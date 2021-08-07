1. Неизвестные патриоты, рискуя собственной свободой и жизнью, оставили надписи, в том числе Тризуб и крымскотатарскую тамгу, в поддержку проведения Крымской платформы, которая состоится в Киеве: “Сьогоднішні фотографії з тимчасово окупованого рф Криму: написи на підтримку Кримської платформи, вчинені на в’їзді до Сімферополя з боку селища Молодіжне, в якому компактно проживають кримські татари”, — написал Рефат Чубаров.

2. Саммит “Крымской платформы” пройдет в Киеве 23 августа. Чем занимается экспертная сеть “Крымской платформы” и какие вопросы рассматривает — рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

3. В Киеве прошел учредительный форум экспертной сети “Крымской платформы”. В форуме приняли участие представители посольств, национальные и международные эксперты: “Миссия экспертной сети связана с миссией "Крымской платформы" и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополь, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодолению ее негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике”.

4. Еще в конце XVIII века в Бахчисарае было 38 мечетей. Культовые религиозные сооружения были практически в каждом квартале. Сейчас в Бахчисарае действует четыре мечети. Больше о мечетях древнего города, который, как и весь Крым, не имеет ничего общего с “русской исконностью”, посмотрите в сюжете:

5. “Нет российского паспорта — нет земли”: прочтите о том, как защититься от изъятия участков в оккупированном россией Крыму.

6. Ихтамнеты спровоцировали очередное ДТП на трассе смерти “Таврида”, в результате чего погиб водитель Газели. Недалеко от этой смертельной аварии понаехи, которые в принципе отвратительно и неуважительно ездят, лупанулись гармошкой — сразу 7 авто.

7. Окупанти почали копати новий могильник поблизу Інкермана, який заважає будівництву сТавріди. Справжня дорога смерті.

8. Очередной прорыв и вставание с колен: в этом году уровень преступности в Севастополе увеличился на 12%, сообщили оккупанты. Все благодаря понаехам. Севастопольские пропагандоны отметили, что, цитата, “рост преступности в Севастополе сильно обогнал все остальные регионы россии, включая мегаполисы и кавказские республики”. Слава расие! Слава путену! Зато без бандер! До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

9. В Феодосийском порту опять грузится какая-то лохань.

10. За 5 августа в оккупированном россией Крыму выявили 587 случаев заболевания ковидом, из них рекордные 198 — в Севастополе. 21 человек скончался.

11. Армянск. Скорой нет, но вы держитесь: “Здравствуйте, уважаемый глава! Я понимаю, что мы Вас уже достали. Некому работать на скорой в Армянске. Те, что еще тянут с трудом, стонут. Я понимаю, что нет кадров. Но неужели в Крыму так мало выпускников фельдшеров? Пряников им. Повысьте базовый оклад. И пойдут. 12530 — это не оклад!!!!”.

12. Бабы и в поле нарожают! Бахчисарайский район без роддома: “Уважаемый Сергей Валерьевич (прим — Гоблин)! Хочу обратиться к Вам от имени всех сотрудников Бахчисарайского роддома, который хотят закрыть и перепрофилировать под ковидный госпиталь. Очень жаль, что такая востребованная служба как акушерство, родовспоможение и помощь новорожденным оказалась не нужна нашей администрации. Доехать до Симферополя за 20 минут не всегда возможно — может просто не хватить времени, чтобы выжить. Убедительная просьба помочь и разобраться в этом вопросе. Заранее благодарны”, “Без толку. В Армянске закрыли роддом. Возим в Евпаторию. Я лично принимала роды в машине ночью, среди поля. Слава Богу без патологий. Надежды нет!!! Да, кстати, с Армянска до Евпатории +/- 2 часа езды”.

13. Не лучше обстоят дела и со скорой помощью в Ялте: “Скорая помощь в Ялте работает на пределе возможного. За 4 августа — 273 вызова на 8 бригад (шесть обычных и две ковидные)!!!”. Позже в комментариях добавили, что скорых в Ялте всего три.

Зато украинские надписи с карет скорой помощи стерли. Помогло?

14. Видимо, кто-то из новоприбывших проснулся: “Что в городе (Керчи) со связью?? Ничего не понять, хрип да хрип, и это уже пять дней”. Последовали комментарии: “Бороздин уволился и отключил связь и самокаты”, “Проблемы со связью не первый год. Правда, в этом году явные ухудшения. А хрипит — потому что прослушивают”, “Это уже 5 лет, а не дней”.

15. Понаехи жалуются: “Я приехала отдыхать в Крым из Московской области, и я просто не могу понять, откуда у вас такие цены на продукты и все остальное в магазинах?! Как вы тут вообще выживаете? В Москве цены на порядок ниже!”. Ну, мост же вы построили! Вот и цены… Без моста нам товары хоть весь мир вез, а с мостом — только ВЫ… Добрые, нежадные лапти.

P.S. “По телевизору центральные каналы россии показывают рекламу розыгрыша лотереи с призом — ТРИ КОТТЕДЖА В КРЫМУ. 3,14здец. Вообще Крым с молотка пошёл”, — написал наш житель Каффы, что нынче Феодосией именуется.

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