1. Организация Объединенных Наций опубликовала новый доклад Генерального секретаря Антониу Гутерриша о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе. Документ охватывает период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года и "описывает широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права".

2. 61-летнего политузника второго Симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервета Газиева перевели в отделение неврологии ростовской межобластной туберкулезной больницы №19.

3. Ушла из жизни ветеран национального движения крымских татар Шефика Консул. Она пережила депортацию и геноцид, но не дожила до освобождения Крыма от российской оккупации.

4. С начала оккупации в Крыму продолжаются политические преследования и притеснения религиозных сообществ: тенденции не меняются. Об этом рассказал аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов на форуме "Крым Медиа Конференция" в рамках Koktebel Jazz Festival.

5. Сообщено о подозрении в военном преступлении еще одному крымскому "военкому" за призыв крымчан в армию рф. Речь идет о Евгении Слипченко, который в 2014 предал Украину, изменил присяге, а теперь упырю грозит от 8 до 12 лет.

6. Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении "депутата" Севастопольского городского совета Дмитрия Белогорцева, который всеми силами помогал оккупантам захватывать Крым. Прогнувшемуся под рашистов ублюдку грозит от 10 до 15 лет.

7. Поставки ільменіту на завод Фірташа в Криму. Сировину везуть з державного Іршанського комбінату через чеську прокладку Belanto Trade. Попри те, що СБУ заборонила виконувати контракт, фірма продовжує завозити ільменіт до Криму, але вже через територію рф. Подивіться сюжет Центру журналістських розслідувань.

8. Занавес опускается: Роскомнадзор объявил о блокировке еще шести VPN-сервисов на территории россии и в оккупированном ею Крыму. Блокировка затронула NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify.

9. Интеграция в говень: в оккупированном Симферополе количество преступлений, совершенных подростками, с начала года выросло почти на 90%. Надо еще больше милитари шабашей и прочего "патриотического воспитания".

10. До конца года на "антитеррористическую безопасность" в Крыму оккупанты потратят (распилят) еще полтора миллиарда рублей. А всего из карманов россиян на эти цели вытрясут 50 млрд. До оккупации террористов не было, и защищать ни от кого нас не надо было. Но потом… пришли террористы! И если бы вы знали, какие круги ада предприятия в Крыму проходят из-за "антитеррористической безопасности" (все эти бумажки, разрешения, согласования, паспорта антитеррора и т.д.). И самое главное, все надзиратели рашистов понимают, что все это чушь!

11. Две улицы в Севастополе оккупанты назовут в честь ФСБшников. Да не простых, а из числа изменников Родины, которые после предательства были уничтожены в Дагестане. Денис Ракицкий и Александр Байбутлов родились в 1977 году в Севастополе, оба окончили Севастопольский военно-морской институт имени П.С. Нахимова, проходили службу в СБУ. В 2014 году предали Украину и переприсягнули на верность оккупантам. Ушли на карательную службу в Центр специального назначения ФСБ россии. Уничтожены в 2017 году во время проведения карательной "контртеррористической операции" на окраине Хасавюрта в Дагестане. Зато оба имеют медальки за захват Крыма.

12. Жительница Фороса вышла с плакатом "Парк-памятник Форос — не место для стройки". Плакат женщина развернула на фоне стройки и зазаборенных кипарисов. Ерунда, но лучше, чем путину писать.

13. Страховая медицина в говени прикольная — сначала платишь из зарплаты страховку, потом ищешь платного терапевта: "А где в Ялте, в какой частной клинике есть терапевт? Вчера пошли в поликлинику и испугались количества пациентов, их было человек 60. Люди бедные сидят в этой очереди – кто с температурой, кто кашляет, чихает. Здоровый, наверное, и от вида заболеет. Желаю всем здоровья и туда не попадать".

P.S. На ЮБК народ умненький. Понимают, что говень всех крымчан выдавливает из Крыма. Без исключений. Ибо мы злые и память у нас хорошая: "Страшные вещи происходят в медицине… и этот планомерный развал невозможно не заметить. Почему???? Неужели жизнь человека стала стоить копейки? Скоро руководить будет некем. Безразличие к жизни человека меня пугает", "Страшные вещи и в медицине, и в образовании, и вообще, в городе. На жизнь человека плевать руководителям. Считают, что деньги главнее. Наивные. Некем руководить — некого доить, грабить. Мы для них питательная среда, не более того", "Так уже понятно всем думающим людям, что идет планомерное выдавливание жителей ЮБК за пределы полуострова!". Не жителей ЮБК — тоже. Все еще "зато без бандер"?

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