1. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще четыре европейские страны подтвердили свое участие в саммите “Крымской платформы”, который запланирован на 23 августа. Таким образом, количество стран-участниц саммита увеличилось до 38.

2. 6 августа состоялся учредительный форум Экспертного сети “Крымской платформы”. В мероприятии приняли участие представители дипломатических учреждений, общественных и правозащитных организаций, журналисты, национальные и международные эксперты. По ссылке прочтите о целях и планах платформы.

3. Архиамандрита Дамиана, настоятеля монастыря Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района Крыма, где оккупанты сорвали богослужение, вызывают в “суд”.

4. Польская авиакомпания LOT Polish Airlines начала выполнять полеты в Симферопольском районе полетной информации, который находится под контролем Украины.

5. Ялта. Набережная. Ссора понаехавших музыкантов, едва не переросшая в рукопашную… До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

6. Ялта. Гламуру все больше и больше: “Что-то надо делать с коммуникациями после наводнения на Бирюкова и Ломоносова. Под мостом у станции скорой помощи горит газовая труба. В то же время в соседних домах исчезло электричество”. Это после вчерашнего дождика снова подтопило.

Вновь местами поплыл и Севастополь.

7. В Крыму за сутки 613 новых больных коронавирусом, в том числе рекордные 225 в Севастополе. 15 человек скончалось. За неделю в Крыму от ковида умерло 152 человека, что на 30% больше, чем неделей ранее…

8. Та самая федеральная программа “Умереть в россии”. Великолепно мрем… как мухи: “И еще одна индустрия процветает. Похоронные службы в шоколаде. По их данным, +20%. Как минимум. Вчера с человеком из этой индустрии разговаривал. Это для ковид-отрицателей”, “По прошлому году было очень много. В этом, видимо, еще больше”, “Это не только от ковида. Еще и от не оказанной вовремя медпомощи и отложенных операций. Все в комплексе”.

9. Уявляєте, в мене онук в Криму дивиться мультики українською, знає, на якому каналі. Якщо якесь слово не розуміє, то питає в мене!

10. Ватник скулит: “Крымнаш? Я тоже не могу этого понять, почему государственные российские компании не хотят работать в российском Крыму?! Почему их не заставят это сделать?! Все на Украине и на Западе над этим смеются и тыкают нам этим! У нас нет тут ни РЖД, ни Почты россии, ни Ростелекома, ни Газпрома, Роснефти, Сбера, ВТБ и еще ряд компаний! Почему крымские депутаты ГД и сенаторы не ставят этот вопрос в Москве?! Зачем нам снова выбирать этих же депутатов и сенаторов, которые не отстаивают наши интересы?”. Ответ ватоголовому: “Потому что в россии все, кроме пациентов дурновизора, знают, что Крым — не россия, и надо будет вернуть. И еще ржущие Искандеры полезными санкциями дерутся”.

P.S. Мнением нашего евпаторийца завершу сегодняшний выпуск: “Вообще-то, вата дурновизорная осознаёт, что Крым — не россия, и возврат Украине — вопрос времени. Они мечтают лишь об одном — чтобы это произошло не при их жизни, чтобы расхлёбывали эту лабуду их дети и внуки — потому что “заботливые” и надеются пропетлять”.

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