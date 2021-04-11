1. Жителя села Брянское Бахчисарайского района Изета Аблямитова российские оккупанты арестовали на два месяца по обвинению в “финансировании терроризма”. К слову, село Брянское до депортации крымских татар и “исконной русскости” называлось Кочкар-Эли (в переводе – баранья местность).

2. “Мы призываем россию прекратить свои провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации”, – говорится в заявлении главы МИД Франции о перемещении войск россии к границам Украины и в оккупированном Крыму. Жан-Ив Ле Дриан также подчеркнул: “Я подтвердил полную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В этом контексте Франция напоминает, что она не признает и не признает незаконную аннексию Крыма россией. Мы поддерживаем позицию сдержанности и ответственности, проявленную в этом контексте украинскими властями. Я сказал всем, с кем говорил, что Франция продолжит свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с Германией в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей”.

3. США отправляют два военных корабля в Черное море.

4. Зеленский ввел бессрочные санкции против тварей, которые помогали российским оккупантам захватывать Крым и восточные области Украины. В список попали 27 рыл, включая Януковича, Азарова, Константинова, Поклонскую, Аксенова и других. Кроме того, в опубликованных документах указаны три юридических лица, против которых Украина вводит санкции на 3 года: это российская компания “ИСС-Софт” и две компании, зарегистрированные в Гонконге, — Endless Moonlight и Trading Field.

5. В Москве путинские патриоты сорвали показ фильма “Дорога домой” на фестивале документального кино “Артдокфест”, в котором Крым называют аннексированным россией. Правда — вот чего больше всего боится любой вор, оккупант и захватчик.

В Москве путинские патриоты сорвали показ фильма "Дорога домой" на фестивале документального кино "Артдокфест", в котором Крым называют аннексированным Россией.



Правда - вот чего больше всего боится любой вор, оккупант и захватчик pic.twitter.com/hlMJAI5GU8 — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) April 10, 2021

6. В Керчи 9 апреля во дворце культуры “Корабел” прошел концерт рашистской рок-группы “Ария”. Эти выродки уже не первый раз незаконно понаехали в оккупированный их страной Крым.

7. Восторги крымчан – ихтамнеты достали до изжоги: “Вот эти уроды каждый день ездят по населенному пункту! Ни пройти, ни проехать! Ни скорою, никого не пропускают! Где это видано, чтобы по населенному пункту в деревне ездили военные?! Есть для этого трасса!”, — возмущенно кричал ватоголовый, снимая на видео очередную колонну военной техники рашистов.

Восторги крымчан - ихтамнеты достали до исжоги pic.twitter.com/ACh9hzNafb — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) April 10, 2021

8. На полигоне Опук в Крыму прошли крупные военные учения, сообщили оккупанты. Жители Керчи безудержно радуются: “Угробят природу окончательно. И на птиц, и на тюльпаны плевать им”, “Интересно, это спасет от ядерной бомбы?”, “Надо эту мобильную группу пригласить в Керчь, чтобы защитила пенсионеров на блошином рынке от хамоватых чиновников”, “Кого (пригласить в Керчь)?! Они же на жаловании у царя, эти только смогут там забор поставить и ров проложить по кругу”, “А какие масштабные учения были в СССР! Куда там нынешним. Ничего СССР не спасло”, “Орки”, “В целях максимальной скрытности (с) – неделю вертолёты летали прям над городом – их типа никто не видел и не слышал. Неделю грохотал полигон, средь бела дня техника шла – вот это скрытные парни!!! Всем медали!!!”, “Стало известно, что в Кремле не планируют приглашать зарубежных лидеров на Парад Победы.

Об этом сообщил Песков. В переводе с чиновничьего: Игорь Додон больше не президент Республики Молдова, а остальные ехать отказались. Политолог Аббас Галлямов: "Режим настолько дискредитировал себя в мировом общественном мнении, что иметь с ним дело — себе дороже. Без особой необходимости ездить в Москву теперь никто не хочет. Зачем подставляться под огонь критики?”.

9. Оккупанты сообщили, что “факельное шествие и военные парады проведут в Крыму ко Дню Победы”. А факельные шествия — уже не фошызм? Напомню, в Керчи каждый год 8 мая проводят факельные шествия, о чем радостно сообщали сами оккупанты. В россии тоже частенько проводят, причем вместе с портретами Сталина.

10. Ялта. Недавний шторм таки сломал и без того немало потрёпанный жизнью 6-й причал, обрушив ближнюю к набережной секцию. На втором фото — этот же причал в январе 2017 года.

11. Мост не помог: крымчане продолжают жаловаться на стремительный рост цен на самые разные товары и услуги: “В Крыму раньше многие жили прилично. Сейчас – минимум”, “Потерпите! Вот построят мост”, “Как это мост не помог? Керчане теперь в Краснодар ездят по нему за продуктами. Дешевле машину заправить и скупиться в Краснодаре, чем в Керчи. До оккупации было всё наоборот, только на пароме”, “Сегодня пошёл на рынок в Симферополе, на Москольце, клюквы купить. Так и на неё цена – 600 руб. за кг. Только покупал по 350 руб.

Сахар в магазинах для "пенсионеров" сети "Настенька" – 52 руб. кило. В "Яблоко" — 44.90. Не стало государственной торговли. Всё кувырком. На килограмм сахара минимум 10 посредников. Работы нет, а кушать хочется”, “Уверенно идём ко дну, все хорошо”, “Война правительства с ценами закончилась. Цены победили и обещают парад”, “Сравнивая с ценами декабря-января, уверенно могу сказать, что ценник вырос на 10-20%”, “Царь хороший, инфляция плохая”.

Тем временем Глава Центрального банка мордора Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция ускорилась из-за избытка денег у россиян. Вата в Крыму пришла в ярость: “Эти "небожители" совсем уже потеряли связь с реальностью?Интересно, где это так разбогатели люди? В ГосДуме и правительстве?”, “Сытый голодному не товарищ. Они там зажрались так, что теряют реальность”, “Хоть бы молчала, что ли. У нее, может, и с избытком. Пусть поделится”, “Как же они все далеки от народа. Сидят годами и как с круизного лайнера в океане размышляют, как хорошо живет народ таам, на берегах”, “Да все они прекрасно знают. Им просто наплевать на народ!”.

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста завершит сегодняшний выпуск: “Парадоксальная ситуация, цены на продукты в рф намного больше, чем в США, но уровень доходов в десятки раз ниже. И это никого не беспокоит, хотя это признание того, что россияне считаются дешевой рабочей силой, и только закинувшись поллитрой, считают себя великой державой. Так что нет смысла отслеживать инфляцию в колониальном анклаве”.

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