1. Крымским татарам запрещают говорить на родном языке в судах и писать письма в тюрьмах. В школах отсутствуют учебники и не хватает преподавателей. Изучать украинский и крымскотатарский предлагают после уроков как факультатив. Оккупанты делают все, чтобы подавить желание изучать эти языки и культуры.

2. Стали известны подробности жутких пыток, которые оккупанты применили к арестованному журналисту Вячеславу Есипенко: “Он сообщил, что его пытали с момента задержания до поступления в ИВС Симферополя в подвале, ориентировочно в районе Балаклавы. Двое суток он подвергался пыткам. Пыткам электрическим током и избиениям по ногам, в область гениталий, по туловищу, по телу. Из него выбивали признательные показания и заставляли оговорить себя. К мочкам ушей, к голове ему приставляли контакты, после чего включали электрический ток, который причиняет невыносимую боль. Когда он более-менее привыкал к этому, сила тока увеличивалась. Его ставили в стойку лежа на кулаки, на руки, и, когда он уже больше не мог стоять, падал, его начинали избивать ногами по различным частям тела. Ему говорили, что, если он не даст признательные показания, то, возможно, его найдут в камере повешенным, и все будет обставлено так, что это самоубийство. В связи с чем в судебном заседании Владислав Есипенко заявил, что он не собирается и не собирался кончать жизнь самоубийством. Кроме того, он пояснил, что он был вынужден дать признательные показания в том сакраментальном интервью "Крым-24". Ему заранее предоставили текст, который ему приказали заучить, прочитать, после чего он давал те ответы, которые от него ждали. В противном случае угрожали продолжить насилие, пытки, и, опять же, угрожали убийством”. Кроме того, Есипенко отказался от назначенного ему оккупантами адвоката Виолетты Синеглазовой, которая не обжаловала его арест, не являлась на судилища, защищая интересы ФСБ. Независимого адвоката к политузнику не допустили до сих пор

3. Израильский режиссер Дим Амор объявил о начале сбора информации “о преступлениях россии в аннексированном Крыму”, чтобы потом “с помощью израильского адвоката инициировать подачу иска против россии в международный европейский суд”. Жертв преступлений россии в Крыму режиссер просит писать на электронный адрес

4. В Крыму учительница по литературе Руденко Елена Алексеевна назвала крымских татар “предателями” и пособниками “гитлеровцев”. Такое заявление она сделала перед младшеклассниками, где большая часть детей — крымские татары, когда они по ее заданию рассказывали о своих предках, которые прошли войну. Рефат Чубаров просит неравнодушных прислать всю имеющуюся информацию на директора средней школы села Дачное (до исконной русскости — Таракъташ) Судакского района и рашистского учителя.

5. Авиация и беспилотники стран НАТО (Великобритании и США) бороздят небо вдоль линии соприкосновения украинских и российских оккупационных войск на Донбассе, вдоль оккупированного россией Крыма, а также вдоль черноморского побережья россии и границы стран Балтии с Беларусью

6. Россия перебрасывает в Крым “псковских десантников”, которые воевали на Донбассе с сорванными нашивками и которых хорошо проредили украинские воины, о чем свидетельствуют, в том числе, даты смерти на могилах оккупантов, тихо прикопанных по всей россии

7. Новоприбывшие ихтамнеты наводнили Крым. Перебрасывали их сюда в спешке, даже сухпайки не раздали. Ходят теперь эти ублюдки в ушанках по супермаркетам жрачку скупают, а потом на лавочках и под кустами жрут. Жители военной базы комментируют: “Вчера и сегодня центр Феодосии, ее продовольственные рынки и магазины, как и весной 2014 года, наводнили зеленые человечки. Правда, тогда они были без опознавательных знаков и нашивок. В своих шапках-ушанках бегают, скупают еду, в том числе длительного хранения, всякие крекеры и сухарики. Выехали они из Саратова впопыхах, поэтому пайками личный состав, включая офицеров, не обеспечили. Видел собственными глазами, когда на центральном рынке они пробовали купить продукты по платежным карточкам, но им отказали, запросив наличные. Тогда они бросились по супермаркетам”, “При мне человек спрашивал, надолго ли они здесь? Сказали, что сейчас на полигоне отрабатывают с другими подразделениями слаженность действий при наступлении. Возможно, через месяц вернется большинство назад, а кого-то оставят здесь в воинской части, расположенной на остановке "Маяковской" по улице Федько”, “Дороги "Тавриды" тоже наводнены военной техникой. Все предвещает грандиозный шухер, при котором обратка запросто прилетит сюда”

8. По дорогам в Крыму рашисты вторую неделю активно гоняют эшелоны с военной техникой

9. Российские пропагандоны, показывая видео с передвижением РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ к границам Украины, заявили: “Пока политик говорит о дипломатическом урегулировании, в сети появляются похожие видео, где в масштабных количествах транспортируется военная техника УКРАИНЫ, а местная пропагандона преподносит новости о наращивании и стягивании боевых единиц, не иначе как подготовка к эскалации российской агрессии”. Эти рукожопы даже ролик поленились обрезать с логотипом РЖД на военном эшелоне, выдавая его за украинский

10. А как там российская “оппозиция”, уже протестует против очередных намерений путина развязать уже открытую, а не ихтамнетскую, войну против Украины? А? Ну там, с уточками или еще чего?

11. В Госдуру внесли законопроект о разрешение на трудоустройство на госслужбу “крымчан с украинским гражданством”. Стоит ли напоминать о том, что в Крыму у всех, кроме понаехов, украинское гражданство? Даже у Гоблина, Константинова и Поклонской, которые, как выяснилось, сейчас служат российскому рейху, нарушая его же законы, являясь гражданами Украины

P.S. “Это все из-за Крыма, бл@ть!” — так лаптеногая ватница за поребриком прокомментировала мимо проходящий эшелон с военной техникой россии, направляющийся к границам Украины. Да, это все “из-за Крыма”, оказывается, а не из-за хотелок путина и подавляющего большинства россиян, радостно скакавших и оравших “Крымнаш”…

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