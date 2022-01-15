1. 1957 рік. Сімферополь, школа №17. #CrimeaIsUkraine #Qırım.

2. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что россия ведет подготовку фабрикации повода для нового вторжения в Украину, в том числе с использованием диверсий: "Наше разведывательное сообщество собрало информацию о том, что россия закладывает основу для возможности сфабриковать повод для вторжения, в том числе путем диверсий и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке нападения на российские войска в восточной Украине. Мы видели это в 2014 году. Они снова готовят такой сценарий. Администрация будет иметь дополнительную информацию о том, что именно мы видим в качестве потенциального повода, и поделимся с прессой в течение следующих 24 часов. Наша позиция достаточно прямая. Если российские военные перейдут через украинскую границу, чтобы захватить территорию, мы считаем, что это будет дальнейшее вторжение в Украину, и это вызовет реакцию Соединенных Штатов и международного сообщества".

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3. Украинские военные провели тренировку расчетов ЗРК Оса-АКМ на админгранице с временно оккупированным россией Крымом: "Расчеты ЗРК Оса-АКМ тренируются в условиях максимально приближенных к боевым. Даже поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают нашим военным осуществлять разведку воздушной обстановки, определять координаты целей и уничтожать беспилотные аппараты условного противника", — сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергей Наев.

4. На официальном сайте испанской футбольной Ла Лиги оккупированный Крым вчера был отмечен территорией россии. В частности, это было видно в разделе трансляторов чемпионата. После возмущения пользователей соцсетей карта Украины была быстро исправлена на корректную.

5. Село Донское (до 1948 года — Кернеуч), Симферопольский район. Трасса смерти "Таврида". Непобедимые не доехали НАТО напугать, устроив очередное ДТП — на этот раз без жертв среди гражданского населения.

6. "Крым застрял в пробках. Что происходит?" — так журналисты Крым.Реалии задали вопрос в заголовке своей статьи. Приз за правильные ответы уходит в Севастополь, Евпаторию и Ялту: "Потому что половина рф в Крым приперлась!", "Потому что неправильные разметки, потому что нет парковочных мест, потому что разрешается ездить на угробленных машинах, потому что очень много куплено дешевых машин, за которыми ехать не хочется — от них дым валит такой, что дышать нечем, а техосмотр они не проходят", "Весь хлам привезли или сбыли крымчанам".

7. В Ялте по-прежнему все очень плохо с медициной, и спасет город только деоккупация: "Дали электронное направление в Ливадию (прим — городская больница). Прошло полгода, а пройти невозможно. Сколько ни звоню, а записи все нет. Когда будет — не знают. На запись к терапевту тоже нет записи, и когда будет — не знают. Вот и лечитесь, то есть, помирай либо платно".

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего крымчанина, который вернулся с воли в гетто: "Всім привіт із окупації! Все колись закінчується — і добре, і погане! От і в мене закінчилося "відрядження" на Волю. З засніженої столиці повернувся в дождливий унилий Крим… Але тут мій дім, який, я вірю, скоро повернеться на волю! Зайшов зранку в продмаг і офігів від цін на прилавках. Мені здається, що за кілька тижнів все зросло в ціні мінімум на сто ржублів! Зелені огірки — 400 ржуб! В голові не вкладається! В Києві по 35 грн. купляв. Ну що, ватнички, допоміг вам міст? Допоміг, тільки в іншу строну, тепер доплачуєте за його будівництво! Взагалі, настрій м’яко кажучи не дуже. І ще один курйоз: зайшовши вранці в магазин, привітався за звичкою з продовчинею українською… Ви би бачили її рожу! Здається, вона з панаєхів! Всім адекватним людям бажаю в цьому році, щоб вас обходили стороною хвороби, злидні, негаразди, фінансові труднощі та меланхолічні настрої! Слава Україні!".