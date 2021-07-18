1. Лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупанты прислали повестку, требуя появиться на “судебное” заседание в Армянске 5 августа. При этом оккупанты запретили Джемилеву въезжать в Крым и россию до 2034 года

2. Новая истерика кремлёвской пропаганды гарантирована! Украинские футбольные клубы обязали нанести на форму эмблему УАФ с картой страны (включая оккупированные россией Крым и ОРДЛО), а также слоганами “Слава Украине!” и “Героям Слава!”. Эмблема должна быть размещена по центру на груди

3. УЕФА отреагировал на запрос российского издания “РИА Новости” по поводу того, что каждый клуб УПЛ теперь обязан нанести на форму большую эмблему УАФ — с Крымом и патриотическими лозунгами: “Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом”. Красиво посланы на путина!

4. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении руководителю штаба “Юнармии” в Севастополе Владимиру Коваленко за “нарушение законов и обычаев войны”, сообщает пресс-служба ведомства. Пособнику российских оккупантов грозит от 8 до 12 лет лишения свободы по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Коваленко, кроме прочего, принимал участие в награждении медалями участников военной спецоперации россии по захвату Крыма. Теперь готовит мясо на убой

5. На поиски пресной воды под Азовским морем из карманов “дорогих россиян” вытащили еще 300 млн. А потом еще 300 вытянут, и еще 300… При этом Гоблин продолжает перечить путину о целесообразности этих поисков и пригодности воды. Настаивает на отвергнутом путиным опреснении. Крымчане тем временем рады очередному попилу российского бюджета: “Так это же неплохо. У одичалых скоро морковка на столе будет только по праздникам”

6. “Подробности сокращений в КФУ. Землеведение объединят с океанологией, информатику с математикой, а философию с краеведением. Я думаю, кафедру философии можно объединить вообще с любой кафедрой. Например, физкультуры. В здоровом теле здоровый дух, не так ли?”, — жалуется на очередные камни с неба пропагандон Виктор Ядуха, которого оккупанты поперли из информационной помойки “Примечания”, где Ядуха, будучи главным редактором, с радостью поносил Украину. Напомню, оккупанты продолжают уничтожение самого престижного до оккупации вуза ТНУ, который теперь обзывают “КФУ”

7. В Алупке целебные воды появились. “В 19:35 промывали бетононасос прямо в море у “Голубых куполов” (район “Радуги”). Вода помутнела на 60 метров от берега”. И все это на фоне забора из колючки. Атмосфера родной говени и скреп

8. Севастополь. Это ОНИ, ваши соотечественнички новые, гардемарины: “Иду вчера с моря. Впереди — вполне благообразный мужчина с армейской выправкой, приехавший к кому-то в гости, не местный. В руках полный пакет. Слышу звук падающего в кусты пакета, поднимаю голову… Мужик идет дальше, не оглядываясь, уже с пустыми руками. Мусорка в 100 метрах от пляжа. Крикнула ему, что за свинство? Даже не повел плечами, типа не к нему вопрос”, “Таких больше половины страны”, “Я вчера наблюдал в частном секторе. Стоит машина. Семья кушает. Поели. Сели в машину. Херак пакет с мусором из машины — и поехали”

9. Сегодня в оккупированном россией Крыму установлен очередной рекорд заболеваемости коронавирусом — за сутки выявили 526 случаев. Рекордное число больных зафиксировано в АРК (401) и Севастополе (125). Одиннадцать пациентов умерло

10. Совершенно правильный по сути пост Александра Громова… Но детали… и в них как раз и прячется… что? Ага — прекрасная россия будущего… Автор из Москвы, бутербродник-либерал. И он своим опусом не на ДЕОККУПАЦИЮ намекает, а на иную россию на украинской земле: “Не перестает удивлять огромное количество людей, думающих, что в бедах Крыма виноваты украинские чиновники. Ну, то есть, 7 лет прошло, а виноваты они. И страшно признаться самим себе, что это россия и что это и есть реальный слепок того уродства, маразма, ворья и захвата власти, что другая россия видит уже 21 год. И что выбор в 2014 году стоял между очень плохим и плохим, но рано или поздно вопрос должен задать в первую очередь каждый сам себе и понять свою меру ответственности за происходящее, не кивая на Украину, Госдеп, марсиан”

P.S. Даже подписчики террориста Гиркина у него в комментариях пишут, что в Крыму вспоминают пребывание в составе Украины как золотое время: “Настроение в Крыму паршивое. Пишу как житель Крыма. Люди озлоблены заборами, отжимом территорий, земли, частной собственности и бизнеса, бешенными ценами. Такой злости я не встречала здесь еще. Многие вспоминают Украину как золотое время. В Крыму происходит лютый беспредел”

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