1. Оккупанты, которые посадили на 5 лет крымчанина Олега Приходько, хотят ужесточить ему наказание за любовь к Украине до 11 лет. Прокуратура оккупантов уже подала соответствующую апелляцию. НЕЛЮДИ!

2. По состоянию на конец марта 114 человек лишены оккупантами свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования в Крыму. Об этом свидетельствует мониторинговый обзор Крымской правозащитной группы, опубликованный 16 апреля.

3. В феврале 2019 года на КПВВ “Каланчак” был задержан Куцарев Евгений — участник организации “Автоканал Севастополя”, через которую в 2014 году координировалась работа “Самообороны Севастополя” и осуществлялось наблюдение за штабом ВМС ВСУ и другими военными частями Украины в Севастополе. Вчера суд в Киеве приговорил коллаборанта к 5 годам лишения свободы. При вынесении вердикта суд учел раскаяние ватника и активное сотрудничество со следствием.

4. Пока южнее Крыма работают ставшие привычными американские разведчики, над горами юга полуострова неслабо полетал небольшой самолёт оккупантов Tecnam P2006T, оборудованный для аэрофотосъёмки. А с северо-востока “кродёться” взлетевший из района Волгограда борт их радиотехнической разведки. Позже “фотограф” сел на военный аэродром Гвардейское.

5. 15 кораблей Каспийской флотилии мордора, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили переход из Каспийского в Черное море, где совместно с ЧФ рф проведут военно-террористические учения. Кроме того, оккупанты перебросили из Ставрополя в Крым штурмовики Су-25.

6. Оккупанты гоняют истребители над головами жителей Новофедоровки. Крымчане в соцсетях плюются, называют это весенним обострением, комплексом победобесия, понтами и шоу для лохов.

7. Журнал Der Spiegel опубликовал спутниковые снимки лагеря ВС рф, возведенного с 15 марта по 2 апреля на побережье оккупированного Крыма. В лагере расположены тысячи единиц военной техники, палатки личного состава и укрепления.

8. Симферопольское водохранилище с мертвого объема почти не сдвинулось. Город на 100% получает воду из скважин, что приведет к засолению почв и превращению Крыма в соляную пустыни. При этом стройки сотен и сотен человейников для толп понаехавших продолжаются. Посмотрите, как все это выглядит.

9. Жители Алушты комментируют сделанные накануне заявления оккупантов о том, что местные воду будут получать всего один раз в сутки, а понаехавших в гостиницах и санаториях ограничения не коснутся: “Не, ну супер, что сказать?! Кто-то купается в бассейне и деньги зарабатывает, а кто-то — жопу мыть по расписанию”, “Лично мне от этих туристов ни горячо, ни холодно. Мне вода дома нужна”, “И я того же мнения. Мне пофиг на туристов, мне главное, чтобы вода была. Почему мы должны страдать из-за каких-то левых туристов?”, “Не смейте! Иначе все жители города выйдут к вам на площадь!! С ума посходили!! Плевать мы хотели на приезжих, на санатории и отели! ВОДА НУЖНА МЕСТНЫМ!”. Кроме того, крымские паблики завалены всякого рода русофобскими картинками, в том числе, сравнивающими российских оккупантов с нацистами.

10. Глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева после шквала негодования крымчан бросилась опровергать свои же слова о том, что туристам в санаториях не будут отключать воду. Заверяет, что на графиках будут сидеть абсолютно все. А теперь прочтите вчерашние слова этой курицы, которая орет, что ее не так поняли: “Переходим на серьезный график для наших жителей. Будет уменьшена подача воды до 5 часов, но при этом санаторно-курортные комплексы будут обеспечены водой ПОСТОЯННО”. Лживые твари!

11. Севастополь. Купил яйца. Логистика (1600 км из Саратова) бьёт по розничным ценам в магазине. Мост ситуацию не спасает. Ораву военных и их обслугу нужно кормить. Вспоминая о закрытой путиным Турции, страшно представить, что с ценником на еду будет этим летом.

Напомню, птицеводческий завод имени Фрунзе в Сакском районе Крыма, который проработал почти 90 лет, оккупанты уничтожили в 2018 году. До оккупации продукция птицефабрики была отмечена множеством премий, подтверждающих ее высокий уровень, и поставлялась по всей Украине. Люди выходили на митинги, но это не помогло. Звучали такие слова: “Упадок начался, как только мы перешли в россию. До 14-го года у нас никаких проблем не было. Наша продукция шла по всей Украине. Это беспредел и вредительство”, “Они чужие. Своих хороших специалистов сдыхались. Всё идет на преднамеренное уничтожение!”, “В наш совхоз пришли какие-то пришельцы! Продали всё!”, “Никому не нужна наша птица. И вот так загибает всё у нас! Всё пропало! Довели до нуля! Полный развал!”, “Как люди будут жить? Просто-напросто умирать, вымирать!”

12. С крымчан начали взимать долги перед украинскими банками. Выбиванием долгов занимаются как минимум 5 российских организаций. Порой выбивают долг, который уже погашен. Списание денег происходит автоматически, а суды принимают решения о взыскании в “соответствии с федеральным законом” и без присутствия ответчика. Напомню, путин ранее разрешил жителям Крыма не возвращать долги украинским банкам.

13. Курортный Джанкой готовится к наплыву русо-туристо — путлерюгенд репетирует развлекательные программы для лаптеногих.

Не отстают также Симферополь

и Ялта.

P.S. 17 апреля 1938 года — черный день в истории Крыма и крымскотатарского народа. В течение трех дней в Акмесджите (сейчас — Симферополь) палачи НКВД по приказу Сталина расстреляли десятки самых ярких крымскотатарских общественных деятелей, ученых и представителей политической элиты. Перед расстрелом чекисты провели “судебные заседания”, которые длились не дольше 20 минут. Все представители интеллигенции проходили по сфабрикованным уголовным делам как “предатели родины и ставленники антисоветского режима”. Среди жертв режима, по которому скучают ватоголовые, создатель и первый директор музея в Хансарае — Усеин Боданинский, который до сих пор не реабилитирован. Палачи НКВД производили расстрелы в застенках Симферопольской городской тюрьмы. Каждый год до оккупации Крыма россией на полуострове проводили молебен в память о соотечественниках, погибших в те дни. О том, как уничтожали крымскотатарскую интеллигенцию в попытке сделать Крым “исконно русским”, прочтите по ссылке и посмотрите короткий видеосюжет.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.