1. В оккупированном Симферополе прошли массовые задержания крымскотатарских активистов, которые собрались возле "Крымского гарнизонного военного суда", где должна была пройти трансляция "суда" по апелляционной жалобе на сталинские приговоры Арсену Абхаирову, Рустему Эмирусеинову и Эскендеру Абдулганиеву из Красногвардейской группы "дела Хизб ут-Тахрир". На данный момент известны имена 15-ти задержанных. Крымских татар паковали в автобус с рекламной продукцией энергетического напитка и надписью "Заряд бодрости". Репрессии в деталях, так сказать…

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2. Арбитражный суд в Гааге 11 октября начал слушания по юрисдикции в деле Украины против россии по поводу захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов "Никополь", "Бердянск", "Яны-Капу" и 24 украинских моряков в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма.

3. Европейский Союз добавил в санкционный список 8 крымских юристов, которых считает причастными к нарушению территориальной целостности Украины. Имена обещают опубликовать в ближайшее время. Теперь в санкционном списке ЕС будет 185 человек и 48 организаций.

4. Члену оккупационного "избиркома" Крыма, коллаборанту Сергею Высотину Прокуратура АРК и Севастополя сообщила о подозрении из-за организации "выборов" в Госдуру россии на полуострове.

5. Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров стал бронзовым призером в категории до 63 кг на чемпионате мира в Осло: "Эта медаль не только моя, эта медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины", — написал спортсмен на крымскотатарском и украинском языках на своей странице в Фейсбуке.

6. КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом прекращает свою работу навсегда с 19 октября 2021 года. Такое распоряжение приняла Херсонская областная государственная администрация. КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" работают в штатном режиме.

7. "Продуктовые патриоты, осаждавшие путина жалобами на дешевизну импортных бананов в сравнении с отечественной морковью, могут спать спокойно: заморский фрукт стал вдвое дороже идеологически правильного овоща. В Керчи цена бананов выросла в одночасье на 30 рублей, дойдя до заветной сотни, а морковь пока еще балансирует на грани 45-50-ти. Но стабильное сохранение этой разницы — вопрос нескольких дней, потому как цены растут куда быстрее грибов после дождя. Не успел отойти от витрины, а ценник уже поменяли. Причем разница в пару рублей уже не актуальна, счет идет на десятки рублей". По ссылке прочтите наблюдения крымчанина о том, как мост не помог, о падении покупательной способности и о ропоте обнищавших после оккупендума жителей сотворенного россией гетто.

8. В Севастополе под строительство оккупанты продали старое церковное кладбище. "Местные жители кинулись под экскаватор, чтобы защитить покой усопших предков" — написали пропагандоны, а в*та на упоротом сайте "Форпост" снова вспомнила дооккупационные времена, когда не было такого ужаса: "Где-то мы не туда свернули", "Не где-то, а КОГДА-то…", "Это просто жесть(((", "Рехнулись совсем", "Этого даже в украинские времена не было, пришли в гавань", "Скоро Куницын покажется ангелом по сравнению с "родной гаванью"…".

9. До в*тников в Севастополе, заполненном понаехами едва ли не наполовину, что-то доходит: "Такое впечатление, что в россии половина людей — мошенники кидалы, вторая половина — лохи! Страшновато гнать машину в сервис — разводят! Страшно нести что-то в ремонт — вымогают и врут! В супермаркете на кассе обсчитывают и врут! Врачи в частных клиниках выписывают дорогущие лекарства на своих бланках для определенных только аптек, которые по факту в лучшем случае просто бесполезны! Сфера коммунальных услуги и обслуживание — сплошное мошенничество! Господи!!!!!!!!! Куда мы попали?!"

10. Налоги платят граждане. Крепостные, захваченные с оккупированной землей, платят ОБРОК. В отличие от налогов вольных людей, оброк никаких прав взамен не дает… Жители Крыма продолжают удивляться грибным патрулям рашистов: "Какого х…я я, местный житель, плачу налоги! И тут те на!!?!! Нельзя!!!!!!! А кому можно?????? Подземка ломится от продавцов грибов! Почему я не смею набрать лукошко грибов???? Что за феодализм в Крыму??? И так уже все разграбили, поделила меж собой власть имущая, выкупили все, что можно и не можно! Даже придомовые дворы с молотка идут!!!! Что с Крымом, особенно с Ялтой, творят?????!!!!!", "И особенно с Севастополем тоже", "У нас продали придомовую территорию. Открываем двери и лбом бьемся в соседний забор. И куда только ни писали — в прокуратуру, на горячую линию и в Единую россию обращались — и ноль, нет справедливости, одна коррупция. А к Аксенову, как на военный объект, простому человеку не попасть", "Все веселее жить в Крыму!!!!"

11. Партенит интегрируется в "русский мир" на максималках (видео 18+).

12. В ресторане у Ласточкиного гнезда разместили на столиках таблички "Использование стола без заказа 500 руб". Отнеситесь с пониманием — у нас туристов нет с марта 2014-го. Есть спецконтингент, требующий спецподхода

13. COVID-19: в Крыму с 11 октября оккупанты ввели новые ограничения. Нафестивалились.

P.S. "Пётр Пелеханов и Ольга Лифатова хотели провести отпуск на мысе Фиолент в Севастополе, а добираться решили стопом. На трассе Дон им подфартило. Водитель автобуса предложил подкинуть до места. Только на рассвете Пётр понял, что они приехали в Дагестан. И узнал от водителя, что пару вместе с остальными пассажирами продали в рабство". Дорогие мои некоторые сокрымчане! Вы вот прям СЮДА желали вступить? По ссылке прочтите увлекательную историю о том, как двух москвичей продали в рабство по дороге в Крым. История про "двух рабов" обрела реальные очертания, но… снова в россии… И без клаптика земли.

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