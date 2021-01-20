1. 18 января в Украинском кризисном медиацентре состоялась презентация отчета общественной организации КрымSOS на тему “Условия содержания крымских политзаключенных. Обзор дел”.

2. Крымскотатарский Ресурсный Центр представил анализ нарушений прав человека в оккупированном россией Крыму за 2020 год. Согласно данным мониторинга, за отчетный период на полуострове зафиксировано 52 обыска, 280 случаев задержаний, 92 случая — допросов, опросов и “бесед”, 252 — аресты: 47 — новые аресты, 16 — приговоры, 189 — продления сроков содержания под стражей политзаключенным Крыма. Кроме того, известно о 424 случаях нарушений права на справедливый суд, 138 — на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья и 77 случаях этапирований политзаключенных Крыма. Также в отчете КРЦ содержится информация о системных случаях вандализма, нарушении религиозных прав, о ненадлежащих условиях содержания в СИЗО и тюрьмах, о нарушении прав политзаключенных и незаконных военных учениях в оккупированном Крыму.

3. В Санкт-Петербурге полицаи задержали участников движения “Стратегия-18”, которые проводили одиночные пикеты в поддержку осужденных и арестованных крымских татар. Среди задержанных — Илья Ткаченко, Ольга Смирнова, Владимир Шипицын, Асан Мумджи, Дмитрий Негодин, Ильяс Эшреф и Алексей Лейн. Для справки: активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию “Стратегия-18” в память о дне депортации крымских татар — 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа они выходят на улицы с пикетами. Цель — рассказать всем о ситуации в оккупированном Крыму и нарушении международного права

4. К жене политузника белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” Ризы Омерова — Севиле Омеровой — нагрянул полицай по фамилии Литвинов, который пытался “опросить” женщину из-за ее одиночного пикета в поддержку мужа. Севиля отказалась отвечать на вопросы оккупанта. Напомню, 18 декабря 2020 года орки посадили Ризу Омерова на 13 лет

5. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что работают над возможностью привлечь компанию “Яндекс” к ответственности за работу во временно оккупированном россией Крыму

6. МИД Литвы инициирует запрет на въезд в страну Филиппу Киркорову из-за его незаконных поездок в оккупированный россией Крым: “Мы будем систематически оценивать ВСЕХ действующих лиц, которых россия пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на литовский народ”. В сообщении МИД Литвы отмечается также, что известный исполнитель “сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины во время своих неоднократных визитов на незаконно аннексированный полуостров Крым, и тем самым косвенно оправдывал агрессивные действия рф”! Ожидается, что въезд в Литву закроют не только Киркорову, но также Тимати и другим исполнителям, поддерживающим агрессию россии. В Литве надеются, что этому примеру последуют и другие страны. МОЛОДЦЫ!

7. Военная техника российских оккупантов на въезде в Добровскую долину. В Перевальном у них кубло

8. Из-за сильных морозов рашисты в Севастополе отменили ежедневный запуск танка Т-34. Ежедневный запуск танка… Просто вчитайтесь в этот треш. Они неизлечимо больны войной. А ежедневный обстрел жилых домов из танка не планируется? Для большей наглядности, так сказать

9. Оккупанты в Ялте вновь сократили время подачи воды для населения. Вернулись к графику подачи воды по шесть часов в сутки: с 6 до 9 и с 18 до 21. А ведь совсем недавно Ялту перевели на 8-часовую подачу воды в день – якобы по просьбам трудящихся. А теперь трудящиеся не просят? Или надо было новогодних ковид-понаехов напоить?

10. Оккупанты сообщили, что Симферополь полностью отключат от Симферопольского водохранилища, так как брать оттуда воду уже невозможно. Зато усиленно продолжат выкачивать подземные воды, что усугубит созданную россией катастрофу и ускорит засоление почв

11. “Рассчитывать на большое количество осадков не приходится”: 2021 год в Крыму будет таким же засушливым, как и предыдущие два, сообщил крымский “климатолог” Владимир Рябов. Крымские водохранилища ощутимо пополнятся водой зимой только в том случае, если за одну-две недели выпадет не менее 100 мм осадков, что в период холодов для полуострова является двухмесячной нормой

12. В оккупированном россией Крыму выявили 192 новых случая коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — рекордные 100 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 38 470 человек, в том числе 8 516 в Севастополе. Умерло 1005 человек, в том числе 329 — в Севастополе

13. Бекташ-Оба, Порсук-Кая, хребет Таракташ, хребет Токлук-Сырт… Много понаехов “любит” Крым. Завели блоги-инстаграмы — красивые, незатяганные по соцсетям места находят. Фото и видео выкладывают. А челюсть не выговаривает ничего из топонимики Крыма. И начинается: гора бегемотик, залив лошадка, дупа тролля, уши зайца. Крымчане понаехов поправляют, а они в ответ: “МНЕ ПОХОЖЕ НА ЛОШАДКУ”

P.S. На ВДНХ в Москве решили установить два памятника Берии. Комментарием крымчанина к этой новости завершу сегодняшний выпуск: “Да мочите уже наконец это недогосударство!!! Отключите и перекройте им всё!!! Плешивый превратил всех в зомби. По линии матери есть репрессированные, тогда отобрали маленькую фабрику и два дома. Сама рассказывала. Сейчас — нищенская пенсия! Но нифига — “Не смей говорить плохо о путине!”…

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