1. НАТО необходимо изменить стратегию отношений с россией из-за ее агрессивных действий в Крыму, на Донбассе и в других точках мира. Об этом заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. Больше никакого “стратегического сотрудничества” с агрессором не будет. Стратегию пересмотрят на следующем саммите

2. По данным мониторинга Крымской правозащитной группы, на конец 2020 года оккупантами в Крыму был полностью заблокирован доступ к 25 информационным ресурсам, еще пять блокировали частично. Сигнал украинских радиостанций в FM-диапазоне также блокируют в двенадцати населенных пунктах из девятнадцати, где проводился мониторинг. Как обойти блокировку интернет-сайтов и остаться анонимным для российских спецслужб? Как украинское вещание может попасть в Крым? С какой целью россия блокирует доступ к медиаресурсам в Крыму?

3. Опук, полигон ихтамнетов. “Только больная психика может устраивать в таких местах полигоны…”

4. Воет экс-главный пропагандон севастопольского издания “Примечания” Виктор Ядуха, которого рашисты уже тузгали, но он все еще любит россиюшку — у него назад пути нет, т.к. руки по локоть в крови: “Троллинг 80-го уровня. Сначала продаем "Форос" на аукционе, где борьбу за санаторий изображают отец и сын Вахитовы. Потом закрываем 184-летний парк под частную жилую застройку и сносим вековые экзотические деревья. А потом зовем простых крымчан на руины парка торжественно прикопать "компенсационные" саженцы. Так люди, у которых отжали любимое поколениями место отдыха: 1) становятся соучастниками и укрывателями чудовищного акта вандализма; 2) бесплатно благоустраивают придомовую территорию для богатеньких буратин, к которой их потом на пушечный выстрел не подпустят. Через пару лет можно устроить Всекрымский субботник по отделке чужих хором на месте Форосского парка. Стяжечку там залить, стены оштукатурить”, “А следующий субботник будет по высадке деревьев вместо уничтоженных лесополос на трассе Таврида! Все на субботник! Ура, товарищи!”

5. В Форосском парке случилось очередное обращение к очередному путину на фоне прибывших тушить пожар недовольства Янины Массандровны (Павленко — ныне т.н. “мэр” Ялты, в прошлом директор раздерибаненных винзаводов “Новый Свет” и “Массандра”) и Гоблина-Аксенова, которые слушали вой ваты с абсолютно поху… пофигистическими рожами

6. Форосский парк. Это не утренняя дымка, это пыль от стройки “детского лагеря”

7. Абсолютно все крымские группы примерно вот с таким “восторгом” будут отмечать 7-ую годовщину оккупации Крыма россией. Прочтите. Здесь про зазаборенный и уничтожаемый рашистами мыс Меганом — ради путинского проекта для одебиливания российской молодежи “Таврида-АРТ”: “Вчера была в районе мыса Меганом. Была неприятно удивлена тем, что все огорожено забором, поставлены ворота, проезда к пляжу нет. Как это все понимать? Все продано? Мы теперь не сможем побывать на пляже Меганома?”. Ответы: “С прошлого года”, “Не сможете, скоро ни на какой пляж доступа не будет”, “Ужас, что творится”, “Вы только проснулись от спячки?”, “Всё для деток, всё для них, милых. И их безопасности!”, “Все давно распилено… и не народное достояние… Посмотрите, кто застраивает Гагаринский парк в Симферополе, аэропорт Заводское, Форосский парк и т.д.”, “Крым их! С этим согласитесь!”, “Нет, Крым наш!!!!!”, “Он уже не наш!”, “Мы скоро нигде не сможем побывать. Откройте глаза. Крымчан загоняют в рамки”, “Домолчались”, “Это россия, детка”, “То ли еще будет”, “Скоро сносить Ялту и посёлки начнут! Уже в "генпланах" начеркали”, “Вы правы. В поселке Парковое уже сносят 15-этажное здание”. Про снос многоэтажного ЖИЛОГО здания в п. Парковое можно прочесть здесь

8. У оккупированного Севастополя осталось только три детских летних лагеря, сообщили оккупанты. Мы окончательно попрощались с лагерями “Чайка” и “Радость”. Напомню, до оккупации в городе было полтора десятка детских лагерей — почти все отжаты ихтамнетами для военных нужд и строительства вилл для путинской “элиты”

9. Фууух, отлегло прям! А то тут у нас начали говорить, что “даже Горный прозрел”! Горный не слепой, а ЖАДНЫЙ. Откуда накапало, там и свет в конце тоннеля: “Под Судаком, в Солнечной долине, на стене весовой проступил лик владимира путина. Ранее, несколько лет назад, его портрет, написанный весной 2014 года, был закрашен белой краской, но она оказалась бессильна перед мощью нашего кормчего и национального лидера! Видимо, это знак и предупреждение своим офигевшим варварам-боярам — хватит уничтожать мыс Меганом и бухту Капсель под форум Таврида! Хватит бетона и заборов!”, — написал понаехавший нацист

10. Севастополь. Креатив понаехавших лаптей: “Устала мёрзнуть в Сургуте. КУПЛЮ 2-х комн. квартиру в вашем районе”

11. Севастополь, ТРЦ Муссон. Магазин обуви “Ecco” — фсьо! Носим лапти. “Магазин Экко закрыт. Никуда не переехал!”, — сказано в объявлении на дверях

12. Кримська резервація, смт Новофедорівка. Окупанти святкували 100 років авіації ЧФ. Покликали путлєр’югенд, щоб малята-путінята випустили в небо голубів: адже всі діти на світі хочуть миру. Але деякі діти хочуть миру у військовій уніформі, як заповідав великий Орвелл

P.S. “По нашему требованию” Крым должен вернуть в свою собственность отданную “Татарстану” территорию Форосского парка, заявили ватники оккупантам на собрании в Форосе, после чего объявили минуту молчания… по уничтоженным деревьям. Приучила их Украина к вольной жизни. Ты посмотрим на них, требовать они стали! “По вашему требованию” закончилось еще в 2014 году. А теперь готовьтесь отмечать седьмую годовщину того, что ничего и ни от кого вы больше требовать не можете, как это было до оккупации. А чтобы отмечать было еще атмосферней, объявите минуту молчания не только по уничтоженным деревьям, но и по всему угробленному “по ГОСТам рф” Крыму… Своим же читателям предлагаю посмотреть сюжет о том, как оккупанты уничтожают уникальный парк. Вы даже не представляете, как сильно это всколыхнуло ватное болото, из каких глубоких ватных щелей я слышу фразы “нас обманули”, “мы не такой россии ждали”

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