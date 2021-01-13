1. 59-летнего Энвера Омерова оккупанты сегодня приговорили к 18 годам заключения в колонии строгого режима. Его сыну Ризе Омерову дали 13 лет. Айдер Джеппаров приговорен к 17 годам колонии. Это политузники белогорского “дела Хизб ут-Тахрир”, которых оккупанты объявили “экстремистами” и “террористами”. Еще 12 детей оккупанты лишили отцовской ласки, любви, опоры

2. Вчера вечером на Крымском мосту оккупантами были задержаны автомобили с десятками крымских татар, которые направлялись в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать политзаключённых, которым сегодня вынесли приговор. Оккупанты почти 10 часов продержали на холоде около 120 крымских татар, после чего вернули документы, но в россию не пропустили

3. Адвокат Николай полозов прокомментировал задержание крымских татар на мосту: “Представьте, что вы едете из Московской в Рязанскую область, а вас не пропускает полиция, потому что вы, к примеру, русский. Бред? На самом деле уже реальность. Этой ночью полиция не пропускала через Керченский мост исключительно крымских татар. Последний раз о таких “массовых мероприятиях” приходилось читать в различных публикациях, описывающих дискриминирующие практики гитлеровской Германии по отношению к евреям и другим “неблагонадежным” национальным и социальным группам”.

4. Возле здания оккупационного “суда” в Симферополе собралось около 200 крымских татар, чтобы выразить протест против репрессий. Оккупанты переписывали паспортные данные людей и требовали разойтись. По периметру выставили загоны из вооруженных цепных псов, фиксировали на камеры лица крымских татар и подогнали автозаки . Возле здания “суда” в Ростове-на-Дону тоже состоялась акция крымских татар, которым удалось выехать из Крыма

5. На Фатму Исмаилову — дочь Энвера Омерова, которого сегодня приговорили к 18 годам заключения — оккупанты составили протокол за просьбу женщины “прикоснуться к руке отца”

6. В ночь на 12 января в оккупированной Ялте зафиксировали землетрясение силой менее трех баллов. Эпицентр двух толчков с разницей в три минуты, как сообщили оккупанты, находился недалеко от Ливадии. Жители Ялты описывают свои ощущения: “11.01.2021 около 23:20 в пгт Ореанда был толчок, похожий на землетрясение. Падали чашки и прочие вещи, тряслись диваны. Кто-нибудь знает, что это? Анон”, “Это Крым отплывает с родной гавани… Ну а как? Когда постоянно — хоть камни с неба”, “Не смешно, толчок был ощутимый”, “Да, я тоже ощутила, в полдвенадцатого ночи! Страшно! Главное, чтобы не повторилось”, “Надо сваливать отсюда, а не ипотеку брать”, “А что, если это были очередные плановые или не очень плановые испытания какого-нибудь очередного военного пепелаца?”, “Вот на это больше похоже. В той стороне постоянно что-то огораживают и роют. И арматуру возят, диаметром с кулак”, “Живу на 6 этаже в Ливадии, тряхнуло знатно”, “Я почувствовал, хорошо качнуло”, “Сколько раньше трясло, я тоже не чувствовала, но вот как сегодня тряхнуло, было только один раз, когда ты чувствуешь, что дом колыхнуло от самого фундамента. Неприятно, скажем так!”, “В Стройгородке тоже почувствовали, мебель тряслась”, “В Гурзуфе тоже почувствовала”, “Было слышно, как стены дрожали”. Странно, но ни на одной мониторинговой карте не зафиксировано землетрясение в этом районе

7. Бухту Капсель (Судак) оккупанты обносят длинным, уродским забором. Сообщают, что это подготовка к строительству нескольких крупных девелоперских проектов и частных пансионатов. Нескольких мощных трансформаторов подтверждают информацию. Охраняемая природная зона регионального значения… Была

8. “Утюжат бульдозерами”: на Меганоме идет разрушение береговой линии и вывоз грунта! Я понимаю, что все устали… Особенно от Крыма. Но россию за каждый ШАГ по крымской земле нужно давить! Кричать, верещать, будить уставших! Европу, мир… буквально ежеминутно! Оккупированную территорию грабят, и нового ничего в этом нет, но мерзко видеть, как упоротые ватники типа Талипова, которые лично помогли оккупантам обосноваться в Крыму, верещат о том, что мы потеряли Крым

9. Аттракцион невиданной щедрости: в оккупированной Ялте скорректировали графики подачи воды — ее будут подавать на 2 часа дольше: с 6 до 10 и с 18 до 22. Показуха, ведь воды в водохранилищах больше практически не стало, но оккупанты думают лишь о пиаре, а не о будущем. Типа ялтинцы попросили — и оккупанты не смогли отказать

10. Симферополь. Фильтр воды, рассчитанный на полгода, не живет и месяца

11. В Керченской больнице №1 попасть к врачу сейчас нереально. Люди стоят в одной очереди в узком коридоре для взятия мазка на ковид, и тут же — за получением результата. Как в такой толпе можно не заразиться?

12. Что говорить о бюджетных поликлиниках, если даже частные клиники, где лечение стоит десятки и сотни тысяч рублей, тоже оккупировали толпы желающих поправить свое здоровье людей. Понаехи угробили своим понаездом то, что еще не было угроблено. Инфраструктура Крыма не рассчитана на такое количество жителей. А тут еще и пандемия

P.S. “Рождество 1921 года ялтинцы встретили с тревогой. Всего полтора месяца назад в Крыму установилась Советская власть, первым приказом которой было переименование города в Красноармейск”. После этого начались доносы, репрессии, расправы, грабеж населения, вывоз продовольствия, голод… А спустя два десятилетия — геноцид и депортация. По ссылке прочтите одну из страниц “исконной русскости” Крыма. Мало что поменялось с тех пор, и сегодняшний приговор крымским татарам — 48 лет колонии на троих — тому подтверждение

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