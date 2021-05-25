1. Ровно 5 лет назад оккупанты в Крыму похитили члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. На данный момент ничего неизвестно о судьбе 15-ти похищенных оккупантами крымчан: это, кроме Эрвина Ибрагимова, Арлен Терехов, Арсен Алиев, Валерий Ващук, Василий Черныш, Джевдет Ислямов, Эскендер Апселямов, Иван Бондарец, Ислям Джеппаров, Маресель Аляутдинов, Мухтар Арисланов, Руслан Ганиев, Сейран Зейнединов, Тимур Шаймарданов и Федор Костенко. Эрвин Ибрагимов активно поддерживал семьи репрессируемых крымских татар, а также принимал участие в митинге за Единство Украины, который состоялся в Симферополе 26 февраля 2014 года, и за участие в котором оккупанты до сих пор преследуют активистов. Ибрагимов попал в объективы телекамер, когда вместе с тысячами собравшихся в тот день крымчан скандировал: "Крым — не россия!"

2. Обвинение в Крыму запросило 9 лет лишения свободы Рефату Чубарову, которого оккупанты судят заочно по сфабрикованному обвинению в "организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента". Напомню, вечером 26 февраля 2014 года после самого массового проукраинского митинга в Симферополе Гоблин однозначно опроверг все пропагандистские страшилки Кремля, которыми зомбировали жителей Крыма в обоснование оккупации и "спасения" полуострова от "киевской хунты", а в провокациях на митинге Гоблин обвинил "профессиональных русских". Но судят почему-то Чубарова

3. Выяснилось, что одним из тех, у кого под жопой в Саках сработала катапульта на истребителе, был изменник Родины Додух Сергей, который перешел на службу к российским оккупантам. Жалко, что катапульта его на материк в родной Николаев не отстрелила. Механик Купор Александр, получивший ожоги в результате срабатывания катапульты, тоже оказался предателем Родины, изменившим присяге

4. "Дорога смерти" — именно так прозвали в народе трассу "Таврида", построенную оккупантами для военной логистики и отмывания бабла. Это неофициальное название дорога получила не случайно. Заголовки крымских "СМИ" пестрят сообщениями о смертельных ДТП.

5. Несмотря на заверения оккупантов об остановке уничтожения Форосского парка, варварство продолжается. Жители Крыма описывают происходящее так: "Боже, как страшно на это смотреть. Мы сейчас свидетели предательства и гибели природы!!! На наших глазах экологическая катастрофа!!! До чего мы дожились??? Люди, нужно же что-то делать!!! Нельзя так просто сидеть и смотреть! Лучше пусть сразу расстреляют, чем смотреть на мучения!!!!!!", "Как говорили (оккупанты), да в ваших старых зданиях — бомжатник, притон наркоманов, шприцы и грязь. Мы и не подозревали, что нам наглядно продемонстрируют, что же такое настоящий притон и бомжатник", "Я тоже спорила с начальников парковой службы, что ТАКОГО срача не было в парке никогда!!!!! Мы свидетели всяких перемен, но так засрать парк надо было просто разрешить! Просто гадят в душу сволочи!!!!!", "Это аллея атласских кедров у бывшего седьмого корпуса. Погибла, засохла полностью", "Просто ужас!!! Не помню, чтобы так ужасно выглядел райский уголок! Парка нет уже, дикий закроют, вокруг уже заборы. А там и до Тихой бухты доберутся", "У каптажа здание тоже строят, вяжут арматуру. Веселенькая неделька без сна и отдыха нам предстоит, если не больше", "Да, аллея кедров далека от той, что мы помнили и любили. Там все заросло, завалено стройматериалами, мусором", "Аллея ливанских кедров погибает. Из нее сделали склад для материалов и, конечно, обезводили траншеями", "Мать вашу, министерство природы, куда вы смотрите, твари продажные?", "Кругом бомжи-строители спят в парке. Куда ни сунешься, везде на спящих натыкаешься и на десятки лежек из пенопласта", "А нам казалось, что теперь новые хозяева покажут, как нужно ухаживать за прекрасным парком. Почему так кардинально изменилось направление на уничтожение???", "Нам есть с чем сравнивать. Мы ежедневно по парку ходили, каждая полянка и деревцо были знакомы. И помним ту зелень и свежесть парка. Убили. Все равно что душу вырвали", "Беда пришла в наш дом! Слезы от бессилия и отчаянья! Татарстан, одумайтесь!!! Нельзя быть ВАРВАРАМИ!!! Вы позорите россию!!! Вы позорите президента!!!"

6. Ялтинская тоталитарная секта "НОД" вновь на улицах Ялты. Теперь эти невменяемые ходят по домам и квартирам и вручают свою газету с путиным на обложке

7. Произнесенной в Крыму фразе Медведева "денег нет, но вы держитесь" сегодня исполнилось 5 лет. Оккупанты в Крыму тем временем объявили о повышении с 1 июля тарифов на ЖКХ и энергоресурсы. Ватники с ужасом верещат о геноциде, даже местами путина обвиняют: "Шо опять?(( С голодухи скоро подохнем. Когда уже зарплату поднимут?", "А денег на восполнение прожиточного минимума тоже добавляют? Или это ещё не край нищеты населения?", "Хм, интересно, когда изменятся тарифы на зарплату?", "А пенсии с 1-го июля тоже прибавят?", "А многим за 7,5 лет ни разу не индексировали пенсии. Ни разу! А цены и тарифы растут каждые полгода", "Разве можно выжить на десять тысяч пенсии? Позор, живешь впроголодь, и опять повышают. Сколько можно, на каком основании?", "Когда вы уже нажретесь??? Так бы доходы росли, каждые полгода поднимали бы ЗП и пенсии, так нет же", "Офигеть… Как жить дальше? На всё подняты цены, на масло растительное, мясо курицы, яйца, и теперь свет и газ", "Идём в бедность. Бюджетникам зарплаты поднимите. Как можно выжить на такие деньги?", "С таким ростом цен и нищенской заработной платой очень скоро крымчане начнут выпрыгивать из своих трусов!!!", "Сразу бы (Аксенов) анонсировал геноцид и концлагеря, чего телится", "Для режима население — ресурс! На фоне падения добычи нефти и постепенного перехода всего мира на альтернативные и возобновляемые источники энергии и, как следствие, падение доходов Сечина-путина, население превращается в основной источник их доходов", "Издевательство какое-то", "Не туда крымчане вместе с полуостровом отъехали в 2014-м, надо было в Сингапур двигать, ну или в Таиланд", "Потерпите! Вот построят мост и цены упадут!"

P.S. "Нам есть с чем сравнивать. Мы ежедневно по парку ходили, каждая полянка и деревцо были знакомы. И помним ту зелень и свежесть парка. Убили. Все равно что душу вырвали", — пишет жительница Крыма об уничтожении Форосского парка. И вот эта фраза "нам есть с чем сравнивать" как ничто иное пугает оккупантов и вынуждает их вытеснять жителей Крыма из своих домов. Ведь на наше место заселяются те, кому если и есть с чем сравнивать, то точно не с дооккупационным периодом полуострова, а со своими "процветающими" мухосрансками.

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