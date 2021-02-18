1. В 4 утра, как нацисты, в нескольких районах Крыма российские оккупанты ворвались с обысками в дома крымских татар. Обыски прошли у Махамадаминова Абдулбори в Советском районе (позже был отпущен — выброшен на автостанции “Восточная”), Эюпова Азамата в Белогорске, Ялкабова Тимура в Симферополе, Ибрагимова Эрнеста в Бахчисарае, Федорова Олега в Бахчисарае, Сейдаметова Ленура в Симферополе и Шихаметова Яшара в селе Орлиное Севастопольского района. Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в караван-сарае “Салачик” и является активистом проекта для детей политзаключенных “Крымское детство”. В 2017 году в отношении него было возбуждено административное дело. На иждивении у Ибрагимова четверо детей, супруги ждут пятого ребенка. Азамат Эюпов — участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по делам против крымских татар. У Эюпова четверо детей. Он единственный опекун и мужчина в семье. У него на попечении осталась взрослая дочь Назифе — она страдает тяжелой формой ДЦП, ей необходим постоянный уход. У Махамадаминова Абдулбори, которого после обыска и допроса отпустили, трое несовершеннолетних детей в возрасте 7, 5 и 2 лет. У Шихаметова Яшара двое маленьких детей. Он выступал свидетелем защиты на судилище по делу Энвера Сейтосманова. Возил детей политзаключённых на детские мероприятия, а женщин — на встречи “Крымской солидарности”. У Тимура Ялкабова пятеро детей. Он поддерживал репрессируемых крымчан во время обысков и на судилищах. Ленур Сейдаметов занимался передачами в СИЗО, осуществлял закупку и расфасовку продуктов для посылок политзаключённым. Отец трех детей. Олег Федоров — предприниматель из Бахчисарая, посещал судилища, принимал участие в информационных кампаниях в поддержку политзаключённых. Оказывал материальную помощь семьям политзаключенных…

2. ФСБ пикчерз опубликовала видео задержания крымских татар, которых обвиняют в “терроризме”. Чем глубже в дупу загоняет рф Крым, тем больше будет “террористов” и “финансистов террористов”. Последнее — новинка 2021 года от оккупантов

3. Родственники задержанных сообщили подробности обысков: “Посмотрели все, забрали документы и все паспорта. Я не давал им украинский паспорт, а они стали ковырять, нашли и забрали. Когда уводили мужа, ничего не сказали, сказали, что не обязаны нам ничего говорить”, “Забрали паспорта, телефон, понятые у них были свои”

4. А так новость о сегодняшних обысках преподнесли севастопольские пропагандоны: “ФСБ арестовала действовавших в Крыму террористов. Злоумышленники планировали устроить теракты”

5. В Представительстве президента Украины в АРК указали на то, что информацию об очередных массовых обысках в Крыму оперативно передают украинским правоохранителям, а также намерены использовать ее “в работе на национальном и международном уровнях”

6. Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовные производства из-за утренних массовых обысков и задержаний

7. “Підкреслюємо, що кримські татари і громадські активісти найчастіше страждають від свавільних обшуків, затримань, тиску і залякувань з боку російської окупаційної влади”. Украинские правозащитники выпустили совместное заявление после очередных массовых обысков в Крыму

8. Первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала очередные обыски и задержания в Крыму “формой расправы и запугивания”. По ее словам, цель обысков — “добиться отсутствия сопротивления и полной лояльности к режимной действительности”

9. Министерство культуры и информполитики Украины внесло в список “угрожающих нацбезопасности” страны участников Хора Турецкого: это Михаил Турецкий, Игорь Тулинов, Вячеслав Фреш и Игорь Зверев, а также лидера российской рок-группы “Крематорий” Армена Григоряна. Все они сознательно нарушали государственную границу Украины и являлись участниками пропагандистских мероприятий оккупантов в Крыму

10. Глава оккупационной администрации Симферополя Елена Проценко вдоволь наворовалась и ушла в отставку. Исполнять ее обязанности будет заместитель Валентин Демидов. Проценко была четвертой главой Симферополя за годы оккупации

11. За все время оккупации Крыма на полуостров понаехало, только по официальным данным, порядка 205 559 граждан россии. Оккупанты понимают, что вопрос возвращения Крыма под контроль Украины рано или поздно будет решен. Ко времени ухода оккупантов с полуострова в Крыму должна остаться своеобразная “пятая колонна”, которая должна продолжить “топить за россию” и не будет ассоциировать себя с Украиной. Прочтите о том, как оккупанты, в том числе через репрессии, замещают население в Крыму: от Екатерины до наших дней

P.S. Оккупанты во время проведения сегодняшних обысков заявили, что у задержанных изъято “более 40 экземпляров экстремистских материалов, обнаружен тайник с пулеметом, автоматом, патронами и самодельными взрывными устройствами, в том числе пояс смертника в Карачаево-Черкесии”. Да-да, сегодняшние обыски оккупанты связали с обысками, которые прошли в российских регионах — так оккупанты пытаются демонизировать крымских татар и запугать население в Крыму. Всего было задержано 19 человек (6 из них — в Крыму), которые, по вымышленному сценарию оккупантов, должны были устраивать теракты, цитата, “в отношении "неверных", в том числе мусульман”. Репрессии вышли на новый уровень. Теперь рашисты пытаются вбить клин между крымскими татарами, вогнать в страх тех, кто поддерживает семьи репрессируемых, в том числе финансово, за что теперь оккупанты выдвигают обвинения в “финансировании терроризма”, а также продемонстрировать международному сообществу, что репрессий в Крыму якобы нет, зато есть “борьба с терроризмом”. Играя в свои кровавые игры, сегодня еще 15 несовершеннолетних детей оккупанты оставили без отцов. Дети в Крыму с пеленок познают, что такое “русский мир”, когда в 4 утра в твой дом вламываются вооруженные люди, на глазах у плачущей матери переворачивают все вверх дном и увозят в неизвестном направлении отца, которого вытащили из кровати в одном нижнем белье. “Русский мир” — это мир террора!

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