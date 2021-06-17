1. Байден ответил “нет” на вопрос, является ли оккупация Крыма россией препятствием для вступления Украины в НАТО. И это “нет” по значимости и резонансу сравнимо с “да” — ответом, который Байден дал на вопрос журналиста о том, считает ли он путина убийцей. Прочтите мнение.

2. С 15 июня по 15 июля, по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, проходит онлайн марафон по наполнению Википедии — “Serbest Entsiklopediya: Пишем крымскотатарскую Википедию”

3. До оккупации мы о таком и мечтать не могли! Жителя Феодосии, которого 12 июня едва не застрелил оккупант, арестовали на пять суток “за неповиновение сотруднику пограничного управления ФСБ”. Феодосиец просто ловил рыбу на пирсе

4. Правозащитники в Киеве презентовали доклад “Ситуация с правами человека в Крыму за семь лет оккупации”, в котором представили массив информации о нарушении прав человека за семь лет временной оккупации Крыма россией.

5. Правозащитный центр “Мемориал” признал фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Исмета Ибрагимова политическим заключенным и потребовал немедленно его освободить

6. Предатель Константинов назвал “напряженной” ситуацию с коронавирусом в Крыму. Если даже эта лживая тварь заявила такое, то реальная картина куда хуже, чем просто “напряженная”. И по моему окружению это тоже видно. Болеют как в легкой, так и в тяжелой форме. И возраст тяжело болеющих все моложе

7. Оккупанты в Крыму блокируют около трех десятков сайтов с информацией про реальную ситуацию с коронавирусом. Как рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, это делается с целью продвижения собственной пропаганды, а также для запугивания людей, которые собирались ехать на подконтрольную Украине территорию

8. В Украину из Сирии вернулась крымчанка с семью детьми. Как минимум с 2019 года она находилась в лагере закрытого типа на северо-востоке Сирии

9. Киркоров хочет обжаловать решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе пятилетний запрет на въезд в Литву из-за поддержки оккупации Крыма и незаконного его посещения. Рашист грозится дойти до ЕСПЧ

10. В Керчи Аксёнов разрешил отпраздновать нападение Германии на СССР. Праздновать будут факельным шествием, которое ранее запретили, прикрываясь коронавирусом

11. Ялта. Центр. Боткинская улица. В помещении бывшего ювелирного теперь очередной овощной магазин

12. Я уже 7 лет постоянный болельщик противников сборной рф в любом виде состязаний.

13. Севастопольцы пожаловались на новые ограничения при посещении Херсонеса. Теперь запрещено даже то, что было разрешено прошлым летом (и это я молчу про дооккупационные времена). “Был сегодня утром в Херсонесе, приехал к 7 утра прогуляться и подышать свежим воздухом. Зашёл на территорию без проблем, пошел гулять — ближе к морю два охранника начали кричать и идти мне навстречу. Подошел — сказали, что по территории заповедника гулять запрещено до 9:00 — пока он закрыт, можно только в храм на молитву. Заповедник открыт с 6 утра, а на территорию зайти нельзя. К примеру, в прошлые годы такой проблемы не было — до 8:00 разрешали даже купаться. Прошу помочь в решении данной проблемы, уверен, я не первый и не единственный, кого этот вопрос интересует”, — жалуется ватник пропагандонам. Другие ватники прокомментировали: “Вот уроды! Просто нет других слов”, “Усиленно строим государство-тюрьму. Прискорбно, что история ничему не учит. Как уже было, к сожалению, в нашей истории, власть всеми силами вызывает к себе ненависть. Увы, расплачиваться придётся нам всем”, “Не является ли это дискриминацией по конфессиональному признаку?”, “Возникло ощущение, что руководство заповедника "Херсонес Таврический", чье самодовольство и презрение ко всем "из-за забора" прищемили судебными тяжбами Анатолий Туманов и Андрей Маслов, решило выместить свою злобу на всех севастопольцах. Решило поставить их на место: раз ваши гоняют нас, мы вас лишим вашего Херсонеса, хоть чуть-чуть, даже на парочку часов, но лишим”, “Сталкивался с одни из охранников. Корректно общаться не мог. Неужели такой маленький доход, что профессионалов не могут содержать?”, “Просто сделали закрытую территорию для випов!!! А местному быдлу, да ещё бесплатно, там не место! Ну настоящая родная гавань!!!! Ещё вспомните, как при СССР купались бесплатно, да гуляли!!! И без антропогенной нагрузки!!”, “Пропал Херсонес! Севастопольцы всё больше перестают себя чувствовать севастопольцами, впрочем и крымчанами тоже”, “За сравнительно небольшой срок мы, жители Севастополя, превратились в "вандалов", от которых все нужно охранять заборами, турникетами, допусками и пропусками. И как мы за довольно большое время умудрились все это историческое наследие и достояние человечества сохранить, без нынешних атрибутов "охранителей"?”, “Пытаюсь понять, к чему эти варвары-понаехи пытаются вызвать ненависть к себе со стороны местных жителей? Напрашивается только один вывод — это диверсия против президента. Никто и ничего не должен потерять, а только приобрести. Они не нам на зло действуют, они обесценивают самого ВВ. Зачем им это нужно — вопрос к ФСБ”, “Одумайтесь! Кто назначил директора Херсонеса? А кто назначил того, кто назначил директора Херсонеса? И так по цепочке пройдите, и все вопросы отпадут”

P.S. Пока одни ватники, обсуждая ужасы Херсонеса, считают, что все в Крыму так хреново из-за того, что происходит “диверсия против путина”, другие вновь вспоминают “гарантии” оккупантов, которые они раздавали предателям в 2014 году: “Гарантии для Крыма: Главный принцип будущего присоединения: жители Крыма ничего не должны потерять даже в мелочах, приобретя при этом много новых возможностей. Выиграть в главном, не потеряв ничего ценного! Что еще, кроме Херсонеса, мы уже не потеряли?”. Думаю, практически у каждого жителя Крыма всех политических взглядов уже собрался приличный список того, чего они лишились за время оккупации, чего не достигли, от чего отказались…

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