Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
6 минут
1,6 т.
Новости Крымнаша. 'Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат 'русского мира'

1. “Где-то в начале шестого силовики с криком ворвались к нам в дом. Они были в масках и одновременно заходили во все комнаты в доме. От неожиданности и испытываемого шока дочь, а ей уже 23 года, начала кричать и плакать. Выйдя из спальни, я увидела, что Руслана уложили лицом на пол, скрутив руки за спиной”: Зарема Нагаева — супруга узника Кремля Руслана Нагаева — рассказала об обыске в их доме, аресте супруга и его критическом состоянии в заключении. Арестованного оккупантами в июне 2019 года крымского татарина дома ждут две дочери. Активисту грозит до 20 лет тюрьмы по сфабрикованному обвинению в терроризме.

Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"

2. “За проукраинскую позицию”. По ссылке прочтите о том, что происходит с политзаключенным крымчанином Олегом Приходько в заключении.

3. Закрытие россией до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива является грубым нарушением права на свободу судоходства — заявили в МИД Украины в ответ на очередные агрессивные действия российских оккупантов.

4. Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил свое участие в саммите “Крымской платформы”, который назначен на 23 августа 2021 года.

5. Накануне президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против рф. Подробней о тех, кому прибавилось “пользы” от новых санкций, прочтите по ссылке.

6. За первые два месяца 2021 года естественная убыль населения оккупированного россией Крыма составила 2,9 тыс. человек, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В Севастополе этот показатель вырос в 2,6 раза. Коронавирусно-говеньское покращення.

7. Жители Крыма сравнили, что стало с мысом Меганом всего за последний год. А если сравнивать с 2013-ым, то вообще будет сплошной терроризм, экстремизм и покушение на территориальную целостность говени.

Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"

8. Жители Крыма все еще не могут успокоиться из-за уничтожения оккупантами Форосского парка. Недавно оккупанты сделали вид, что высадили несколько сосенок. В эту постановку не поверили даже ватники: “На кого рассчитана картинка, на которой две девочки склонились над сосенкой? Екатерина Юдина (так и хочется написать Иудина), мне хорошо известно, как сажают сосны. Я в лесничестве вырос и высадил немало школок с саженцами крымской сосны. Уверяю, что саженец на картинке не выживет. Но я сейчас не об этом. Посмотрите для начала на то, что сделали понаехи из Татарстана в Форосском парке-памятнике садово-паркового искусства. Почему славные понаехи из Татарстана не положили глаз на детский лагерь “Юность”, который находится недалеко? Почему санатории “Москва”, “Пионер”, “Крым” и десятки других, заброшенных РФией в “родной гавани” их не привлекли? Может, зов предков велит им разрушить русскую культуру, сделать из Крыма пустыню?”, “Как же больно на это смотреть”, “Вандалы, над которыми будет трибунал!”, “Надо к ним в Татарстан поехать и вырубить там все деревья под стройплощадки. В Крыму ведут себя как захватчики!”, “Судить и стрелять!”, “Будущее вам не простит! Остановитесь, пока не поздно! Иначе будет вам карма!”

Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"

9. Кореиз, ЮБК. Парк Санатория “Морской прибой”. Идет стройка не меньше, чем в Форосе. Тут кучу санаториев захапал Ротенберг — т.е. моля личные трофеи. В 2000 году ВР АРК объявила парк санатория — парком-памятником садово-паркового искусства местного значения. Говень все уничтожает.

Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"

10. Белогорский район. Балановское водохранилище. Воды мало. Объём водохранилища 5,1 млн м³, площадь водного зеркала 41 гектар. Сейчас заполнено водой примерно на пятую часть.

Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"

11. Окупований Крим, Бахчисарай. Дитячі війська російського рейху марширують до “посту пам’яті поколінь”, де путлєр’югенд буде нести вахту замість навчання задля “зміцнення моральних ідеалів в суспільстві”. Сезон побідошаленства 2021 відкрито. Втім, він і не закривався (видео).

12. Ялта. К четвёртому причалу опять пригнали боевое корыто. Обычно это делали под “праздники”, а тут вроде как просто так.

Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"
Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"

13. Крым — это полуостров ватных ублюдков, которых становится с каждым днём все больше и больше! Как тараканы прут со всех щелей! Одновременно люблю и ненавижу этот кусок суши посреди морей.

Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"

P.S. Оккупанты 20 апреля переводят Алушту на подачу воды 1 раз в сутки: с 18 до 23 часов. Говорят, что жителям этого будет “достаточно”. При этом гостиницы и санатории, куда после закрытия Египта/Турции попрут толпы ковидных понаехов, обещают от воды не отключать. Да, избаловала нас Украина своим “достаточно”, когда был широченный ассортимент качественных продуктов/услуг, лекарств, банков, мобильных операторов, туристов и прочих прелестей. А теперь “достаточно” — это пять подсанкционных “банков” (вместо 70-ти дооккупационных с огромным количеством международных услуг), жрачка как для свиней, лекарства-пустышки по заоблачным ценам, подобие мобильной связи и т.н. туристы, которые с ковидом прут в Крым из-за закрытия зарубежных курортов, требуя особого к себе отношения как к “освободителям”. А теперь и воды, по версии оккупантов, “достаточно” — когда видишь ее всего несколько часов в день. Зато колонизаторов обещают напоить за наш счет. Но это и хорошо — тем больше будет ненависть к понаехавшим даже у самых упоротых предателей, которые поймут, где их место в системе координат “русского мира”.

Новости Крымнаша. "Даже самые упоротые предатели поймут, где их место в системе координат "русского мира"

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Источник:crimeaua1.wordpress.com

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