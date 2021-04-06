1. Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. Согласно приложению к указу, в санкционный список попали ООО “Завод Молот-Механика”, ООО “СЕВМОРМАШ-2М”, Севастопольский агрегатный завод, а также российское АО “Специальная производственно-техническая база “Звездочка”, в состав которой россия включила отжатый Севастопольский морской завод

2. В МИД Украины считают "нецелесообразной" денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о пребывании российского ЧФ в Крыму, поскольку нарушение этих соглашений россией предоставляет “дополнительные аргументы для привлечения россии к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма”

3. Оккупанты в Крыму на два месяца продлили срок содержания под стражей для украинского военного Евгения Добринского. Таким образом, пропавший 30 мая 2020 года на админгранице Крыма с Херсонской областью украинец останется в СИЗО до 5 июня 2021 года

4. В оккупированном россией Севастополе за 2018-20 годы зафиксирован наибольший демографический прирост за счет понаехавших (+16,8%). Население города, согласно официальной статистике, за этот период выросло с 385,9 до 448,8 тыс. человек. В реальности все значительно хуже

5. Оккупанты продолжают перебрасывать в Крым железнодорожные эшелоны с военной техникой. Появилось свежее видео из Керчи, которое опубликовано упоротым пропагандоном Андреем Половинкиным. На пассажирских вагонах в составе эшелона — эмблема “РЖД”, против которой санкции не введены, как и против российских авиакомпаний, незаконно летающих в оккупированный Крым

6. Не очень частый гость здесь — разведчик ВМФ США Aries II. Видимо, решили, что раз апрель — вот вам Овен (в переводе на английский — aries)

7. Пока россия стягивает войска к Украине — Китаю, Японии, Казахстану самое время отобрать свои исконные земли! И восстановить справедливость!

8. Алушта — город, так сказать, курорт… На штурм, карапузики! За аквадискотеку!

9. В оккупированном Севастополе римо-католики провели пасхальное богослужение на украинском, польском и русском языках

10. “Несмотря на осадки, ситуация практически не изменилась”, — сообщили оккупанты. Заполненность водоемов, снабжающих захваченную рашистами столицу АРК, составляет: Симферопольского водохранилища — 3%, Аянского — 5% и Партизанского — 7%

11. Запасы водохранилищ Ялты не позволяют отменить график подачи воды, сообщили оккупанты. Объем полезной воды в Загорском водохранилище составляет всего 12%, в Счастливенском — 41%

12. Форос. Трофеи. “А вот здесь, дорогие друзья, акбары планируют сделать вертолётную площадку! Скажите, пожалуйста, каких таких одарённых детей и из какого российского села будет привозить вертолёт?”, — любопытствуют недоверчивые жители. И правильно делают.

13. Сегодня увидела рекламу нового сериала “Доктор Лиза”. Да-да, про ту самую (прим — которая на камеры пропагандонов похищала на оккупированной россией части Донбасса украинских детей, а потом погибла в авиакатастрофе на пути в Сирию, куда также отправилась для кровавого пиара)! Не прошло и года. Любят же на рассии героизировать сомнительные личности. Наверное, поэтому вся её история состоит из мифов… Напомню, в конце марта оккупантше в захваченной Евпатории открыли памятник

14. Оккупанты продолжает зазаборивать Крым. По всему полуострову огораживают вокзалы и автостанции, школы и детсады, спортивные и детские площадки, пляжи и даже храмы. Все это стало одной из самых обсуждаемых тем на крымских пабликах: “Все по плану. Сначала оттяпать территорию под храм с обещаниями благоустройства, потом благоустроить и закрыть забором. И аппетиты неслабые. А как антитеррористическая комиссия защищает жителей микрорайона, которые, как зайцы, прыгают между заборами и стройками по дороге в магазин и на работу? А если беда, не дай Бог — на заборы прыгать?”, “На каком основании закрывается часть территории парка Фрунзе?”, “7 лет дома — 7 лет дурдома. На мысе Сарыч идёт вырубка, строится забор. Раньше была там кемпинговая зона. Сейчас все курируется ФСО. К морю не пройти, закрывают полностью Мыс. 13 км”, “Загородную балку начали озаборивать. Зона рф”, “Плевок в жителей, депутатов, руководителю города Алупки, мэру г. Ялты. Забор продолжают устанавливать вдоль дороги общего пользования для дальнейшего строительства дома в "Пионерском парке"…”, “Безопасность прежде всего. Аборигены не должны беспокоить белых людей, которые желают спокойно отдохнуть у моря”, “Все же понимают, помнят историю и знают, кого народ раскулачивать первым пойдет, отсюда и заборы и автоматчики на входах”, “Ура! Заборов стало больше, чем при Украине! Я только не поняла, почему мы так от неё драпали тогда?))) Чему радовались, когда в 14-м году их сдирали?)))”, “Чем дальше, тем страшнее”, “Легендарный Севастополь, неприступный для врагов? Нашествие какой неприятельской пехоты собирается отражать общежитие номер 2 СГУ по адресу Н. Музыки, 88? Только так можно объяснить назначение трехметрового забора, который перекрывает проход к недавно отреставрированному парку”, “Керчь. Источник сообщает, что на экстренном заседании штаба ИГИЛ террористы рыдали в голос — ШКОЛУ №26 ОГРАДИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАБОРОМ!”, “А ночами по Симферополю бродят террористы и ищут незапертые спортплощадки”, “​Как мы раньше жили без заборов?”, “Вертухаи у власти!”, “​Крым делают обычной зоной из курортной”, “Увы, мой крымский рай! Прости… Прощай!”

P.S. “Одни заборы, как в концлагере живём, при Украине так не жили”. И не поспоришь. Осталось только на всех въездах в Крым табличку прицепить “Arbeit macht frei”/“Труд делает свободным”.

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