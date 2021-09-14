1. В аэропорту Праги вчера был задержан рашист Александр Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. Рашист был активным участников военной спецоперации по оккупации Крыма и награжден оккупантами медалью за захват украинского полуострова. Франчетти, помогавший своей стране захватывать Крым и оккупировать часть Донбасса (храшданская война и волеизъявление, ага) имеет вид на жительство Чехии — страны НАТО, которым пугают ватных лохов. Надеюсь, его посадят за все, что он сделал. Нацполиция и прокуратура АРК сообщили о подозрении рашисту еще в 2019 году. Сейчас готовится экстрадиция путинского ублюдка в Украину

2. Александр Полянский… Олег Глушко… Посмотрите на фотографии этих ублюдков! Это назначенные оккупантами "адвокаты", которые не допускают к крымскотатарским политузникам настоящих адвокатов, с которыми родственники репрессируемых заключили договоры. Кроме того, эти выродки — Полянский и Глушко — также участвуют в пытках тех, кого должны защищать. Асану Ахтемову во время жесточайших пыток током назначенный оккупантами "адвокат" заявил, что пытки — это "стандартная процедура"

3. Крымский адвокат Айдер Азаматов впервые встретился сегодня с узником сфабрикованного "дела о диверсии на газопроводе" Асаном Ахтемовым.

4. Оккупанты устроили очередную проверку всего грузового транспорта на въезде в Крым со стороны россии. В результате на много часов было полностью парализовано движение по мосту-скрепе. Вата в недоумении, мол, как так, Крым же — расия, зачем проверки? А вот так, не россия Крым вовсе! Один из анонимов написал в крымской группе: "Дорога по Крымскому мосту заблокирована фурами, въезд только через рентген. Причину этого не могут объяснить и сами сотрудники ДПС. Сказали, указ пришел свыше! Так же проезд оказался закрыт и для легкового транспорта. Образовалась многокилометровая пробка!!!! Прошу анонимно!". Это нормально — там же украинская граница!

5. Ялта. Преступно необследованные дети возмутили местную ватницу: "НИКОГДА в Ялте столь цинично и грубо не нарушались права ялтинских детей на медицинскую помощь в собственном городе: 1) Детская больница — социально значимый объект, на ремонт которой в 2017 году были выделены бюджетные 100 млн, до сих пор закрыта! 2) В детской поликлинике нет узких специалистов: невропатологов, аллергологов, иммунологов, отоларингологов, кардиологов… В результате наши дети ПРЕСТУПНО не обследованы"

6. Харакский парк в Гаспре рашисты готовятся отдать под многоэтажную застройку. Паблик крымский обсуждает новость. Тут страдают строители "прекрасной россии будущего" в украинском Крыму: мягкая вата, прозревшая вата, ну, и либерально настроенная публика. Простыня нытья: "Сами виноваты. Не знали, что россия большая и депутатов в ней много с чиновниками? А у каждого из них есть браться, сватья, тещи и т.д.! И каждому из них подавай кусок Крыма, и не степной район, а ЮБК", "Как это печально, что нет у Крыма защитников от варваров", "Недопустимо, это преступление. В Крыму дышать нечем, одна гарь от машин", "И так по всему Крыму. Застроят все парки для проживания элиты", "Варвары. Как захватчики", "Капец Хараксу! Не будет прохода на беседку и Капитанский мостик! А ничего, что рядом военный объект — Ай-Тодорский маяк? Или теперь и его выкупят?", "В Массандровском парке тоже скоро появится стройка. Заборчик уже установлен, вековые деревья погублены, краснокнижная Иглица за забором уничтожена. Обращались в администрацию города, а в ответ тишина. Видимо, вопрос уже решен", "Уже вся Гаспра в "красоте!", "Господи, когда же нажрутся????", "Когда подохнут", "Им надо помочь (подохнуть)", "Я как думаю — надо написать письмо путину", "Крыша, что ли, поехала, пахану писать на его ОПГ… Смешной ты", "Это сарказм", "Они этими письмами камины топят, не читая", "После себя оставят руины"

7. Паблик Ялты. Автор из Донецка понаехала. Не без ее усилий, видимо: "Бедная Ялта, как же ей не везет с управленцами. Однажды мои знакомые из Украины приехали в Ялту в 2016 году после долгой разлуки с городом, и вот что они сказали: *Раньше Ялта была, как молодая, красивая, пышногрудая девушка, к которой всегда хотелось приехать, мечталось о встрече с ней. А теперь Ялта какая-то немного под мухой — волосы растрепаны, фингал под глазом, одежда рваная. Кроме жалости, никаких чувств не вызывает*. Меня тогда эти слова резанули, настолько обидно было такое слышать. А теперь понимаю, как были они правы. Ялта продолжает катиться по наклонной"

8. Появилось очень много работников брехливого фронта перед "выборами" в Госдуру. Выбешивают крымчан на всех крымских пабликах: мильярд деревьев, мильон спортплощадок, тысячи заводов, новый город и Олимпиада. Сценарий брехни, в общем, один и тот же, где сценаристами работают кремлины.

9. Когда админ крымского паблика — понаех, и о крымчанах знает только то, что рашен дурновизор говорит, то вместо срача ты своими постами ностальжи провоцируешь! Хочешь срач — это про дерьмогавань и скотопонаехов пост нужен. В общем, Крым отклеился. Прочтите по ссылке и посмотрите фото украинской вывески в Крыму "Ласкаво просимо", которой запоребриковый админ хотел вызвать негодование у крымчан, но всё пошло не так

P.S. Российский пропагандон Максим Шевченко, яростно поддержавший захват Крыма его страной и всячески этому способствовавший, вдруг начал говорить правду: "Почему, если так в Крыму все офигенно, и крымчане выбрали родную гавань, почему там не работают крупные российские банки? У людей в Крыму возникает ощущение, что их как бы просто разыгрывают как карту в какой-то большой игре, а на самом деле у них отобрали пляжи, там московские бонзы (прим — надменное и чванливое должностное лицо) и крупная разная аристократия современная россии себе захватили Ласпи, мыс Фиолент, другие разные места прекрасные. Едешь там, где не было заборов, стоят такие огромные восьмиметровые заборы с колючей проволокой по ним натянутой. Таков прекрасный Крым стал. Таким он не был ни в царское время, ни в советское время, ни в украинское время, а вот когда вернулся он в родную гавань, там и появились колючая проволока, восьмиметровые заборы и постоянные, непрерывные репрессии"

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