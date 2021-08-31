1. Новости вставания с колен: смертность в оккупированных россией Крыму и Севастополе растет катастрофическими темпами, и уже почти вдвое превышает рождаемость. Это по официальной статистике мордора: “В течение первой половины этого года в Крыму родилось 10,2 тысячи человек, умерло — 18,8 тысячи, говорится в отчете Росстата. Показатель (естественной убыли) за шесть месяцев 2021 года достиг 8,6 тысячи человек, что на 3,2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ситуация в Севастополе — не лучше. За первое полугодие в городе родилось 2 355 человек, умерло — 4 108 человек. Убыль населения в регионе выросла с 1 013 человек в прошлом году до 1 753 человек в 2021-м”.

2. Яниночка наша Массандровна в этом баааальшой спец: “Некогда процветающий Винсовхоз завод Гурзуф. Массандровский винодельческий завод. Что произошло? При Янине Павленко он стал разваливаться. И все его имущество сейчас вышло из строя. Моя мама работала в этом здании. К сожалению, сейчас некогда процветающий винзавод Массандра в упадническом состоянии. Земли забирают. Имущество не сохраняют”, “Кто будет сохранять? Убийцы золотых курочек? Это же варвары. Убить, разделить, сожрать. Вот и все жизненные приоритеты”, “Этот беспредел уже так достал. Куда мы вернулись?”, “Да уж…”, “Так она для этого и нужна была. Сначала прекратили разлив, продавали виноматериал, а потом продали. Теперь появились не перспективные виноградники, и их уже делят на участки. Дальше думайте сами”

3. Крым — не россия: “Здравствуйте, как получить из Чехии евровый перевод? Желательно с минимальными потерями”, “Видимо, придется потратиться на билет до Краснодара”.

4. Ось тут вата помилилася. Вода в Крим повернеться одразу після деокупації: “Россия может сколь угодно долго возбуждать что-либо в отношении Украины, но реальных последствий это иметь не будет. Так, очередная имитация работы”, “Ну почему имитация, если у причастных к перекрытию канала, есть имущество в рф, и они сами случайно приедут к родственникам, теперь у рф есть все основания для репрессий в их сторону. На основании возбужденного уголовного дела половину Украины в рф посадить можно. Другой вопрос, что Крыму эти действия воды не добавят. Чем больше рф давит на Украину, тем меньше шансов Крыму получить украинскую воду”, “Шансов получить украинскую воду в обозримом будущем нет вообще. К власти на Украине после Зели придет такой же дурак антироссийский, другого не может быть. Херсон мы тоже не присоединим — сухопутная граница длинная, и нет должных протестных настроений. Можно было давно ракетой в дамбу стрельнуть, но дети в Лондоне и деньги в Швейцарии”

5. Нет сырья. Нашу пшеницу в Сирии толкают, а пекут потом из силоса гаваньского. Для лаптей — нормально, для нас — несъедобно: “Что за отвратительный хлеб кирпичек стали делать в Крыму? Верните старый рецепт вкусного хлеба!”

6. Мы что-то пытаемся есть… А крымчанин может питаться только своим, которое берет у своих, которых знает еще с докатастрофных времен. Есть кормА говени мы не можем: “Чудеса… В Крыму всегда для сыра молока было мало, и качество не для сыра”, “Всегда было достаточно при Украине. Все поля в стадах были, пока россия не пришла с уродливыми для частного фермера нормами. Слава Богу опять возвращается натуральное, а не материковый (прим — российский) порошок с пальмовым маслом”

7. Симферополь. Аэродром Заводское, он рядом с жильем людским. “Началось?” — очень популярный вопрос в Симферополе в эти выходные… А это просто милитари-шоу говени “Армия россии-2021”. В соцсетях обсуждают: “Еб@нулись, там ведь спальный район”, “По Южке зачем из пушек?”, “Сука, упыри дебильные. Готовят?”

8. Севастополь. Парк “Патриот” — тот самый, с вальсом танков. С высоты птичьего полета. Вдруг кому интересно. Это та самая “Армия-2021”

9. Купание в море у Херсонеса в Севастополе оскорбляет чувства верующих в говень. А зловонные свалки — нет

10. Обидно, что в принципе существует страна Забория. И она к нам влезла: “7 лет назад я могла свободно пройти на пляж с территории Ясной поляны в Марат! Я живу в этом районе с рождения! И вот спустя много лет решила с дочуркой прогуляться по дорожкам ностальгии. И вот… снова забор! Как же мне обидно!!!”

11. Активный сторонник россии, предатель Украины Александр Талипов жалуется на угробленную его говенью связь: “После Севастополя жаловаться на связь в Крыму — грех. В городе-герое ее вообще нет. Не понимаю, как тут губернатор задачи ставит? Але, товарищ губернатор, вас не слышно, перезвоню”.

12. Рашистка из Москвы пишет: “Крым принадлежит крымчанам. Спасибо вам, крымчане, за ваше гостеприимство, за ваше терпение. За ваш прекрасный, ни с чем не сравнимый Крым”. Рашистке ответили: “Не похоже только россиянам. Это при Украине он принадлежал крымчанам”. Рашистка на это возмутилась: “Врать не нужно”. Рашистке снова ответили: “Что значит врать? Например, у меня при Украине был пропуск пожизненный в парк санатория. Местным жителям при желании делали. При рф это все аннулировали, стали делать какие-то на год, и то за деньги. А теперь даже и по пропускам не пускают, даже тех, у кого были они. Хотя товарищ путин обещал, что никто ничего не потеряет”.

13. Каждый турист (российский — других нынче нет) считает, что он имеет право обрывать олеандр и Ленкоранскую акацию. Кто цветок, а кто охапку (типа девушке букет). На замечания искренне удивляются — “а шо такого?” или “это шо, твоё?”. И любое чудо природы эти одичалые обгадят, обблюют и гвоздем напишут слово “Х*Й”.

P.S. “Этот беспредел уже так достал. Куда мы вернулись?”, — скулит ватник, комментируя разграбление оккупантами имущества винзавода “Массандра”. Вот когда ватники начнут понимать, что между “вернулись” и “оккупировали” — огромная разница, тогда и вопросов таких глупых больше не будет. И вообще, учите историю, хотя бы историю россии, чтобы понимать, что ничего общего с ней нельзя иметь ни при каких обстоятельствах. Только ров, крокодилы и колючая проволока…

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