Сказали, что мы все дебилы, работать не умеем, и не понимаем, как надо жить. Я стараюсь уважать людей, но не всегда получается в последнее время".

P.S. Еще одним сообщением севастопольского ватника завершу выпуск: "Да нет у нас уже нашего города, к сожалению! Одни ошметки остались. И мы сами скоро станем тенью! Небо в клеточку, море в полосочку. Грибы и ягоды с разрешения "слуг народа" в лесу собирать за отдельную плату. В городе правят красноярские, ижевские и все кому не лень. И правят нагло, грубо и безответственно! Ни с кем не считаются, и мы для них быдло безграмотное, а они приехали нас учить, окультуривать и облагораживать".

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