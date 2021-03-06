1. Гибридная депортация: национальному лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупанты продлили до 2034 года запрет на въезд в россию и оккупированный ею Крым

2. В Германии двух человек осудили за нарушение крымских санкций. Предпринимателя, который поставлял в россию металлообрабатывающие станки, признали виновным в нарушении оружейного эмбарго ЕС, он получил 3 года и 9 месяцев тюрьмы + €8 млн штраф. Другого немца обвинили в пособничестве, ему дали два года условно

3. Украинские депутаты представили инициативу для защиты национальных интересов, деоккупации Крыма и Донбасса.

4. Сообщено о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма” Сергею Дубиновскому, который в 2014 году был активным пособником оккупантов по захвату Крыма, преследовал проукраинских крымчан, а также проникал в дома и обыскивал машины, о чем он гордо сообщал российским пропагандонам, которые называли предателя “героем русской весны”

5. Пограничники задержали в киевском аэропорту Борисполь российскую актрису и модель Елену Галицыну, которая неоднократно и незаконно посещала оккупированный Крым. Рашистке дали пинка под зад и на 3 года запретили въезд в Украину

6. Крымских студентов оккупанты напрягают поучаствовать в пропагандистской акции “#ПутинКрымРоссияНавсегда” в честь годовщины захвата Крыма. Для этого нужно “сфотографироваться возле объектов, построенных после 2014 года”. О, я знаю хорошие локации: бухта Капсель, Меганом, Форосский парк, великая Артековская стена

7. В ялтинской группе российская пропагандонша “The Insider Russia” Вера Рябицкая опубликовала объявление, в котором ищет людей, “чьи жизни изменились после 2014 года”. Пропагандонше ответили крымчане: “Здравствуйте. УЖЕ ПОНЯЛИ”, “А ваша как изменилась?”, “То есть, человек видит слово Russia — и сразу бегом к вам исповедоваться))) Вы или очень наивная, или очень, скажем аккуратно, не наивная”, “Вера Рябицкая из Питера! Спешу вас обрадовать: ваши данные уже в Миротворце. Ну, собственно, у человека всегда есть выбор, даже у россиянина”, “Одни изменения!”, “В 2014 мы оттуда уехали. Вот такие кардинальные перемены”

8. Бухта Капсель — восточная окраина Судака. На фото — панорама от мыса Меганом до горы Алчак; в центре — народный пляж “Ракетчики”. Весна 2021 года. “Скоро здесь будет новая набережная, протяженностью 3 км” — то есть, капец тут будет природе… морю… всему

9. Оккупанты продолжают закатывать в бетон песчаные пляжи Сак

10. Гурзуф. На этом месте был ресторан “Лидия”. Люди работали. Готовили вкусно. Снесли давно, но туалет оставили. Кушать нельзя, какать можно

11. Ялта. Когда сделали светофор у Клуба моряков, старую “зебру” замазали и нарисовали новую. Но замазали/нарисовали, видимо, акварелью (“я художник, я так вижу”) — после снега и дождей краска растворилась, зато старая “зебра” опять на месте, направляет прохожих прямо в забор

12. Стройплощадки и заборы: посмотрите на масштабы уничтожения оккупантами Форосского парка

13. Паблик Ялты — ватный, что редкость. Наконец-то годный план по Форосской резне бензопилой: “Нужно обращаться за помощью в международные природоохранные организации, чтобы спасать уникальную природу Крыма от варварской застройки!”, “Не забудьте призвать *мировое сообщество* привлечь россию к ответственности и обязать уйти из Крыма, а также наложить на рф дополнительные санкции за попил деревьев”, “Вот пусть россия и задумается”

14. Гоблин заявил, что застройка Форосского парка — законна, и, как и велел путин, прикрылся детьми. Ватники комментируют: “Нашу родину, друзья, продают с потрохами и вместе с нами. Чтобы у вас не было никаких иллюзий”, “У людей шок и разочарование. Все ждали, что "справедливый" Сергей Аксёнов приедет, построит нерадивых чиновников по стойке смирно, как он любит делать, и закроет стройки в парке. Но спаситель подвел. Он сказал, что стройка законна и может продолжаться. Люди разочарованы в благодетеле. Надежды рухнули”, “Вот и приехал Сергей Валерьевич. Вот и решил все в пользу людей. Как и следовало ожидать, людей с деньгами из Татарстана. У крымчан столько денег нет, поэтому они и не люди для Сергея Валерьевича”, “Очередной развод населения”, “Пора писать в Америку письмо. Приедет Байден — Байден нас рассудит!”, “11 лет назад, где-то под Геленджиком, "Ротенберг" тоже начинал строительство "своего" дворца как детский лагерь”, “Раз пошла такая пьянка, они для детей еще и казино откроют”, “А потом скажут: "Антитеррор! Дети!". И огородят всё забором, метров 5 высотой. Проход? Какой проход? Море? Какое море?”, “Посмотрите, как упор делается, что это детский лагерь, и отстаньте от строителей. А ничего, что за последние 7 лет угробили детские лагеря “Отважный”, “Чайка”, “Лесной”, “Орбита” и т.д., и т.п.?! Всего 20 по Крыму. Может, их восстановите?”, “Пока там ничего не построено, нам разрешают проход: дабы заткнулись и не митинговали. Как только там будет стоять объект недвижимости, все обнесут забором, и нас вообще никто слышать не будет!”, “Один в один, как в Гурзуфе! Детьми да заборами прикроются! Вскоре за крутыми миллионными заборами моря, красоты не увидим! Ура! Мечтали о справедливости?! Какие же мы наивные!”, “Нагло, на телекамеры — все законно. За все заплачено. Парка нет. И проход будет, как по Солнечной тропе, за заборами”, “Была зелень, простор, теперь — бетон!!! Сплошной могилой вылезло нам это благо. Хороним добровольно мы все, чем горд был Крым”, “Если на парк позарились свои кремлевские пацаны, то считай — дело пропащее. А если кто другой сунулся, то их для пиара прищучат, а потом, если есть интерес, по-тихому приберут себе”, “Да, ЮБК мы после них не узнаем. Овощ — просто пацан против этих матерых мародеров”, “Боже… Пропал Крым!!!”

P.S. “Хорошо, что (Гоблин) не сказал: кому не нравится, чемодан, вокзал и куда глаза глядят! Мы начинаем понимать, что означало “КРЫМ НАШ!!!”, — разочаровано написал ватник, который, как и многие из бывшей секты “путин, введи”, воет из-за обильно падающих камней с неба.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.