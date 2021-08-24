1. В Киеве стартовал инаугурационный саммит Крымской платформы, который официально запустил первый международный формат по вопросу деоккупации Крыма.

2. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил последнего в поддержке Крымской платформы: “Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма"

3. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках рабочего визита накануне саммита “Крымской платформы” посетила КПВВ “Чонгар” на административной границе временно оккупированного россией Крыма с материковой частью Украины

4. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в его стране составлен “черный список” для артистов, которые выступали в оккупированном россией Крыму, и запрещающий этим людям находиться в Литве

5. Гурзуф. Наш крымчанин рассказал о жизни одного плаката, с помощью которого еще в начале оккупации ватники пытались достучаться до путина. Не помогло — ватники выселены из своего жилья, а плакат “Президент! Защити свой народ!” остался валяться на полу их бывшего, но уже опустевшего и полуразрушенного дома: “Ось як "реагують" окупанти на благання ватників. На верхньому фото — мітинг гурзуфців, що відбувся в один з перших років окупації. Тоді проводити його в Гурзуфі не дозволили — бо, мовляв, немає місця ("мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало" (с). Послали в Ялту. По дорозі автобус з мітингарями зупинили гаїшники й сказали, що далі він їхати не може через "неналежний технічний стан". Дехто все ж доїхав тролейбусом. Потім організатор мітингу приїхав на Гурзуфський пляж з кількома журналістами, щоб показати місце, яке окупанти відбирають. До них підійшло ще кілька людей, і одразу приїхали поліцаї, затримавши їх за "незаконний мітинг" на пляжі… А внизу, на цьогорічному фото — розгромлене житло мітингарів, де на підлозі лежить той самий плакат: "Президент! Защити свой народ!"…” .

6. И что вы отстояли, стесняюсь спросить? Если нужно все возвращать назад, ДО того, как вы отстояли? Гардемарины, не выкручивайтесь — вы лоханулись. Давайте взад грести. Паблик Севастополя: “Севастополь не резиновый, он совершенно другого предназначения… Был. Он не вместит всех беженцев рф за светлым будущим. Вернитесь взад и исправьте те ошибки, которые при вашем эгоизме загнали страну в разруху и под внешнее управление. Мы свою землю и родину Крым как-то сами отстояли, но вы и здесь успели нагадить и посеять бардак, прихватив с собой управленцев-разрушителей. Будьте людьми, сделайте это, спасите себя и некогда государство”, — пишет ватник

7. Крымская вата захлебнулась в потоке дерьма рашен телевизора. Не интересно и бесит крымчан, даже хлопковых, праздничное поливание дерьмом Украины. А санкции таки полезные местами: “Даже толком не смотрела, пробежалась. Заказной материал, *как в Украине все плохо*. Ссут людям в глаза и уши, чтобы отвести внимание от собственных проблем. Крымчане, ищите независимые СМИ. Не верьте этим говноканалам”

8. Этому фото несколько лет. Оно сделано уже в оккупированном россией Севастополе, жители которого сфотографировались в цветах национального флага Украины, чтобы поздравить таким образом свою страну с Днем флага. Фото сделано Татьяной Москаленко. Ее вынудили покинуть Крым

9. У Криму швидше розумієш, що і до чого: “З Днем Прапора, Україна! З Днем Прапора, мої друзі! Цей Прапор приїхав з нами з Криму. Там, дома, він у кожного з наших. Великий чи малий, але у кожного. Він так багато значить для нас. Він мов оберіг, символ надії та знак ідентичності. Я прекрасно пам’ятаю, як чіпають за серце в Криму ці кольори та й зараз досі реагуємо на прапорець у машині та пофарбовані в блакитно-жовті криниці та паркани. Ми знаємо, як це боляче втратити це. Я знаю, як наші в Криму чекають, як ловлять новини, що про них пам’ятають, як мріють пройтись ходою з нашим Прапором по вулицях Криму. Не втрачайте надію! Я знаю, що сьогодні на вільної території буде багато Прапорів, але на наший вулиці тільки один, наш з Криму. А я мрію, щоб в ці дні був на кожному будинку. Все буде Україна! Зі Святом! Вітаю з Днем Прапора та Незалежності!”, — написала Тетяна Москаленко

10. Крымчане в оккупации сегодня тоже отмечают День флага, с тоской и грустью оглядываясь на украденные оккупантами годы жизни: “Так, нас ніхто не запитує, як нам тут. Так, ніхто не поверне 7 років життя. І ми без сліз не можемо згадувати нашу Україну. Ми не виїхали. Ми чекаємо, справді чекаємо, сподіваємось і віримо. Особливо чекають ті діти, яким тоді було 6-7, а зараз 15-16. І їх тоді ніхто не захистив. І кожен, хто залишився тут з любов’ю до України, бореться за своє виживання, за свою ідентичність так, як може”

11. Володимир Балух. Ціна прапору — біля 3х років за гратами… від рф

12. Олег Приходько. Прямо зараз за прапор України біля свого дому має 5 років ув’язнення від рф. Цінує той, хто знає справжню ціну

P.S. “Є у нашій країні місця, де прапор — це не просто символ держави. Це МРІЯ. Найпрекрасніша і найбажаніша… І коли прапори повернуться туди, буде найкращий День прапора в історії України. З величезною надією на цей день вітання з Криму. Криму, що дуже чекає на свій ДЕНЬ ПРАПОРУ!”

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