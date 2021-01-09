1. Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент 7 января провел рождественское богослужение в Кафедральном соборе равноапостольных святых Владимира и Ольги в Симферополе. Этот собор оккупанты отжимают у ПЦУ. В праздничной службе приняли участие порядка 70 человек. Большинство прихожан были в медицинских масках.

2. По данным оккупантов, за 6 лет в Крым на “ПМЖ” понаехало 205 559 человек, из которых 117 114 — в АР Крым и 88 445 — в Севастополь. Это только официальные данные. Реальная картина с замещением населения, что является военным преступлением, куда страшней.

3. Замещением населения Крыма Кремль меняет менталитет крымчан, которые за годы независимости Украины привыкли к свободе и совершенно другим устоям, чем те, которые сложились в рабской россии. По ссылке прочтите несколько мнений, в том числе из Крыма.

4. Жители Севастополя комментируют опубликованные оккупантами цифры по замещению населения: “В Севастополе на начало 18 года уже был 1 лям. Вы в уши и дальше дуйте лапшу”, “80% из этих товарищей, что приехали, сброд всякий, потому как ценных, нормальных сотрудников умное начальство не отпустит с работы. Адекватные люди не бросятся непонятно куда за баблом. Читаешь потом посты: я к вам приехал бизнес и сервис развивать в вашу глушь, а мне тут не рады. Ну как-то же люди жили в Крыму и Севастополе до этого????”, “На 1 января 2014 года в Севастополе было 388 тысяч человек. В 2020 году население перевалило за 450 тысяч. При этом за 6 лет, по официальным данным, не стало 20% населения по естественным причинам: кто уехал, а кто — на кладбище. То есть, уже каждый третий нынешний житель Севастополя — это те, кого не было до 2014 года”, “Неофициалов пруд пруди!!!! У нас в районе проводили опрос через интернет в группе: кто местный, а кто приезжий. Результат шокировал: приезжих практически 50%. Еще был вариант: хочу переехать к вам — там тоже очень много желающих. Скоро местные будут раритетом, и уже часто спрашивают малознакомые люди, откуда я приехала? А когда узнают, что местная, удивляются”.

5. Сегодня материковая Украина ушла на трехнедельный локдаун. На админкордоне с оккупированным Крымом обустроят пункты тестирования на коронавирус. Людям, которые получат отрицательные результаты теста, при выезде из гетто не надо будет идти на самоизоляцию.

6. Свежие вести от полярного лиса: “Все речки, впадающие в Байдарское водохранилище, пересохли! На реке Бага пересохли все водопады. Впервые прошли по всему сухому руслу!”

7. Севастопольские ватники — о воде: “Главное, не паниковать”, “Ну дык, если бабка по сей день стирает в корыте с использованием стиральной доски, то ясное дело, что можно держаться и не паниковать. А что делать тем, у кого корыта нет, и стиральная доска ушла в небытие с полвека тому назад? Вот вопрос”, “Не вопрос ни разу. Купить корыто (тазик), доску стиральную, хозмыло и — из современного — перчатки. Кое-где на просторах страны, победившей фашизм, так по сей день стирают (не везде есть электроэнергия сетевая, внезапно…). Дешевле СМА выйдет, но времени отнимет. Проблему нашли. С полосканием только тут не очень — речки нет”, “Ах, вон оно че, Михалыч! Оказывается, весь смысл состоял в том, чтобы и нам вернуться в доисторические времена”, “Зимой 14-15 слегка в них окунулись, в лайт-версию. С водой, похоже, предстоит хардкорная”

8. В Загорском водохранилище в Бахчисарайском районе воду найти проблематично. Это то самое водохранилище, которое Ялту питает.

Второе водохранилище, питающее Ялту (Счастливенское, Бахчисарайский район), тоже на мели. Посмотрите.

9. Понаехавшие в Ялту на новогодние праздники ковид-беженцы жалуются, что их никто не предупреждал, что они не смогут принять душ тогда, когда захотят, а не по графику. Воют и скулят. А вы бы свой телевизор выбросили и сидели бы дома, а не перлись к нам!

10. Для рашистов просто приехать в Крым — это уже отдых. Собрали денег на дорогу и на побухать, и рванули от своих минус 15°-30° к нам в плюс 18°. Потом приедут и будут на работе полгода рассказывать, “как в Крыму омаров ели”.

11. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 230 новых случаев коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — рекордные 92 (+6 смертей). Количество зараженных увеличилось до 34 631 человека, в том числе 7 467 в Севастополе. Умерло 858 человек, в том числе 270- в Севастополе.

12. Вот не поверите: живу в паре километров от этого ебуч*го моста, но на нем ни разу не был и не собираюсь, т.к. я законопослушный гражданин и не нарушаю законов Украины. А для дегенератов, кто этого не понимает, есть отмазка, простая и гениальная: говорю, что у меня гефирофобия, и все. Пусть сами думают, что это такое.

13. Феодосия. Прошел по улице, сел в автобус. Попробовал найти хоть одно довольное лицо. Или Байден уже успел им всем в трусы насрать, или денег на опохмел не осталось. Ну, такие, как на этом фото.

P.S. Еще одного ватника говень допекла. Мент пишет: “Помню 2014, многие нам завидовали — вот заживете. Никто и подумать не мог, что мы будем вспоминать, как было при (плохой) Украине. Хотя чему удивляться. Полиция — коррупционное предприятие. Чиновник Крыма — мягко говоря, НОЛЬ. Так называемый глава Крыма — пустозвон, и не более. Чего ждать дальше в (РОДНОЙ) гавани, страшно и подумать”. До предателей еще не дошло, что в 2014 году им не завидовали, а предупреждали о грядущих последствиях…

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