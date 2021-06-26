1. Активисты организации КрымSOS провели в Киеве под посольством россии 59-ю акцию в поддержку жертв насильственных исчезновений в Крыму — “Пытка временем”. О судьбе 15-ти человек до сих пор ничего неизвестно

2. Крымская правозащитная группа в июне 2021 года провела новый мониторинг вещания радиостанций FM-диапазона на севере Крыма. По сравнению с предыдущим мониторингом, который был проведен в марте, ситуация с распространением украинского сигнала существенно ухудшилась. В марте 2021 года сигнал украинских FM-радиостанций зафиксирован в 13 из 19 населенных пунктов. В июне этого года украинское вещание было доступно в 8 населенных пунктах из того же списка. При этом количество частот, на которых можно услышать украинский радиосигнал, тоже уменьшилось

3. Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 18 июня о введении санкций против 540 компаний (в россии, Крыму и на оккупированной части Донбасса) и 538 человек (окружение путина, боевики, пятая колонна)

4. Решение о проходе военного корабля “Дефендер” (HMS Defender) вблизи оккупированного россией Крыма принимал лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники. Тем временем Королева Елизавета II передала экипажу “Дефендера” наилучшие пожелания

5. США поддержали Великобританию и Украину после случившегося в Черном море: “Мы поддерживаем нашего союзника Великобританию в противостоянии агрессии россии в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым — это Украина”

6. Какой-то новенький в наших краях. Американец, прилетел из Израиля. Даже дающий намного больше информации сервис planeradar тоже ничего о нём толком не знает

7. На трассе смерти Таврида перевернулась военная машина ихтамнетов

8. Рашиста Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров назвал украинский Крым “российским”, незаконно посещал полуостров и полностью поддержал агрессию россии против Украины

9. В Керчи возле оптового рынка образовались груды овощей и фруктов, испорченных в результате наводнения, которое произошло 17 июня. Испорченный товар оказался востребованным у пенсионеров, которым оккупанты в 2014 году обещали российские пенсии и рай неземной

10. Появились впечатляющие фотографии последствия потопа в Васильевке (Ялта)

11. В Крыму дошло до того, что оккупанты не только сотрудников госучреждений принудительно заставляют прививаться путинским новичком, но уже и частных предпринимателей. Обзванивают и говорят, что ИП (ЧП) закроют, если все сотрудники не уколются. Жизнь в гетто… Чтобы заставить всех привиться, даже перестали скрывать количество заразившихся — цифры пошли стремительно вверх (за последние сутки +328 новых больных и +10 смертей). При этом понаехи — единственный источник заразы — продолжают переть — у них сезон…

12. Симферопольский роддом №2 опять переводят в ковидник. В Севастополе обнаружен индийский вариант коронки. Что-то нагнетают — фон для принудительной вакцинации рашен “вакцинами”? Интересно, зачем? Точно не для здоровья крымчан и лаптей. И эффективность этих новичков — хорошо, если ноль

13. Кримська резервація, старокримський полігон. За роки окупації рашисти встановили чимало дивних “монументів”. Наприклад, цей присвячений… пікету проти НАТО і навчань Сі Бриз 2006. Споруджений в 2015. Сюди кізяки зрідка звозять кізячий путлєр’югенд для циркових вистав

14. Окупований Крим, 22/06/2021. У Ватостополі відсвяткували 80-річчя початку “великої вітчизняної”, поставивши путлєр’югенд на коліна. А як елегантно вигнута спина! У дитячих військах рабсії малечу вчать не тільки стріляти та брати штурмом школу, а розвивають і інші корисні навички

15. “Мощный оползень сошел в Немецкой балке Севастополя”. Я рассказывала… Но за вселенским потопом не до Немецкой балки было. Там грунта вывезли на (с)Тавриду немерено. И продолжают вывозить. Тупое, варварское крымопользование — все рухнет, до чего орда лапу приложит

16. Форосский парк. Тут все стабильно плохо — говень плевала на вопли форосят. Парк продолжают уничтожать, ватники продолжают выть

P.S. Пока пропагандоны на севастопольском ватофоруме пытаются доказать, что до оккупации было лучше, презревшие ватники делают другие выводы: “У Яцубы при намного более скромных бюджетах и аппарате получалось (прим — управлять городом) лучше”. “При Яцубе” — это такая завуалированная форма экстремистской и трудно произносимой для ватников фразы “при Украине” или “до оккупации”. Но со временем, я уверен, вчерашние адепты россии преодолеют и этот барьер.

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