1. Важный шаг к деоккупации и реинтеграции Крыма: Верховная Рада 1 июля приняла закон о коренных народах Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Документ устанавливает, что в Украине есть три коренных народа — крымские татары, караимы и крымчаки

2. Не розумієш, для чого нам потрібен закон “Про корінні народи України”? Команда Кримськотатарського Ресурсного Центру підготувала короткі тези для відповіді на це важливе запитання

3. И еще одна отличная новость! Наконец Рада отменила позорный закон о Свободной экономической зоне “Крым”. Он дискриминировал граждан Украины из Крыма, наделял нас статусом нерезидентов и одновременно позволял украинским олигархам свободно продолжать бизнес на полуострове во благо оккупантов

4. “Мы каждый день ждем его”: супруга политзаключенного Ризы Омерова — Севилля — рассказала, как она с 4 детьми живет после ареста супруга, вместе с которым оккупанты репрессируют и его отца — Энвера Омерова. Сына посадили на 13 лет, а отца — на 18.

5. Украинская прокуратура направила в суд дело против двух участников “Самообороны Крыма” от Медведчука. Их подозревают в госизмене. Иван Комелов и Александр Синявский в 2014 году организовывали незаконный “референдум” и всячески помогали россии оккупировать Крым

6. Оккупанты в Крыму по-прежнему нарушают свободу вероисповедания: религиозные организации оштрафованы больше, чем на полтора миллиона

7. На днях оккупированный Крым посетила группа политических туристов из Болгарии. Ее возглавил Пламен Милетков — директор общественной организации с говорящим названием “Евразийский институт геополитики и экономики Святого Киприана”. Прочтите и посмотрите очередное расследование о “Друзьях оккупации Крыма”

8. Местные, на выход: чиновник из Ростова-на-Дону Михаил Гончаров возглавил Крымскую железную дорогу, которой, опасаясь полезных санкций, прикрывается РЖД

9. С 3 по 5 июля прогнозируются ливни, грозы, крупный град, шквал до 25 м. в секунду. В Симферополе за два дня выпадет до 120 мм осадков — 270% месячной нормы, что равносильно 100-литровой бочке воды на квадратный метр. Примерно такая же ситуация будет и в уже утонувшей Ялте

10. Талипов, это ты к кому обращаешься? Это твоя говень творит: “SOS!!! Спасите Песчаную балку! Её начали застраивать! Знаменитые золотые пляжи под Феодосией под угрозой уничтожения! Район Песчаной балки оказался в частной собственности, его начали застраивать. На данный момент выровнены три площадки, уничтожены растения, снят верхний плодородный слой. Идёт обустройство коммуникаций для размещения десятков быстровозводимых домов! На пляжах Песчаной балки лежит километровый глубоководный выпуск коллектора, его должны были закончить строить ещё год назад, а теперь он просто занял весь пляж. Администрация Феодосии ничего не видит, не слышит и заявляет, что ничего не строится, всё в порядке. Это преступное молчание даёт застройщику время быстро возвести туристическую базу и узаконить её! Я считаю, что только вмешательство руководства республики способно спасти нашу природу!”

11. Евпатория. Атмосфера бывшего семейного курорта: “Вчера, прогуливаясь по набережной Горького, я увидел разбегающихся людей и ревущего ребенка лет 12-ти, которого успокаивали родители. В этот момент я почувствовал запах газа и даже закашлял после того, как он попал мне в легкие. Крики родителей были устремлены в тройку шедших и улыбающихся сотрудников росгвардии. Оказалось, что сотрудники росгвардии шли по аллее и решили брызнуть газом в собаку, но попали в ребёнка. Человек 10, шедших рядом, тоже приняли порцию этого газа. Что самое удивительное, один из сотрудников росгвардии даже, уходя, улыбнулся вслед. И они поспешили быстрым шагом уйти скорее и раствориться в людях. Остаток происходящего я записал на камеру после того, как откашлялся”

12. Севастополь. Занесло в супербюджетный магазин “Чиполлино” (местная сеть). Жду, когда продавец наговорится по телефону. Присмотрелся, а то ей новые цены диктуют. Она записывает в табличке: 145 (было) — 169 (стало)… и так далее. Мельком глянул, 10-15% в плюс

13. Ялта. Самое необходимое при потопах и пандемиях — это установка памятника основателю ВДВ. Странно, но попов из ФСБ РПЦ на шабаш не позвали

14. Ялта. Какая столовая (а в закрытом оккупантами кинотеатре “Спартак” теперь большую часть помещения занимает она) без колорадки? Кстати, орден там — не Славы, а Победы (у него совсем другая лента). Рукожопят даже в своём победобесии. Посмотрите, как закрытый кинотеатр выглядит сейчас и как выглядел до оккупации

P.S. Наевшаяся камней с неба жительница Ялты Елена Гукова отправила жалобу в ЕСПЧ, о чем сообщила в своем видео: “Никогда в жизни я не думала, что доживу до такого времени, что буду писать жалобы в ЕСПЧ. А благодарить кого надо? Благодарить надо российскую федерацию! Как только она к нам пришла, не сразу, постепенно, но начала закручивать гайки! Я уже вам рассказывала: цены повысились в 3,5 раза на коммунальные услуги, субсидию мне не назначили, пенсия 10 тысяч. И цены на все, в том числе на лекарства, тоже повысились во много раз. Я изучила Европейскую Конвенцию о защите прав человека, изучила, что такое справедливое судебное разбирательство, заполнила формуляр, сходила к юристу. Вот так, дорогие товарищи. И зачем мне этот опыт? Как пришла российская федерация сюда, за которую мы голосовали, ой, многие бы наверняка голосовать не стали, если бы знали, что нас ждет”

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