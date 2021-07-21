Новости Крымнаша. Мифы империи зла

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
5 минут
972
Новости Крымнаша. Мифы империи зла

1. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, поздравляя мусульман с праздником Курбан-байрам 20 июля, напомнила о мусульманах Крыма, преимущественно крымских татарах, которые находятся в российском заключении: “К сожалению, не все его (Курбан-байрам) встречают в кругу семьи и на украинской земле. Тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за действий страны-оккупанта. 93-х крымских татар россия преследует по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории страны-оккупанта: 36 из них уже осуждены, 42 — находятся под следствием. Крымские татары — очень устойчивый и волевой народ, который борется за право быть свободными и жить на своей родине”

2. Подивіться на Яман-Таш з Кемаль-Егерек. “Споконвічні” расійські назви #CrimeaIsUkraine

Новости Крымнаша. Мифы империи зла

3. Варвары снова проводят незаконные раскопки: в Керчи стартовала военно-археологическая экспедиция “Аджимушкай”. Организатор: исполнительная дирекция ООД “Поисковое движение россии” и КРОО “Восточно-Крымский центр военно-исторических исследований” при участии МО рф

Новости Крымнаша. Мифы империи зла
Новости Крымнаша. Мифы империи зла
Новости Крымнаша. Мифы империи зла

4. Викиди хімікатів у море, техногенні катастрофи, вибухи боєприпасів на навчаннях флоту рф: ознайомтеся з дослідженням “Крим SOS“ про екологічні проблеми на півострові, спричинені недбалістю окупантів

5. Несмотря на санкции ЕС, фильтрационное оборудование немецкого бренда Inge GmbH установили на двух крымских электростанциях — Таврической и Балаклавской. Для этого была привлечена литовская фирма Run Engineering, владелица которой имеет тесные связи с “Роснефтью” и кумом путина Виктором Медведчуком

6. Национальный банк Украины выпустил памятные монеты с маяками Херсонской области и временно оккупированного россией Крыма

Новости Крымнаша. Мифы империи зла

7. Севастополь. По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля Мерседес, у которого отказали тормоза, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он столкнулся с Нексией и Спринтером, а потом въехал в Рено, Хендай и Ниссан. В Рено (с московскими номерами) погибла вся семья: 46-летний отец, 48-летняя мать, их 15-летний сын и 19-летняя дочь. Водитель грузовика также скончался на месте

8. Немецкая балка. Кача. Кроме самолетного шоу, посмотрите, сколько варвары грунта выгребли на свою (с)Тавриду, и продолжают колупать

9. Оккупанты продолжают закатывать в бетон и плитку километры сакский пляжей. Какой-то очередной друг путина бабло отмывает — “красоту” лепит

Новости Крымнаша. Мифы империи зла
Новости Крымнаша. Мифы империи зла
Новости Крымнаша. Мифы империи зла
Новости Крымнаша. Мифы империи зла

10. Ну наконец-то саранча… а то в Крыму некомплект библейских напастей: “В Оленевке нашествие саранчи. Прыгают на людей, едят всё. Даже в домах тут. Я такое не видела никогда”

11. После мощнейшего наводнения, блэкаутов, водного дефицита, ковида, нашествия саранчи и комаров, а также камней с неба, Крым атаковали божьи коровки. Ждем дождей из жаб

12. Симферопольский ЖД вокзал. На восьмом году говени… заборы, решетки, полицаи, кизяки, полтора лаптетуриста… это ИЮЛЬ…

Новости Крымнаша. Мифы империи зла
Новости Крымнаша. Мифы империи зла
Новости Крымнаша. Мифы империи зла

13. В Крыму ежедневные ковид-рекорды, вводятся новые ограничения для местных, заканчиваются больничные койки — жители Крыма всех политических окрасов винят во всем оккупантов: “Продолжаем неистово отдыхать”, “Идём на рекорд! Везите больше отдыхающих!!!”, “Ситуация плачевная и выходит из-под контроля. Неужели мы все стали бессмертными?”, “Простых крымчан на остановках отлавливают без масок и штрафуют, а прораб со вставной голливудской улыбкой проводит массовые мероприятия в пик эпидемии — это все, что вам нужно знать перед выборами про ЕР”, “Поборы и штрафы — для холопов, хозяева жизни плевать хотели”, “Нас ждут тяжкие времена”, “Коронавирус сожрет многих, очень многих, скоро мы увидим новые антирекорды”, “Отдыхающих очень много, их состояние никто не контролирует. В отличие от других не курортных регионов, мы не знаем, сколько людей заболело в Крыму. Туристы просто уезжают домой и попадают в статистику уже в своем регионе. Крым надо закрывать”, “Пора закрывать Крым и Севастополь. Любое промедление смерти подобно!”, “Никто ничего не закроет до выборов в Крыму”, “В Крыму алчность побеждает болезнь и смерть… И неважно, какой сценарий уготован простым крымчанам после активного летнего заплыва с материка (прим — из россии), поскольку жизнь каждого из нас имеет нулевое значение для тех, кто создал опасный прецедент массового отдыха в Крыму, где нет медицины и врачей”

14. За 19 июля в оккупированном россией Крыму выявили 536 новых случаев заболевания коронавирусом: 402 в АРК и 134 — Севастополе, что стало новым рекордом. 13 пациентов скончались

15. Джанкой. Кизячий патруль проверяет фантоМасочный режим в транспорте. Как там — мы не сеем, мы не пашем, не валяем дypака, с колокольни саблей машем, разгоняем облака?

16. Новый, послепотопный пляж-лягушатник (собачатник) появился на набережной Ялты

Новости Крымнаша. Мифы империи зла

17. Щелкино. На Татарке очередные гардемарины фильм снимают. Рашен-киноиндустрия. И еще який бидося петь будет… Шляются разные из гастрольных списков СБУ

P.S. Мифы речки Карасевки — Большой и Малой: “Они освободили Крым 250 лет назад, потом в 1944 и в 2014 так же, как освобождали Финляндию, Прибалтику, Польшу 81 год назад. Мифы империи зла”, — написал крымчанин. Напомню, река Кучук-Карасу на указателях трассы смерти “Таврида” стала “Малой Карасёвкой”, а Биюк-Карасу — просто “Карасёвкой”. Вот так они и сооружают свою “исконную русскость”… потому что — ОККУПАНТЫ!

Новости Крымнаша. Мифы империи зла

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Источник:crimeaua1.wordpress.com
УкраинаОккупация КрымаНовости Крыма