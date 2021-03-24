1. Оккупанты в Крыму признали виновной жену политзаключенного “дела Хизб-ут Тахрир” Ризы Омерова — Севили Омерову, которая вышла на одиночный пикет в поддержку супруга, которого посадили на 13 лет, и других узников. Оккупанты вынесли женщине предупреждение в качестве меры пресечения

2. Украинские пограничники объяснили новые условия пропуска через админграницу с Крымом и ОРДЛО: “Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором”.

3. Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, как Дмитрий Фирташ изобретает новые схемы поставок ильменита для своего “Крымского титана” в оккупированном Армянске. Теперь УКРАИНСКОЕ сырье везут в Крым через Египет. Все годы оккупации украинские власти знают об этой схеме работы украинских предприятий на оккупантов.

4. Зенитно-ракетный полк ВДВ из Новороссийска российские оккупанты перебросили в Крым, где продолжаются масштабные военно-террористические учения, в результате которых уже есть пострадавшие среди мирных жителей (ДТП на трассе с военной техникой)

5. Севастополь. Кача. “Знаете примету? Когда летит (военный) вертолёт, нужно хлопать в ладоши — это к деньгам!”, — прокомментировал ватоголовый автор видео. Видимо, в глухой Тайге, откуда понаех к нам прибыл, зарплату лесорубам с вертолета сбрасывают

6. До раше-“выборов” ещё далеко, а спам в почтовом ящике уже появился. Кинули порноиздание от их “справедливой роисси”, из которого следует, что справедливость теперь в том числе возглавит террорист и международный преступник За*ер Прилепин. Такая вот у них раше-справедливость

7. “Райффайзенбанк” обратился в Арбитражный суд “Республики Крым” с иском о признании банкротом ООО “Фирма “Консоль ЛТД” (Украина) Константинова, с кредитной задолженностью почти 4,2 млрд руб. От этих долгов Константинов и бежал в рашку, сломя голову. А долгов — немерено.

8. Прокуратура АРК открыла уголовное производство против 23 рашистских артистов, плясавших в оккупированном Крыму на открытии моста-скрепы в мае 2018 года: Лариса Долина, Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Валерия, Марина Ким, Александр Миньков, Зара, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Юлия Волкова, Олег Шаумаров, Наталья Майданова и Руслан Тагиев

9. И снова о пользе санкций: “Злополучную для Крыма "Комету" перекупят в Краснодарский край. Периодически ломавшееся прошлым летом в Севастополе судно на подводных крыльях хотят запустить по новому маршруту Новороссийск-Сочи. В 2017 году была анонсирована программа возрождения пассажирского судоходства на подводных крыльях. Проект с помпой развернули в Крыму и Севастополе. Однако проект столкнулся с крымскими санкциями: немецкий завод MTU отказался оснащать "Кометы" двигателями из Германии”, — сообщили о пользе санкций севастопольские пропагандоны.

10. Топ-чиновники российского Татарстана и тесно переплетенный с ними государственными компаниями бизнес колонизировали крымский Форос. Приближенные к путину коррумпированные кланы “казанских” скупают земли и уничтожают безжалостной застройкой памятник-парк. Роскошные дачи здесь имеют семьи экс-президента Республики Татарстан Шаймиева, экс-вице-премьера и советника нынешнего президента Татарстана Равиля Муратова, руководителя аппарата президента республики и экс-главы МВД Асгата Сафарова и других чиновников. И в приватизации украденного в Украине санатория “Форос”, и в незаконной застройке его территории отслеживается связь с акционерной компанией “Татнефть”, которая упорно отнекивается от незаконных сделок в Форосе, поскольку опасается западных санкций. Прочтите, как оккупанты колонизируют и уничтожают Крым

11. Оккупанты вновь констатировали, что “дефицит воды очень сильно ощущается” в Крыму, несмотря на заявления Константинова, путина и Ко, что никаких проблем нет; а также заявили, что Крым продолжит превращаться в пустыню. Винят во всем “потепление климата”

12. Окупований Крим, Сімферополь. КФУ (колишній престижний Таврійський національний університет). Путлєр’югенд з Джанкою демонструє 250 малюкам-новобранцям, прийнятим в дитячі війська рабсії, новий вид мистецтва — військовий балет!

13. Запреты Свято-Успенского монастыря ФСБ РПЦ в Бахчисарае — цитаты объявлений: “В чертах в Храм Божий и мужчинам и женщинам заходить не следует. Наденте накидку”, “Сидеть нельзя!”, “Разговаривающим в храме посылаются скорби”, “Не забываем с благоговением посещать святыню”, “Внимание! Фото и видео за колокольней не благословляется”, “Тишену соблюдайте в монастыре”, “Проведение частных экскурсий категорически запрещено!”, “Въезд запрещен!”, “Фото-видеосъемки на фоне освященных икон запрещены!”. Вот такие скрепы “русского мира”

P.S. Крымскотатарский активист Ахмаджон Кадыров получил предостережение от оккупантов за видеообращение в поддержку политзаключенных, которое старейшины крымскотатарского народа сделали 8 марта 2021 года, опубликовав соответствующее видео на YouTube. В словах поддержки оккупанты усмотрели, цитата, “публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”. В документе рашистов, который вручили крымскому татарину, написано, что такие термины как “притеснение”, “запугивание”, “беззаконие”, “несправедливость”, “попытка запугать”, а также призывы “помогать всем, кто находится под притеснением”, свидетельствуют о формировании “негативного отношения к сотрудникам правоохранительных и судебных органов”. Говорить в Крыму правду — это “экстремизм”, жить по совести и чести — преследуется диктаторскими законами страны-агрессора…

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