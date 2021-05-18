1. Оккупанты в Крыму рассылают крымскотатарским активистам “предостережения о недопустимости экстремистских действий” в канун Дня годовщины геноцида крымскотатарского народа. Помнить о преступлениях советского режима и чтить память погибших — это “экстремизм”

2. 18 мая День памяти депортации кырымлы, а оккупанты уже стягивают автозаки во дворы к ЖД вокзалу в Бахчисарае!

3. Апелляционный военный “суд” в россии оставил без изменения приговор крымчанину Олегу Приходько. В марте за проукраинскую позицию его осудили на пять лет по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов и незаконном изготовлении и хранении взрывчатки

4. Осужденному оккупантами по обвинению в подготовке терактов в Крыму политзаключенному “дела Сенцова” Алексею Чирнию, который после освобождения из российской колонии вернулся на материковую Украину, оккупанты пожизненно запретили въезд на Крымский полуостров, где у крымчанина живут родители. На материк родители тоже не выедут: “Просить их приехать не буду, потому что знаю — не приедут. Мама, наверное, не сможет из-за здоровья, а отец наверняка по идейным соображениям”. Представляете весь ужас происходящего? Оккупанты упекли сына в тюрьму, а его родители продолжают тащиться от рашки и путина! С матерью Олега Сенцова та же история. По ссылке посмотрите первое интервью бывшего узника Кремля после освобождения

5. Хансарай. Через сильний дощ впала значна частина стіни набережної з мостом… XVII сторіччя. В Чурук-Су окупанти утопили екскаватор. Намагаються дістати

6. Местами в Крыму выпал… нет, не камни с неба, а сильный град, размером со спичечный коробок. В некоторых машинах побило стекла

7. Смертность в Крыму в ДВА раза превысила рождаемость. Кстати, Госдура рф приняла закон — со следующего года онкологию в говени лечить надо по ПРОПИСКЕ… т.е. в ФАП вашего родного села: “У близкого родственника на КТ обнаружили рак. Прописка — Симферопольский район. Состояние уже очень плохое, но метастаз пока нет. Скорая приехала — не забрали. Врач сказал, что времени осталось немного, если бездействовать. В онкодиспансер, говорит, не возьмут без нужных анализов, а результаты госанализов ждать очень долго. На частных денег нет. Неужели в таком критическом состоянии, когда время идет на недели, в госбольнице не примут экстренных мер??? Неужели выхода нет?? Куда бежать? В какие двери стучаться?”

8. Форосский парк. Страшно представить, что ОНИ вернут Украине. Нельзя ждать — Крым не выживет в говени

9. “Некоторые опасения вызывает Алушта, там пока запасы в водохранилищах недостаточны, в связи с чем там продолжает действовать более жесткий график подачи воды в утреннее и вечернее время”, — сообщили оккупанты. Надо больше понаехов!

10. В реке Кача, за шлюзом в Алимовой балке, воды нет. Все перенаправлено в водохранилище Огиз-оба! Река Бельбек (после постройки оккупантами водозабора для Севастополя) за Фруктовым — почти сухая!

11. Новости туризма. В Севастополе, на склоне мыса Фиолент в районе остановки “Маяк”, появилось новое отдельное поселение со своими порядками и устоями, и даже смотрящими за дисциплиной. Все — понаехи. На место прибыли полицаи

12. Мало кто знает, что стекловата в Крыму сжигает не украинские паспорта, как брешет рашен дурновизор, а портреты соответствующих молей… А паспорта хранит как зеницу ока: “Только что был в гостях у своего давнего товарища. Наши взгляды на происходящее в Крыму, начиная с 2014, очень разнились. Чтобы вам было понятно, в зале у моего товарища, когда мы вернулись в родную гавань, появился портрет хозяина гавани. И тут мы пьем чай и, о чудо, я задаю вопрос, а где твой кумир? Ответ меня порадовал: я разочарован, ничего, что обещали нам, не сделано, ты был прав. Вопрос, а за какое развитие Крыма-то орден (прим — которым путин Гоблина наградил)? Это награда, скорее всего, за то, что у людей начинают открываться глаза и пришел час прозрения”. В комментариях к этому сообщению воспламенился замостовой хлопок.

13. Суд Европейского Союза отказал бывшему “губернатору” Севастополя Дмитрию Овсянникову в приостановке действия санкций, введенных в отношении него. Оккупант просил отменить санкции, т.к. они не дают ему вести бизнес на Кипре. Вату рвет на части, ведь когда оккупант был на должности “губернатора” Севастополя, то говорил, что плевать всем на санкции, а лично он — гордится, что попал в санкционный список: “Вот это звезда у нас тут сияла! Мы его сраной метлой из Севастополя, а он в ЕСПЧ на режим плакаться пошел. Правда, не на нас. А на санкции. Сколько еще таких губернаторов?”, “И этот человек говорил нам, как жить и что делать”, “Хороший губер и едрос был в Севастополе… Команда Крымской весны! Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить?”, “Тот случай, когда предателя губернатором российского Севастополя назначил путин”, “С должности погнали, из партии исключили, теперь свободный человек и жаждет приобщиться к свободному миру, а тут какие-то санкции из прошлой жизни”, “У меня у одного возникает вопрос: как, проработав всю жизнь на госслужбе, потом резко начать вести бизнес на Кипре? А ещё ныли, что он хозяйственник хреновый”, “Вот это и есть патриотизм чиновников”, “Бедненький, несчастненький, баблосики зависли на тепленьком острове, попку погреть захотелось, баблосики перепрятать. Не стыдно было ему ЧЕЛОБИТНУЮ подавать?! ТЬФУ!!! Позор!!”

14. Майкрософт молодцом! Крым — это Украина. Мне, конечно, дискомфорт, но солидарен! “Вы находитесь в регионе, в котором эта служба недоступна”, — написано в технической поддержке Microsoft

15. Все буде добре!!!!!!!! У всіх!!!!! Обов‘язково!!!!!!

P.S. “Наивная, вечная вера матери. Все они верят, что дети проводят их в последний путь, а они сами не увидят детей мертвыми. Таков закон, закон жизни: матери уходят, дети остаются. Но в тот год извечный закон был нарушен. Нежные и беззащитные дети не сумели выстоять против лавины болезней, рожденных голодом и грязью. В год изгнания все смешалось: дети ежечасно уходили из жизни, а матери и отцы рыли им могилы… Нам запрещалось все, кроме смерти”.

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