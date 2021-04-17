1. “Где-то в начале шестого силовики с криком ворвались к нам в дом. Они были в масках и одновременно заходили во все комнаты в доме. От неожиданности и испытываемого шока дочь, а ей уже 23 года, начала кричать и плакать. Выйдя из спальни, я увидела, что Руслана уложили лицом на пол, скрутив руки за спиной”: Зарема Нагаева — супруга узника Кремля Руслана Нагаева — рассказала об обыске в их доме, аресте супруга и его критическом состоянии в заключении. Арестованного оккупантами в июне 2019 года крымского татарина дома ждут две дочери. Активисту грозит до 20 лет тюрьмы по сфабрикованному обвинению в терроризме.

2. “За проукраинскую позицию”. По ссылке прочтите о том, что происходит с политзаключенным крымчанином Олегом Приходько в заключении.

3. Закрытие россией до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива является грубым нарушением права на свободу судоходства — заявили в МИД Украины в ответ на очередные агрессивные действия российских оккупантов.

4. Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил свое участие в саммите “Крымской платформы”, который назначен на 23 августа 2021 года.

5. Накануне президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против рф. Подробней о тех, кому прибавилось “пользы” от новых санкций, прочтите по ссылке.

6. За первые два месяца 2021 года естественная убыль населения оккупированного россией Крыма составила 2,9 тыс. человек, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В Севастополе этот показатель вырос в 2,6 раза. Коронавирусно-говеньское покращення.

7. Жители Крыма сравнили, что стало с мысом Меганом всего за последний год. А если сравнивать с 2013-ым, то вообще будет сплошной терроризм, экстремизм и покушение на территориальную целостность говени.

8. Жители Крыма все еще не могут успокоиться из-за уничтожения оккупантами Форосского парка. Недавно оккупанты сделали вид, что высадили несколько сосенок. В эту постановку не поверили даже ватники: “На кого рассчитана картинка, на которой две девочки склонились над сосенкой? Екатерина Юдина (так и хочется написать Иудина), мне хорошо известно, как сажают сосны. Я в лесничестве вырос и высадил немало школок с саженцами крымской сосны. Уверяю, что саженец на картинке не выживет. Но я сейчас не об этом. Посмотрите для начала на то, что сделали понаехи из Татарстана в Форосском парке-памятнике садово-паркового искусства. Почему славные понаехи из Татарстана не положили глаз на детский лагерь “Юность”, который находится недалеко? Почему санатории “Москва”, “Пионер”, “Крым” и десятки других, заброшенных РФией в “родной гавани” их не привлекли? Может, зов предков велит им разрушить русскую культуру, сделать из Крыма пустыню?”, “Как же больно на это смотреть”, “Вандалы, над которыми будет трибунал!”, “Надо к ним в Татарстан поехать и вырубить там все деревья под стройплощадки. В Крыму ведут себя как захватчики!”, “Судить и стрелять!”, “Будущее вам не простит! Остановитесь, пока не поздно! Иначе будет вам карма!”

9. Кореиз, ЮБК. Парк Санатория “Морской прибой”. Идет стройка не меньше, чем в Форосе. Тут кучу санаториев захапал Ротенберг — т.е. моля личные трофеи. В 2000 году ВР АРК объявила парк санатория — парком-памятником садово-паркового искусства местного значения. Говень все уничтожает.

10. Белогорский район. Балановское водохранилище. Воды мало. Объём водохранилища 5,1 млн м³, площадь водного зеркала 41 гектар. Сейчас заполнено водой примерно на пятую часть.

11. Окупований Крим, Бахчисарай. Дитячі війська російського рейху марширують до “посту пам’яті поколінь”, де путлєр’югенд буде нести вахту замість навчання задля “зміцнення моральних ідеалів в суспільстві”. Сезон побідошаленства 2021 відкрито. Втім, він і не закривався (видео).

12. Ялта. К четвёртому причалу опять пригнали боевое корыто. Обычно это делали под “праздники”, а тут вроде как просто так.

13. Крым — это полуостров ватных ублюдков, которых становится с каждым днём все больше и больше! Как тараканы прут со всех щелей! Одновременно люблю и ненавижу этот кусок суши посреди морей.

P.S. Оккупанты 20 апреля переводят Алушту на подачу воды 1 раз в сутки: с 18 до 23 часов. Говорят, что жителям этого будет “достаточно”. При этом гостиницы и санатории, куда после закрытия Египта/Турции попрут толпы ковидных понаехов, обещают от воды не отключать. Да, избаловала нас Украина своим “достаточно”, когда был широченный ассортимент качественных продуктов/услуг, лекарств, банков, мобильных операторов, туристов и прочих прелестей. А теперь “достаточно” — это пять подсанкционных “банков” (вместо 70-ти дооккупационных с огромным количеством международных услуг), жрачка как для свиней, лекарства-пустышки по заоблачным ценам, подобие мобильной связи и т.н. туристы, которые с ковидом прут в Крым из-за закрытия зарубежных курортов, требуя особого к себе отношения как к “освободителям”. А теперь и воды, по версии оккупантов, “достаточно” — когда видишь ее всего несколько часов в день. Зато колонизаторов обещают напоить за наш счет. Но это и хорошо — тем больше будет ненависть к понаехавшим даже у самых упоротых предателей, которые поймут, где их место в системе координат “русского мира”.

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