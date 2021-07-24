1. Задержанного после вчерашнего обыска в Евпатории Абдуллу Ибрагимова оккупанты арестовали на трое суток за пост в ВКонтакте, который он сделал в 2013 году, еще до оккупации Крыма россией. Напомню, в 2015 году в доме Ибрагимовых также провели обыск. Оккупанты искали оружие и взрывчатые вещества, но ничего не обнаружили, и, на удивление, ничего не подбросили, как это часто случается

Кроме того, в 2018 году Абдуллу подвергали пыткам после задержания при пересечении админграницы с Херсонской областью, на въезде в Крым.

2. Политзаключенных первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, осужденных на 11,5 и 13,5 лет тюрьмы, оккупанты бросили в ШИЗО за то, что они не спали во время отбоя, пытаясь совершить намаз.

3. На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио исправили карту, на которой Крым был отделен от Украины. По состоянию на утро 23 июля граница между Крымом и материковой Украиной отсутствует. Но оккупанты уже успели за вчерашний вечер нарадоваться тому, что в Токио "Крым отдали россии". Особенно оргазмировали ватные шавки в Крыму. Естественно, о том, что в Японии принесли извинения Украине и исправили карту на правильный вариант, сообщаться не будет.

4. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что запретили 12 морякам въезд на территорию страны. Причина — документы, выданные во временно оккупированном россией Крыму, которые не признаются в Украине. Каким надо быть тупым, чтобы с этими бумажками соваться на нормальные территории?

5. Севастополь. Понаехи не вмещаются, поэтому в Казачке вырубают краснокнижные деревья под строительство высотных домов. На этот раз под нож пустили насаждения на улице Военных строителей. Ватники обратились к оккупантам "с криком о помощи". Боятся, что от парка совсем ничего не останется.

6. Оккупанты проводят репетицию военного шабаша, для чего несколько дней подряд перекрывают рейд в бухте Севастополя. Жители города вынуждены выстраиваться в многочасовые очереди на общественный транспорт, чтобы попасть на другую сторону города. Эти очереди ковид не берет!

7. COVID-19 в Крыму: за сутки 535 человек заболело (149 в Севастополе — новый рекорд). 13 пациентов умерло (5 в Севастополе). Общее число заболевших с начала пандемии достигло 76 219 человек, скончалось — 2506.

8. Сдавала ПЦР тест в Крыму. Сотрудница лаборатории при заполнении анкеты спросила: " — Вакцинацию делали? — Да, Пфайзером". Долгая пауза… Потом робким голосом: "У нас эта вакцина не котируется. Как быть, даже и не знаю, что писать"…

9. Несмотря на ежедневные ковид-рекорды, ограничения для крымчан и штрафование безмасочников в общественном транспорте, оккупанты в Крыму продолжают проводить шабаши под сриколорами и флагами путинской партии.

10. Инфаркты, инсульты, хронические болезни… Мы вымираем темпами, невиданными ранее в Крыму… а ковидкой многое удобно прикрыть: "Уважаемый Сергей Валерьевич (прим — Гоблин), скажите, пожалуйста, когда закончится это безобразие в нашей медицине? Почему сегодня мы набирали скорую, а в ответ — автоответчик? У человека случился второй инсульт, речь отняло, правую сторону начало отнимать. И это все происходит в Евпатории. И еще у отчима ставят рак. Уже сдали все анализы, и его опять отправляют сдавать анализы. К онкологу ни в Симферополе, ни в Саках не попасть, а в одном из Сакских районов вообще терапевта надо отстранить от людей. Не лечат, а калечат. Примите меры".

11. Предатель и активный пособник оккупантов Александр Талипов жалуется, что говень связь хорошую не предоставила — не то шо Украина: "Какая отвратительная связь по всему Крыму. Интернет лежит, голосовая связь – одни бульканья".

12. Сытая по горло родной говенью вата уже согласна на анклав: "Российские чинуши путинской федерации дословно восприняли лозунг *Крым наш* — вот и творят беспредел повсеместно, а местные князьки — как промокашки. Им, тварям бессовестным, все до фонаря. Говорил и буду говорить — Крыму нужен статус анклава".

13. Черноморское, Севастополь, Новофедоровка… вчера смерчи по всему Крыму крутили. Но самый впечатляющий был в Керчи.

P.S. А мы еще семь лет назад говорили вам, КУДА вы претесь… Но лучше сейчас понять, чем никогда: "В последнее время регулярно попадаются вопросы от крымчан в различных группах, мол, куда мы попали? Оказалось, попали в страну, откуда половина молодежи желает уехать. Так сказать, картина маслом".

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