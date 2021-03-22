1. 21 березня 2014 року курсанти академії імені Нахімова у Севастополі показали свою чітку позицію вірності українському народові та заспівали Гімн України, коли зрадники піднімали російський прапор.

2. Гибридная депортация: только в 2020 году из Крыма принудительно было выселено 178 человек, отказавшихся получать аусвайс оккупантов. В основном речь идёт об обычных крымчанах, которые проживали на полуострове ранее, и остались здесь после 2014 года.

3. “Кто-то выдержит пытки, но не угрозы ребенку”: прочтите о том, как российские оккупанты в Крыму фабрикуют дела о шпионаже.

4. Осужденного в Крыму участника Евромайдана Андрея Коломийца российские тюремщики на 10 суток бросили в ШИЗО (штрафной изолятор). Напомню, в июне 2016 года оккупанты посадили Коломийца на 10 лет, обвинив в “покушении на убийство двоих крымских беркутовцев”.

5. 11 000 земельных участков говень по указу моля отберет у украинцев Крыма — тех, кто ОТКАЗАЛСЯ от аусвайса. Крымчане, прокуратура АРК ждет ваши заявления. ЕСПЧ — говень за все заплатит: “Гитлер тоже думал, что его империя вечна. Земля, купленная в Судетах, была возвращена прежним хозяевам. По международному праву сделки не действительны”, “А потом и за россиян возьмутся”, “Это то же самое, что и застройка Фороса и Меганома. Гибридное воровство чужой собственности, завуалированное под закон. Дурак тот, кто покупает что-то в ворованном Крыму. Он будет этого лишен так или иначе. Или самими оккупационными властями (это уже сейчас происходит, погляди историю в Парковом), или реквизировано после падения режима путина. Кстати, к осени каждый, кто не захочет голосовать за Единую россию, будет объявлен национал-предателем”. Любопытно, а у Медведчука оккупанты отберут землю с его дворцами? Или кум путина уже имеет российский паспорт?

6. Крымская правозащитная группа в марте 2021 года провела новый мониторинг вещания радиостанций FM диапазона на севере полуострова. В декабре прошлого года сигнал украинских FM радиостанций зафиксирован только в 7 из 19 населенных пунктов. В марте этого года украинское вещание было доступно в 13 населенных пунктах из того же списка.

7. ЖД вокзал в Бахчисарае оккупанты обнесли заборами, и теперь “террористы” полгорода обходят, чтобы через пути перейти. Посмотрите на эту “красоту”

8. У нациста Горного на ФБ всегда прекрасно и разумно в комментариях почему-то: “Нежные чувства у россиян к Крыму? А у крымских татар какие чувства, в который раз терять Родину? А потомки украинцев, которые 60 лет возрождали Крым? Как им смотреть на тех, кто пришел и отобрал все, что принадлежало народу Украины? А теперь у Соловьева предлагают пойти войной на Украину и пустить воду в Крым. В 1954 году всучили Крым без воды, а теперь получайте то, что заслужили”, “Практически все, что выдает Горный, это его подсознательное понимание того, что недоимперия сыпется и трещит. От этого истерика и завывание… Кстати, может, и не подсознательно”.

9. Окупований Крим, “курортний” Джанкой. Кримські фабрики з виготовлення нових рабсіян успішно функціонують! Малюки-бойовики скоро виростуть і понесуть світло “русскава міра” по всіх континентах і навіть на Місяць з Марсом. Хайль путлєр! (видео).

10. Окупований Крим, “легендарний” Ватостополь. Експеримент по перетворенню півострова на казарму триває: на плацу ЧВВМУ (до окупації — АВМС) ім. Нахімова 20 малят-путінят склали присягу на вірність рейху та були урочисто прийняті до струнких рядів путлєр’югенду.

11. Окупований Крим, Сімферополь. КФУ (колишній престижний ТНУ — Таврійський національний університет) ім. Вернадського. Після стройового огляду 250 школярів склали присягу на вірність рейху і стали путлєр’югендом. У магічному ритуалі взяли участь потвори з чистилища “Миротворець”.

12. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія. Місцева дітлашня тепер оздоровлюється так: відзначає семирічку "кримської весни" зі зброєю в бронежилетах і захисних шоломах. Здається, для штурму бракує фанерної будівлі Верховної ради АРК. Але і так непогано.

13. Севастополь. Ватный коллега на работе решил сводить ребенка встречать “Поезд победы”. Оказалось, нужен билет, которых уже нет… Толпа зомби, которые идут за два месяца до 9 мая смотреть на ряженых актёров и тащат с собой детей, расстраиваются, что нет билетов за забор пройти. Дно, которое давно стало русским небом.

14. Воет жена понаехавшего до оккупации в Крым рашиста Ильи Большедворова, которого оккупанты в честь 7-ой годовщины оккупации посадили на 10 суток за съемку одиночного пикета: “Позор на всю россию. Крым как витрина уже потрескалась”. С женой Большедворова согласен владелец медали за захват Крыма Сергей Акимов: “ПОЗОР на весь МИР”.

Кстати, Акимов вышел с одиночным пикетом, держа в руках плакат со словами: “Не делайте с крымчан политзаключенных”.

P.S. “Гитлер начинал точно так же, как и путин: Судеты, “братская помощь” немцам за пределами Германии, и пошло-поехало! Итог все знают”. Нынешняя россия мало чем отличается от нацистской Германии, и новое заявление Жириновского, который всегда озвучивает хотелки Кремля, тому подтверждение: “Давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера! Вы увидите, как Европа зачешется! Как они все побелеют, побледнеют! И Байден с ума сойдет к вечеру! Удар! Забудьте это слово (прим — про независимость Украины)! Это наша страна! Без всякого объявления войны!”

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