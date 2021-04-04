1. Президент США Байден поговорил с президентом Украины Зеленским и подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины "перед лицом продолжающейся агрессии россии на Донбассе и в Крыму". Зеленский также пригласил США принять участие в Крымской платформе.

2. Официальный Лондон внимательно следит за действиями россии и выразил убеждение, что "любая попытка рф пойти на масштабную военную эскалацию будет иметь для нее тяжелые последствия".

3. Оккупанты продолжают стягивать военную технику в Крым и к границам Украины на востоке и юге нашей страны.

4. Обратили внимание, что 99% видео с военной техникой рашистов сопровождается дебилоидной музыкой? Типа все очень весело, давайте зажигать, как будто на дискотеке для малолеток. И ведь не случайно все видео именно с таким музыкальным фоном…

5. Оккупанты накачивают вату через телевизор, что Украина стягивает войска к границам россии для нападения вместе с США. Вата в Крыму в основном не верит, но интересуется на всякий случай, "где у нас реально действующие бомбоубежища"?

6. В россии и в оккупированном ею Крыму начался первый призыв, на который новобранцам запретили брать в армию смартфоны. Срочникам с 1 апреля можно брать с собой только кнопочные телефоны. Я бы добавила — только российского производства! А то снимают жуть армейскую, мешают трясти надувной мосЧью.

7. Оккупанты в Крыму бросили в психбольницу для проведения карательной психиатрии арестованного активиста и бизнесмена Олега Федорова, которого обвиняют "экстремизме и терроризме".

8. Новый мониторинг Крымской правозащитной группы показал, что минимум 27 сайтов в Крыму полностью заблокированы оккупантами. Подавляющие большинство таких сайтов — популярные украинские онлайн-медиа.

9. Оккупанты предлагают нескольким сотням фермерам, в том числе понаехавшему рашисту Денису Ваньжа, второй раз заплатить за уже купленную землю, которую пытаются отнять у них, ссылаясь на "законы Украины". Ваньжа воет.

10. Как вы уже знаете, понаехавший до оккупации в Крым Большедворов, отсидевший 10 суток в СИЗО за съемку одиночного пикета, активно воет о камнях с неба, а также написал о том, что в Крыму уже россии не рады. Вата из-за поребрика обвинила его в предательстве и лжи. Риторика у лаптей — строго НКВДешная. Промывают им извилины по полной. Кругом враги.

11. В Саках из крана полился чай. Обзавидуйтесь!

В Саках из крана чай)

прям сейчас. pic.twitter.com/NQrA5HGZIT — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) April 3, 2021

12. Как же покращился парк в Форосе в родной-то говени! Если бы не россия, солдаты НАТО в этом парке под фисташками гуляли! Столетними… Неподобство яке б було! А теперь — ляпота: уничтоженные краснокнижные деревья, вырытые котлованы, заборы и колючая проволока.

13. Симферополь. Уничтожаемый оккупантами аэродром "Заводское". Стройка идет — гай гудит. Консоль тут человейников для понаехов настроит — залюбуетесь! Ватники путину жаловались — не помогло.

14. Севастополь. Странно, мы же победили уже пандемию, вакцина целебная — так в телевизоре говорят. А людей без масок в катере забирают для составления протокола. Штрафы, штрафы, штрафы...

15. Многие российские компании, опасаясь международных санкций, вот уже 7 лет не работают в оккупированном Крыму и отказываются обслуживать крымчан. В соцсетях ватники с завидным постоянством обсуждают эту тему: "Тариф (Билайн) работает по всей территории россии, кроме Крыма и Севастополя. Без комментариев", "Мой разговор со Сбербанком проходит по тому же сценарию. Откуда вы звоните? Севастополь. Да, к сожалению, из-за границы нет возможности перезвонить на наш бесплатный номер. Почему из-за границы? К сожалению, мы не представляем услугу на территории иностранного государства.

Вот такой диалог частенько у меня возникает. В связи с этим — вопрос: может быть, иск отрезвит о привлечении к ответственности за нарушения территориальной целостности страны?", "Это нам, крымчанам, знакомо — российские банки, Али-Экспресс, МакДональдс — это лишь часть того недоступного "вновь прибывшему" россиянину — так нас, крымчан, называют материковые россияне. Санкции, знаете ли", "ЯД-карту получить в Крыму нельзя: сожалеем, но в ваш регион отправить не можем (с)", "Похоже, в россии немало кто Крым не признает, но когнитивного диссонанса ни у кого не возникает.

Привычка, понимаете ли. Как жили по колено в "диссонансе", так и по уши не зазорно", "Всё же определиться пора, Крым наш или как бы наш? Крым — россия или особая зона?", "Зона есть, россии нет. Точнее, её часть, судя по виду и запаху, задняя". Далее ватник разместил фото сельского магазинчика, который решил назваться российской торговой сетью "Магнит". Ватники прокомментировали и это: "И СНОВА ПРОРЫВ! И как у некоторых язык проворачивается говорить, что Крым не развивается, находясь под санкциями всего цивилизованного Мира. Что у нас нет инвестиций, банковских и материковых платежных карт и систем, привычных, материковых, мобильных операторов и, наконец, торговых сетей.

Буквально вчера был в селе Грушевка, округ Судак, и лицезрел приход известнейшей на всю россию торговой сети "Магнит" и открытие там их гипермаркета. Ура, товарищи — это победа над мировым империализмом!", "Тут и "Лента" подоспеет, и продукты, даст власть, сравняются в стоимости с сибирскими ценами! Ура, крымчане! Ждем еще семь лет", "Такие ИКЕИ по всему Симферополю, и все счастливы. А цивилизация нам теперь только сниться будет, ближайших лет 50".

P.S. "Увы и ах! Никогда нас не признают, никогда. Будем тихонечко плестись в полную ж…, как Абхазия". Остались оптимисты, которые верят, что мы еще не там.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.