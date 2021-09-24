1. Депутаты Верховной Рады Украины конституционным большинством в 322 голоса приняли постановление о заявлении по непризнанию результатов “выборов” в Госдуму россии. Нынешний состав правительства россии признан нелегитимным из-за голосования граждан Украины в Крыму и на Донбассе. Не голосовали за это постановление в кремлевской партии ОПЗЖ — в полном составе. Мало того, они не только не голосовали, но и поздравили путинскую партию “Единая россия” с победой на сфальсифицированных и незаконных выборах

2. Правительство Германии не признает результаты “выборов” в Госдуму, проведенных в Крыму, заявила в среду на брифинге представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер

3. На КПВВ “Каланчак”, расположенном на административной границе временно оккупированного рашистами Крыма с материковой частью Украины, задержан очередной участник “самообороны” Крыма Степан Вийтенко, у которого при себе было большое количество медалей и наград, полученных от оккупантов за захват Крыма. “При осмотре его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в 2014-2018 годах, и "завизированы" подписями президента россии и представителями так называемой власти Крыма. Кроме того, человек имеет удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым”. Пограничники передали тупого ватного упыря полиции. А знаете, куда направлялся предатель? К своему сыну — полковнику полиции Максиму Вийтенко, который с 2019 года временно исполняет обязанности начальника отдела контроля за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции в Одесской области

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4. Первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу было предъявлено новое обвинение по сфабрикованному делу о терроризме. Теперь крымскому татарину грозит от 12 до 20 лет за свою твердую позицию и убеждения

5. В соцсетях появились первые подробности задержания 58-ми человек в Евпатории. Если верить этой информации, то чеченцы пытаются подмять под себя очередной бизнес, но жители Крыма объединились против них и назначили понаехам стрелку. Чеченцы на нее согласились, но слили место и время стрелки оккупантам, которые и произвели массовые задержания, преимущественно, крымчан, а не понаехов, как грозился Гоблин.

6. В Крыму настолько мощная банковская система от говени, что вчера сбой в сраном недобанке РНКБ на несколько часов парализовал работу всего Крыма — банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов. Все снова достали наличку… у кого она была

7. Верховный суд рф запретил россиянам разведение домашней птицы и мелких сельскохозяйственных животных на садовых участках. За нарушение грозит штраф до 20 тыс руб. Этот же запрет, соответственно, коснется и жителей оккупированного Крыма, с чем и поздравляю всех, кто намахал беду сриколором

8. В оккупированному Крыму, куда ни плюнь — везде говень катастрофу устроила: “Пресное озеро в Саках воняет до удушливого кашля. Крымчане не могут понять, что происходит и хотят получить ответ от Росприроднадзора”. Короче, ватники снова пишут. Так, глядишь, и к путину на коленях поползут

9. Рашист из Москвы, которому “виднее”, написал на крымском паблике: “В Судаке все поменялось, стало лучше, чем при Украине”. Но жители Крыма ничего не понимают в колбасных обрезках: “Вы правы, рестораны — это буржуазное, наше — столовки! А красивые заборы в бухте Капсель — просто украшение! Без них природа тусклая и безжизненная! Красота!”, “Мне тоже не нравятся заборы, а особенно, колючая проволока”

10. Так и есть… С каждым годом Крым хиреет, теряет остатки украинского благополучия. Плюс санкции полезные. Поэтом привлекает с каждым годом лаптей из более глубоких жоп. Нажаль, в Орде таких много: “Последняя порция понаехов совсем уж какая-то стремная приехала на нашу древнюю отчизну из своих мухосрансков и нижних запердяевсков”

11. Еще одна ватница недовольна понаехавшим контингентом: “Варвары пришли!!! Все засрут и уничтожат! Крым потихоньку превращается в огромную российскую свалку. Мало вам мест в Крыму, где можно отдыхать, так валите в свою заграницу. Срите там, а наш Крым оставьте в покое”

P.S. Не украл — не лапоть: “Вчера вечером со мной произошла неприятная ситуация. Таксую в Севастополе, принял заказ, забрал двух солдатиков у 8-го артиллерийского полка. Не вызвав никаких подозрений, вся поездка сопровождалась обычными разговорами: о городе, о прошедших выборах, об автомобилях. Конечная была оговорена до аптеки по улице Маринеско, но по дороге пассажиры попросили подъехать к круглосуточному "Пуд-Маркету" на Косарева. Сказали, что за ожидание накинут пару рублей. Подъехали на место, ребята вышли в магазин и попросили подождать 10 минут. Прошло 10, 15, прошло полчаса, может, чуть больше. Тут я уже понял, что никто не вернется и за поездку рассчитываться не будет, в магазине их уже тоже не было, они просто по-тихому слиняли. Телефон заказчика вне зоны, дозвониться не могу. Обидно, что за какие-то гроши так с тобой поступают те, кто должен защищать. Анонимно, пожалуйста”, — написал ватник, который вряд ли понял, что воровать у рашистов в крови

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