Новости Крымнаша. Это не Украина, когда безопасно было в любое время

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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2,3 т.
Пригород древнего города Херсонес

1. Осужденного в россии проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько, о местонахождении которого ничего не было известно с начала июня, оккупанты этапировали в тюрьму “Владимирский централ” в городе Владимир

2. Прочтите мнение Портникова о том, как Крым стал колонией путинского кооператива “Озеро”, члены которого безжалостно дерибанят и пилят украинский полуостров, плевав на пагубные последствия своей варварской деятельности как для Крыма, так и для его жителей

3. Російські археологи досліджують (закреслено) копають (знов закреслено) знищують передмістя стародавнього міста Херсонес. Як завжди важкі екскаватори на місці

Новости Крымнаша. Это не Украина, когда безопасно было в любое время
Новости Крымнаша. Это не Украина, когда безопасно было в любое время

4. Украинские беспилотники турецкого производства типа Bayraktar TB2 недавно начали патрулирование воздушного пространства над Черным морем

Новости Крымнаша. Это не Украина, когда безопасно было в любое время

5. Начал восстанавливаться трафик в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) над открытыми водами Черного моря под ответственностью Украины

6. В Симферополе группа чеченских “туристов” поссорились с местными жителями из-за правил пользования электросамокатами. После недолгой перебранки “туристы” из Чечни достали боевое оружие и проломили голову прохожему бутылкой. “Отошел со стволом! Я сейчас свой достану!”, — кричал один из полицаев чеченцу, который подошел к ним и стал размахивать руками. На это чеченец, матерясь, заявил, что ему все равно, и взялся рукой за висящий на поясе предмет, похожий на кобуру с пистолетом. Источники российских пропагандонов сообщили, что, цитата, “руководству полицейских, которые проводили задержание, поступило указание не форсировать ситуацию и не возбуждать дело”. ЗАТО БЕЗ БАНДЕР! РУССКИЙ МИР! ПУТЕН, ВВЕДИ! СЛАВА РАСИЕ! РЫФЫРЭНДУМ!

7. Через админграницу с временно оккупированным россией Крымом и линией разграничения на Донбассе будет ходить общественный транспорт. Соответствующее решение принял Кабмин. Услуга будет предоставляться бесплатно. ФошЫзм и ущемление русскоязычных в чистом виде

8. “Высокие риски ухудшения ситуации в химической промышленности” — оккупанты признали нехватку в Крыму воды для технологических нужд

9. Угловое с 7 июля без воды… Летом. Еще и чаще мыть руки хотят: “В чёрный список всю администрацию сельского поселения Угловое Бахчисарайского района. С 7 июля в многоквартирных домах по улице Ленина отсутствует подача воды. Это летом, когда Крым находится в таком сложном положении с ковидом, людям даже помыться нечем. О каких санитарных нормах может идти речь? А в сельском совете один ответ — ведутся работы. Люди, вы серьезно? За это время можно было бы новую скважину пробить, но разве трудности простых людей кого-то интересуют? Главное, перед выборами отчитаться, что сделали все!”

10. За последние сутки в оккупированном россией Крыму выявили 550 новых случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 169 — в Севастополе. 15 пациентов скончались, в т.ч. 5 в Севастополе. Всего с начала пандемии в Крыму выявили 79 533 случая заболевания, 2579 пациентов умерло

11. Несмотря на стремительное распространение коронавируса в Крыму, оккупанты не отменяют шабаши, в том числе шабаши на путинском форуме “Таврида-АРТ”, куда притащат рашистов, которые обязаны пополнить гастрольные списки СБУ: Манижа, Клава Кока, Диана Арбенина, Дима Билан, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Варвара Визбор, Моральный кодекс и другие.

12. Окупований Крим, с. Піщане (до 1945 року — Алма-Тамак). “Кізяча зміна” у дитячому мілітарі-таборі “Дельфін”. Під керівництвом досвідченого кізяка-наставника малята-путінята займаються дуже корисною справою — вивченням пристрою АК. Так формується православний талібан

Новости Крымнаша. Это не Украина, когда безопасно было в любое время

13. Жарко. Зашла в магазинчик. Поморочила продавщице голову, искала воду не российскую. Купила “Крымскую”. — А Вы что, россию не любите? Или Украину? — Украину я люблю. — Я тоже люблю Украину… Я из Донецка. — А почему Вы не в Украину поехали (свободную от российской оккупации территорию), а в Крым? — Я под бомбежку попала. И магазин, где я работала, тоже разбомбили. А сестра живет в Крыму, позвала меня сюда, место в магазине было. Да, при Украине было лучше. Все говорят, что при Украине было лучше… И сын мой в Украине учится. И дешевле, и перспектив больше… Всего Вам доброго…

P.S. Бахчисарайский район. Обсуждают, как к кому-то в дом вломились непонятные наркоши: “Собаку во дворе и сигнализацию на двери. О безопасности можно забыть. Это не Украина, когда безопасно было в любое время”. Да, для многих надо было сначала вступить в говень, чтобы понять и сравнить

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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