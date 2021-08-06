1. 70-летнего крымского активиста Ильвера Аметова оккупанты приговорили к 8 месяцам ограничения свободы — за “незаконное” хранение деталей карабина времен Второй мировой войны, которые он держал в качестве экспонатов в своем домашнем музее!

2. Российские оккупанты сегодня в 3 ночи задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на административной границе Крыма с материковой частью Украины. Ранее у нее уже проводили обыск. Она известна тем, что остро критикует все ужасающие действия россии в Крыму. Завтра будут избирать меру пресечения. Обвиняют в “клевете” в соцсетях.

3. “Будут вновь обыски, аресты, прессинг крымских татар”: об аресте мужа, обыске в доме и взаимопомощи крымских татар рассказала супруга политзаключенного Айдера Джеппарова Маргарита Джеппарова. Прочтите историю семьи в суровых условиях оккупации.

4. День корінних народів: 9 серпня відбудеться показ документального фільму “Самоповернення в Крим”.

5. Эксперты и юристы из “Регионального центра прав человека” и “УХСПЧ” подготовили исследование о нарушении прав собственности граждан в оккупированном россией Крыму. Экспертам удалось идентифицировать почти четыре тысячи пострадавших. “Судебные” решения штамповались как под копирку — в документы об отчуждении вписывали только новые фамилии и адреса земельных участков. Про оккупационный конвейер лишений права собственности подробней прочтите и посмотрите по ссылке.

6. Деснянский районный суд Киева приговорил к трем годам условно с испытательным сроком в один год жителя Крыма, инженера крымского предприятия “Черноморнефтегаз”. По информации прокуратуры АР Крым и Севастополя, крымчанина признали виновным по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины — “Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее”. “Подсудимый признал свою вину и согласился с аргументами следствия”.

7. В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону россии в Крыму, открыли 68 производств в рамках статьи о государственной измене.

8. Под процессуальным руководством Прокуратуры АР Крым и Севастополя, украинским судом наложен арест еще на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для незаконной перевозки пассажиров в аэропорт Симферополя и из него.

9. Оккупанты в Ялте констатировали катастрофический дефицит врачей — “порядка 50% должностей вакантны”. Странно, а в*тникам в 2014-ом обещали процветание, большие зарплаты и прочие прелести жизни. Не срослось что-то. Хотя была и другая программа — “умереть в россии”.

10. Феодосия. Детская поликлиника. Интеграция в говень — врачей нет, очереди, ДРАКИ. Безнадега + дупа + понаехи: “Админ, выложи, пожалуйста. Детская поликлиника. Творится нереальное. Была драка за очередь, как будто про карантин никто не слышал. Ждали врача-хирурга 2.5 часа, по записи нельзя, в день профосмотров пришли кому не лень”.

11. Оккупанты в Севастополе вырубят более 7 тысяч краснокнижных деревьев для строительства 8-го этапа трассы смерти “Таврида”, функция которой — военная логистика рашистов и попил денег “дорогих россиян”.

12. Саки. Новости туризма. Бесконечные “авиашоу” (видео).

13. Лисья бухта. Голые экономные халявщики с младенцами против нОркаманов: “Зов помощи!!! Лисья бухта!!! Пляж отличный! Есть семейные с детьми! Но есть ОГРОМНЫЙ МИНУС — там тусовка ростоманов-алкоголиков-норкаманов! Они считают, что это их территория, дискачи до 3-х ночи, пьяные нарики по пляжу, орущие с колонками до 5-7 утра, а потом ссущие вам на палатку. Договориться с ними невозможно, неадекваты. На просьбу сделать музыку потише — нам объяснили, цитата: ЭТО НАША ЗЕМЛЯ И НАМ НАСР*ТЬ НА ВСЕХ, МЫ ТАК ЛЮБИМ ОТДЫХАТЬ!!! Спящие в палатках дети, от младенцев до подростков, их не интересуют, типа: не нравится — уе*те (цитата)! Полная антисанитария! И все время блуждающие неадекватные маргиналы!”

14. Да, семь лет происходит: “Звоню феодосийцам и спрашиваю: не стыдно ли вам за город? Феодосия утонула в мусоре? Ответ: да, стыдно! Стыдно за все, что с ней происходит на протяжении 7 лет. Не понимаю, почему невзлюбили город Аксенов и Константинов?! Почему им не стыдно, а только нам?!”, — спрашивает в*тник.

15. Генуэзский шлем отменили, Зет Сити разогнали, День рыбака в Керчи, День города в Ялте — тоже. Много чего отменили — ковидка у них. Но на форуме “Армия-2021” в Севастополе никаких ковидов нету! Ковид-лицемерие достало. В говени это особо збоченно происходит.

16. Под Алуштой вчера потоком воды природа пыталась смыть обитель бестомосных — Косьмо-Домиановский монастырь (видео).

P.S. Кормильцы наши: “Подскажите, где в городе есть бюджетные столовые??? Или тут все по нереальным ценам?”. Комментарии: “Вот так мы и живём 7-ой год…”, “Да вы же наши кормильцы!!! До следующего сезона теплым словом вспоминать будем”, “Мы уже 8-ой год бюджетно живем и кайфуем”.

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