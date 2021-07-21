1. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, поздравляя мусульман с праздником Курбан-байрам 20 июля, напомнила о мусульманах Крыма, преимущественно крымских татарах, которые находятся в российском заключении: “К сожалению, не все его (Курбан-байрам) встречают в кругу семьи и на украинской земле. Тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за действий страны-оккупанта. 93-х крымских татар россия преследует по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории страны-оккупанта: 36 из них уже осуждены, 42 — находятся под следствием. Крымские татары — очень устойчивый и волевой народ, который борется за право быть свободными и жить на своей родине”

2. Подивіться на Яман-Таш з Кемаль-Егерек. “Споконвічні” расійські назви #CrimeaIsUkraine

3. Варвары снова проводят незаконные раскопки: в Керчи стартовала военно-археологическая экспедиция “Аджимушкай”. Организатор: исполнительная дирекция ООД “Поисковое движение россии” и КРОО “Восточно-Крымский центр военно-исторических исследований” при участии МО рф

4. Викиди хімікатів у море, техногенні катастрофи, вибухи боєприпасів на навчаннях флоту рф: ознайомтеся з дослідженням “Крим SOS“ про екологічні проблеми на півострові, спричинені недбалістю окупантів

5. Несмотря на санкции ЕС, фильтрационное оборудование немецкого бренда Inge GmbH установили на двух крымских электростанциях — Таврической и Балаклавской. Для этого была привлечена литовская фирма Run Engineering, владелица которой имеет тесные связи с “Роснефтью” и кумом путина Виктором Медведчуком

6. Национальный банк Украины выпустил памятные монеты с маяками Херсонской области и временно оккупированного россией Крыма

7. Севастополь. По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля Мерседес, у которого отказали тормоза, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он столкнулся с Нексией и Спринтером, а потом въехал в Рено, Хендай и Ниссан. В Рено (с московскими номерами) погибла вся семья: 46-летний отец, 48-летняя мать, их 15-летний сын и 19-летняя дочь. Водитель грузовика также скончался на месте

8. Немецкая балка. Кача. Кроме самолетного шоу, посмотрите, сколько варвары грунта выгребли на свою (с)Тавриду, и продолжают колупать

9. Оккупанты продолжают закатывать в бетон и плитку километры сакский пляжей. Какой-то очередной друг путина бабло отмывает — “красоту” лепит

10. Ну наконец-то саранча… а то в Крыму некомплект библейских напастей: “В Оленевке нашествие саранчи. Прыгают на людей, едят всё. Даже в домах тут. Я такое не видела никогда”

11. После мощнейшего наводнения, блэкаутов, водного дефицита, ковида, нашествия саранчи и комаров, а также камней с неба, Крым атаковали божьи коровки. Ждем дождей из жаб

12. Симферопольский ЖД вокзал. На восьмом году говени… заборы, решетки, полицаи, кизяки, полтора лаптетуриста… это ИЮЛЬ…

13. В Крыму ежедневные ковид-рекорды, вводятся новые ограничения для местных, заканчиваются больничные койки — жители Крыма всех политических окрасов винят во всем оккупантов: “Продолжаем неистово отдыхать”, “Идём на рекорд! Везите больше отдыхающих!!!”, “Ситуация плачевная и выходит из-под контроля. Неужели мы все стали бессмертными?”, “Простых крымчан на остановках отлавливают без масок и штрафуют, а прораб со вставной голливудской улыбкой проводит массовые мероприятия в пик эпидемии — это все, что вам нужно знать перед выборами про ЕР”, “Поборы и штрафы — для холопов, хозяева жизни плевать хотели”, “Нас ждут тяжкие времена”, “Коронавирус сожрет многих, очень многих, скоро мы увидим новые антирекорды”, “Отдыхающих очень много, их состояние никто не контролирует. В отличие от других не курортных регионов, мы не знаем, сколько людей заболело в Крыму. Туристы просто уезжают домой и попадают в статистику уже в своем регионе. Крым надо закрывать”, “Пора закрывать Крым и Севастополь. Любое промедление смерти подобно!”, “Никто ничего не закроет до выборов в Крыму”, “В Крыму алчность побеждает болезнь и смерть… И неважно, какой сценарий уготован простым крымчанам после активного летнего заплыва с материка (прим — из россии), поскольку жизнь каждого из нас имеет нулевое значение для тех, кто создал опасный прецедент массового отдыха в Крыму, где нет медицины и врачей”

14. За 19 июля в оккупированном россией Крыму выявили 536 новых случаев заболевания коронавирусом: 402 в АРК и 134 — Севастополе, что стало новым рекордом. 13 пациентов скончались

15. Джанкой. Кизячий патруль проверяет фантоМасочный режим в транспорте. Как там — мы не сеем, мы не пашем, не валяем дypака, с колокольни саблей машем, разгоняем облака?

16. Новый, послепотопный пляж-лягушатник (собачатник) появился на набережной Ялты

17. Щелкино. На Татарке очередные гардемарины фильм снимают. Рашен-киноиндустрия. И еще який бидося петь будет… Шляются разные из гастрольных списков СБУ

P.S. Мифы речки Карасевки — Большой и Малой: “Они освободили Крым 250 лет назад, потом в 1944 и в 2014 так же, как освобождали Финляндию, Прибалтику, Польшу 81 год назад. Мифы империи зла”, — написал крымчанин. Напомню, река Кучук-Карасу на указателях трассы смерти “Таврида” стала “Малой Карасёвкой”, а Биюк-Карасу — просто “Карасёвкой”. Вот так они и сооружают свою “исконную русскость”… потому что — ОККУПАНТЫ!

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