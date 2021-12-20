1. Бывшего т.н. "вице-премьера" Крыма и бывшего главу оккупационной администрации Судака Владимира Серова оккупанты задержали в Краснодаре. Прогнувшийся под оккупантов в 2014 году рыгианал скрывался от рашистов два года. Обвиняется в коррупции и махинациях с землей. Видимо, вовремя с кем-то не поделился. А ведь ему еще и перед украинскими законами отвечать. Кстати, если бы не санкции и не сданный в канцелярию Кремля украинский паспорт, так подальше бы сбежал, а так… только до Краснодара допетлял.

2. Я, як эльф Св. Миколая, принесла вам ПОДАРУНОЧОК — надзвичайно гарну історію про СПРАВЕДЛИВІСТЬ і відплату: "Командир отряда самообороны Севастополя "Северный ветер" (Александр Франчетти) из тюрьмы Панкрац в Праге попросил помощи Москвы. Ему нужны тёплые вещи, книги, продукты" — написал активнейший пособник оккупантов из Севастополя Ситников Андрей.

3. Посмотрите на очередную экологическую катастрофу, устроенную оккупантами: "Самое "чистое" буферное озеро г. Сак. Вы не думайте, что эта птица плавает на спине — она умирает! Где экологи Крыма, которые приезжали к нам и брали пробы? Где их заключения о пробах? Кто за это будет нести ответственность? Ув. Сергей Аксенов, помогите разобраться с этой проблемой. Кто, если не вы! Сегодня умирают утки, чайки, лебеди, а завтра кто? Люди, живущие неподалёку от озера, которые на протяжения года дышат этой гадостью! Видео 18+", — написал ватник, который совсем позабыл о том, что еще можно путину написать.

Видео дня

4. Симферополь. Это эффект родной говени — нелюдская орда расчеловечивает нас всех: "В начале улицы Одесской, возле бывшего Сильпо, охранник не пустил на парковку скорую! Врачи вынуждены были идти пешком на вызов! А охранник еще долго доставал водителя скорой! Через какое-то время врачи привели женщину и увезли ее в больницу! Надеюсь, с ней все хорошо". А в Ялте, я напомню, скорую пускают к травмпункту, но только тогда, когда охранник придет и откроет шлагбаум. Скоро электрический ток пустят и колючей проволокой все обтянут.

5. Не у НАС, а у ВАС! До катастрофы 2014 года в Бахчисарайском районе у нас НЕ ЗАКРЫВАЛИ калиток. Дурным тоном считалось не ждать гостей нон-стоп: "У нас люди — самые настоящие свиньи! Ни капельки не уважают чужой труд! И вы ещё требуете что-то от государства! Начните с себя! Возмущению нет придела. Неделю назад высадила 11 деревьев за забором вдоль дороги, огородили сеткой от животных, чтобы было красиво и тень была летом — эти уроды вырвали 7 деревьев, забрали всё!", "Свои-то жалко потратить, вот мародёрство и процветает", "Да, что-то в Куйбышево (прим: этот населенный пункт до депортации крымских татар назывался Албат) не в порядке! У нас кур украли с красавцем петухом, полиция все списала на диких животных, которые два крючка открыли, прежде чем зайти в курятник… Да и деревья у соседей воровали — просто с корнем выкопали и унесли… Обидно! Говорят, это подростки, так это еще хуже! С подростками нужно вести профилактическую работу".

6. Гардемарины, вы хоть довольны говенью вашей? И понаехами-говеньцами? "Москва строила, она и сносит. Ей видней, чему в Севастополе быть. Это же федеральный город", — написала понаехавшая из Санкт-Петербурга в Севастополь рашистка).

7. Воет пропагандон из Ялты Сергей Сардыко: "В то время как Янина Павленко со своим новым другом, начальником департамента муниципального контроля Вадимом Ковалевым, радуются жизни в красавице-Москве, жители и отдыхающие Ялты ужасаются обшарпанности и неухоженности нашего города-курорта. Вот такие муниципальные воротца и колдобины украшают въезд в Ливадийский отдел полиции на Чайной горке. Увы, нет хозяйского глаза". Пост ватника прокомментировали другие очевидцы покращень: "По всей Ялте кучи мусора, к сожалению", "Это же кто так загадил, простите, нашу Ялту?", "Это что, сейчас так важно, что там творится возле полиции??? Центр в ужасном состоянии!", "То, что этот отдел, как и Массандровский, опутан по периметру колючей проволокой, а входы превращены в неприступные крепости с решетками, лязгающими замками и шлюзами — это вас не удивляет… А вот недостаточно торжественный вид вас озаботил…А какие отдыхающие у нас в Ялте ходят по отделами полиции? Как они туда попадают вообще? Новые экскурсии открыты?".

8. Ялта. Больше гламуру! "По улице Свердлова в Мордвиновском парке погибла аллея пальм. В глаза также бросаются горы мусора и, в целом, неухоженность места". Говень говенистая… Добавлю, что парк отжат в 2017 году министерством нападения оккупантов.

9. "В Евпатории новогодняя елка готова к торжеству. Впервые за 20 лет главная новогодняя елка будет искусственной", — сообщили оккупанты. Искусственной — потому что прекрасная и живая, которую ежегодно наряжали на Театральной площади, находится на грани жизни и смерти. Довели изверги в родной говени…

P.S. О, да…. Никогда не признавайтесь в своем счастье, ватнеги-недорасеянцы: "КАК ХОРОШО В КРЫМУ РОССИЙСКОМ ЖИТЬ! Подруга-израильтянка пару лет жила в Севастополе, ухаживая за больным папой. Пришло время Х, папа умер, вступила в наследство. Продала квартиру и через московский банк попыталась перевести бабло в Израиль. КАК БЫ НЕ ТАК! Бабло завернули, патамушта!!!!!!! Севастопольская прописка! Люди, возьмите на заметку! НИГДЕ, АБСОЛЮТНО НИГДЕ нельзя "светить" крымскую прописку!".