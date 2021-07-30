1. Осужденного в россии проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько, о местонахождении которого ничего не было известно с начала июня, оккупанты этапировали в тюрьму “Владимирский централ” в городе Владимир

2. Прочтите мнение Портникова о том, как Крым стал колонией путинского кооператива “Озеро”, члены которого безжалостно дерибанят и пилят украинский полуостров, плевав на пагубные последствия своей варварской деятельности как для Крыма, так и для его жителей

3. Російські археологи досліджують (закреслено) копають (знов закреслено) знищують передмістя стародавнього міста Херсонес. Як завжди важкі екскаватори на місці

4. Украинские беспилотники турецкого производства типа Bayraktar TB2 недавно начали патрулирование воздушного пространства над Черным морем

5. Начал восстанавливаться трафик в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) над открытыми водами Черного моря под ответственностью Украины

6. В Симферополе группа чеченских “туристов” поссорились с местными жителями из-за правил пользования электросамокатами. После недолгой перебранки “туристы” из Чечни достали боевое оружие и проломили голову прохожему бутылкой. “Отошел со стволом! Я сейчас свой достану!”, — кричал один из полицаев чеченцу, который подошел к ним и стал размахивать руками. На это чеченец, матерясь, заявил, что ему все равно, и взялся рукой за висящий на поясе предмет, похожий на кобуру с пистолетом. Источники российских пропагандонов сообщили, что, цитата, “руководству полицейских, которые проводили задержание, поступило указание не форсировать ситуацию и не возбуждать дело”. ЗАТО БЕЗ БАНДЕР! РУССКИЙ МИР! ПУТЕН, ВВЕДИ! СЛАВА РАСИЕ! РЫФЫРЭНДУМ!

7. Через админграницу с временно оккупированным россией Крымом и линией разграничения на Донбассе будет ходить общественный транспорт. Соответствующее решение принял Кабмин. Услуга будет предоставляться бесплатно. ФошЫзм и ущемление русскоязычных в чистом виде

8. “Высокие риски ухудшения ситуации в химической промышленности” — оккупанты признали нехватку в Крыму воды для технологических нужд

9. Угловое с 7 июля без воды… Летом. Еще и чаще мыть руки хотят: “В чёрный список всю администрацию сельского поселения Угловое Бахчисарайского района. С 7 июля в многоквартирных домах по улице Ленина отсутствует подача воды. Это летом, когда Крым находится в таком сложном положении с ковидом, людям даже помыться нечем. О каких санитарных нормах может идти речь? А в сельском совете один ответ — ведутся работы. Люди, вы серьезно? За это время можно было бы новую скважину пробить, но разве трудности простых людей кого-то интересуют? Главное, перед выборами отчитаться, что сделали все!”

10. За последние сутки в оккупированном россией Крыму выявили 550 новых случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 169 — в Севастополе. 15 пациентов скончались, в т.ч. 5 в Севастополе. Всего с начала пандемии в Крыму выявили 79 533 случая заболевания, 2579 пациентов умерло

11. Несмотря на стремительное распространение коронавируса в Крыму, оккупанты не отменяют шабаши, в том числе шабаши на путинском форуме “Таврида-АРТ”, куда притащат рашистов, которые обязаны пополнить гастрольные списки СБУ: Манижа, Клава Кока, Диана Арбенина, Дима Билан, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Варвара Визбор, Моральный кодекс и другие.

12. Окупований Крим, с. Піщане (до 1945 року — Алма-Тамак). “Кізяча зміна” у дитячому мілітарі-таборі “Дельфін”. Під керівництвом досвідченого кізяка-наставника малята-путінята займаються дуже корисною справою — вивченням пристрою АК. Так формується православний талібан

13. Жарко. Зашла в магазинчик. Поморочила продавщице голову, искала воду не российскую. Купила “Крымскую”. — А Вы что, россию не любите? Или Украину? — Украину я люблю. — Я тоже люблю Украину… Я из Донецка. — А почему Вы не в Украину поехали (свободную от российской оккупации территорию), а в Крым? — Я под бомбежку попала. И магазин, где я работала, тоже разбомбили. А сестра живет в Крыму, позвала меня сюда, место в магазине было. Да, при Украине было лучше. Все говорят, что при Украине было лучше… И сын мой в Украине учится. И дешевле, и перспектив больше… Всего Вам доброго…

P.S. Бахчисарайский район. Обсуждают, как к кому-то в дом вломились непонятные наркоши: “Собаку во дворе и сигнализацию на двери. О безопасности можно забыть. Это не Украина, когда безопасно было в любое время”. Да, для многих надо было сначала вступить в говень, чтобы понять и сравнить

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