1. Евпатория. Оккупанты провели обыск в доме 57-летнего Али Ибрагимова (отец) и 29-летнего Мустафы Ибрагимова (сын). Всего в доме проживает 9 человек, четверо из которых — несовершеннолетние дети. К дому была вызвана скорая помощь. Мустафу Ибрагимова оккупанты увезли в магазин, принадлежащий семье, там тоже устроили обыск. После обыска рашисты увезли в гестапо трех сыновей семьи. Одного из них — Абдуллу Ибрагимова – в 2018 году уже подвергали пыткам

2. На площадках YouTube, Mixcloud, Anchor Spotify, Google Podcasts вышла первая аудиокнига “Миры. Народы. История крымских татар” историка Валерия Возгрина на украинском языке

3. Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля подписал инициированный им закон “О коренных народах Украины” №1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года

4. Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Вашингтон 30 августа 2021 года среди прочих вопросов поднимет тему деоккупации Крымского полуострова

5. “Мы хотим быть уверены, что у Украины есть чем и как защищаться”: США “близко и пристально” наблюдают за российской эскалацией в Крыму, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле, посетивший Киев с визитом 20-21 июля

6. Понаехавшие руссо-туристо обязательно попадут на “морько”, но только после того, как пропустят на дороге колонную военной техники, которая шокировала даже скрепостных

7. Как российская оккупация повлияла на природные территории Крыма? С 2014 года полуостров откатился во времена позднего СССР: природные территории здесь используют для укрытия военных баз и обустройства госдач с заборами.

8. Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему помощнику командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины Сергею Шамшуре в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)

9. Глава оккупационной администрации Сак Александр Овдиенко (коллаборант) назвал недовольных его работой и бардаком в городе людей “придурками”. Быстро прочувствовал, как в рашке относятся к людям — решил применить опыт в Крыму

10. Глава оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку. Выборов в оккупации нет – поэтому остается лишь ждать, кого Кремль назначит следующим вором и уничтожителем захваченного города

11. Оккупанты констатировали, что Крыму не хватает более 6,5 тысяч медработников. Помню, как в 2014 году обещали рай и российскую медицину. Рая не получилось, а вот медицина стала российской — врачи разбегаются кто куда от зашкаливающих нагрузок, бюрократии и низких зарплат

12. COVID-19 в Крыму: 533 человека заболело за сутки (142 в Севастополе — рекорд). 13 пациентов умерло (5 в Севастополе). Общее число заболевших с начала пандемии достигло 75684 человека (56365 в Крыму), скончалось — 2495 (812 в Севастополе)

13. На крымском паблике поговорили про одичалых понаехов: “Ничего необычного, просто туристы обрывают лаванду с клумб симферопольского аэропорта. Увезти с собой кусочек Крыма любой ценой (+фото)”, “Это дикари с материка (из россии)”, “С.ку, одичалые. То ежевику пыльную вдоль трасс, то маки в полях, то лаванду. Шо саранча”, “Алычу собирают на оживленной трассе. В том году в поле под Николаевкой собирали кормовой горох, а одну женщину МЧС вытаскивало из ежевики — упала в колючки”, “Животные просто. Вот из-за таких дикарей потом местные жители даже нормальных туристов конченными считают. Дать бы леща этим курам!!! Или штраф впаять, чтобы неповадно было”

14. Паблик Алушты. Ватный. Думают над тем, кто бы их еще “забрал”? Короче, у говени Крым отвалился: “Крым только дерибанят, а выживает народ самостоятельно”, “Мы, крымчане, надеялись и ждали долгие годы возвращения в родную гавань. Везде обман. Прежние чиновники как сидели у руля, так и сидят. Только улучшили свое благосостояние, войдя в пятерки самых богатых людей Крыма. Это как??????? Вот и задаешь себе вопрос — а дальше что??? Кто еще нас куда заберет??? Коренной крымчанин. Печаль”, “Зато налоги, которые Крым платит рф, признает. Да устраивают показуху по ТВ под названием Крым наш!!!”

P.S. Лицемерные твари: россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. Обвиняет НАС в гибели людей на Майдане, в Одессе, на Донбассе, в сбитом ею же Боинге #MH17, в подавлении свободы СМИ и инакомыслящих, в дискриминации русскочелюстных и российского бизнеса, блокаде Крыма и т.д. Собственно, ничего нового. Если вы хотите узнать о преступлениях россии, всегда смотрите, в чем она обвиняет других! А мне остается лишь напомнить, что россия — единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. И логику искать здесь не надо. Все телодвижения этого вонючего болота направлены на внутреннего потребителя с выжженным телевизором мозгом!

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