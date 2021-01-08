Суммируя новости из ОРДЛО, нельзя пройти мимо новостей из РФ, страны, которой никогда нигде нет, но вот ее "отпускники" и ее оружие постоянно где-то шастают, причем всегда на территориях чужих стран.

Новости из РФ интересны и познавательны еще и тем, что не дают нам забыть, откуда мы сбежали – из гетто СССР. А Россия там осталась, и похоже – навсегда.

А вот для жителей ОРДЛО новости из РФ показательны тем, что в ОРДЛынии всегда четко следуют российской линии, и что сегодня в РФ на языке, то завтра в ОРДЛынии на уме. Так сказать, сегодняшний обзор дна соседей всегда может оказаться дном завтрашнего дня ОРДЛО, – пишет Олена Степова для "Информационного сопротивления".

ОРДЛО – это зеркальное отображение РФ. Да и "обезьянничают" там местные власти по полной, стараясь угодить российским кураторам, и доказать, что вот смотрите, мы так делаем, а значит, "Донбасс — Россия".

Правда, сколько бы донбасяне не натягивали на себя кокошник, умнее от этого они не становятся, а вот скоморошье поведение вызывает смех и жалость даже у самих россиян.

Нравится барину, это у холопов еще со времен крепостного права. Да хоть голову навозом мажь, а бы барин смеялся и был в хорошем расположении духа. Именно так ведут себя сейчас в ОРДЛО. Развесили везде государственные флаги РФ, их в разы больше, чем "республиканских", в школах-детсадах все время говорят о "единстве с Россией", закрывают ВУЗы — "России нужна рабочая сила", проводят утренники-концерты в сарафанах, кокошниках, скоморошьих колпаках, с балалайками и медведями, и томный взгляд в камеру журналиста. Мол, смотрите — мы же такие, как и вы, возьмите нас к себе.

Это униженное состояние в ОРДЛО, коленопреклоненная поза перед их оккупантом, в которой они стоят уже 7 лет, вызывает чувство брезгливости. Но, это у цивилизованного общества. Для критического большинства жителей ОРДЛО и разбросанных по Украине граждан, живущих с эСССРкой за щекой, это — не унижение, а почтение. Так крепостные показывают любовь к барину, может, покормит, может, потреплет по холке.

Я часто пишу о том, что в 2014-м критическое большинство жителей Луганской и Донецкой областей жили и воевали с мечтой "пожить, как на России".

Вот эту мечту и землю обетованную, "как на России", жизнь, где все дают, не нужно работать, везде богатство и справедливость, они почерпнули из российских сериалов и фильмов, которыми было забито информационное пространство интересных РФ областей Украины.

Каждый из потребителей советско-российского информационного контента в "жить, как на России" вкладывал что-то свое. Каждый хотел убить лично своего врага. Каждый хотел жить богаче, убив и забрав у соседа. Работать никто не хотел. Льготы. Дали. Много. Забрать. Расстрелять.

Справедливость представлялась жителям Донбасса исключительно лагерями, расстрелами, пытками. Причем все эти мечтатели мечтали о пытках и смерти соседа, коллеги, родни, но никогда не думали, что карающая рука гетто может взять за горло их. Никто даже не думал, что будет, если вот 85% людей, живущих на закрытой территории, будут хотеть одного — расстрелять друг друга и забрать друг у друга. Что, когда закончатся среди них "чужие, враги народа", им придется убивать своих. Так как на войне свои у каждого свои, и чужие у каждого свои.

Но, мир гетто был их мечтой. И они шли к нему, проливая реки крови. И уже было не важно, свой ты или чужой, главное, идти к мечте по трупам.

Если бы эта война и вот эти мечты родились в головах людей-дикарей, живущих в средневековье, без интернета, когда новости о том, как живут другие страны, передавались исключительно "народным радио", я бы поняла людей. Люди всегда шли туда, где сытно и хотели жить лучше.

Но, в мире интернета, в мире авто, где можно было загуглить и поехать посмотреть, как оно в Архангельске и Пскове, в Гуково и Рязани, причем, не вот именно в областных центрах, а в равноценном мечтателям городе, я никогда не пойму вот этих "пабагателок", которые придумали себе симулякр "Россия богатая страна" и жили в нем, топя все в крови.

Сейчас в ОРДЛДО вздыхают — "мы не этого хотели-нас обманули". Кто обманул? Чего они хотели? –они оставляют это недосказнанным. Трудно признаться самому себе, что ты сам себя обманул.

Именно поэтому из ОРДЛО несется многоголосый хор "нас все устраивает, мы живем лучше, чем в Украине".

Их устраивает и комендантский час, и похищения, и нищета, и затопленные шахты… Ну, одних — по той причине, что они реально нашли свою бизнес-нишу и подняли капитал, и вернись сюда Украина, они потеряют бизнес на "порешать". Вторых все устраивает, так как они зарабатывают на кремлевских донатах, третьих все устраивает, так как они резаками пилят предприятиях, на которых когда-то работали. Люди гетто в очередной раз построили гетто. И каждое ухудшение там они будут оправдывать "не очень — то и хотелось". Именно там жили в СССР – "везде еще хуже, нас все устраивает". Условное равенство всегда неравных людей. Одним блат, вторым очереди. Одним автомат, вторым комендантский час.

И сколько бы мы не бились и не поясняли им, жителям РФ и жителям ОРДЛО нормы права, общечеловеческие понятия, свободу, уважение к личности, свободу личности, они нас никогда не поймут.

Мы много уделяем внимания войне, как вооруженному конфликту и мало (и даже ничего) не говорим о конфликте ценностей, конфликте культур, конфликте социума.

А ведь это есть. Это существует. И по факту мы имеем войну человека-совка с человеком-цивилизационным.

Говоря "русский мир", мы уже понимаем, что речь идет о другой ментальности, о других ценностях, чуждых нам. А говоря "цивилизация, европейские страны" в ОРДЛО говорят о чуждом им мире, враждебном. И эта война она имеет еще одну грань, эта война прошлого и будущего, развитого общества и каннибалической мордвы, хранящей в генном коде свои ордынские корни.

РФ все больше скатывается в свой симулякр. Здесь настолько напрессовали нарративов и догм, смешав православие и ЦК КПСС, Бога и Сталина, царя и президента, СССР и капитализм, монархию и коммунизм, что вот только сейчас, глубже изучив этот Ад на Земле, я понимаю, что несли в 2014-м прибывающие на Луганщину "ихтамнеты"- "наши православные братья мусульмане", "Путин реинкарнация царя Николая", "во имя Бога, царя, отечества и КПСС", "мы за советскую монархию".

Вот коммунисты предложили дать Героев РФ декабристам, которые свергли царя, так как по сути, декабристы были коммунистами. И те же коммунисты выпустили фильмы, журналы, плакаты воспевающие царя Николая –"Боже, Россию храни", те же коммунисты в церквях стоят на коленях "Николай, прости нас" и выступают за канонизирование Путина при жизни в должности монарха.

Все больше и больше россиян покупает себе на специальных сайтах титулы. Сейчас в Москве и Питере, куда не плюнь, князья и виконты. Очень смешит, когда графами и русскими князьями оказываются выходцы кадыровских кланов, сибирские буряты шойгисты.

В РФ растет количество староверов и старообрядцев, которые при этом имеют высшие саны в Московском Патриархате и уже напрямую на службах агитируют молельников в старообрядное течение.

На РФ растет количество преступлений, совершенных каннибалами. Во многих российских глубинках, это норма, кушать соплеменников. Ростовскую область регулярно потрясают каннибалические скандалы уже уровня "сдавили мясо на опт".

Кстати, во времена промышленной застройки Луганской и Донецкой областей в СССР и заселения их выходцами из Поволжья, Астрахани, Рязани и других российских глубинок, сюда привнесли вот все российские прелести "норм жизни"- каннибализм, снохачество.

Что еще раз показывает нам, что вот эта современная российско-украинская война оголила нам важнейший вопрос: конфликт цивилизаций, конфликт культур и ценностей, который фактически является еще одним участком фронта.

Если обратить внимание на требования донбасян и их кремлевских кураторов по "особому статусу", то в нем особое, первое место занимают именно вопросы, которые можно включить в графу "конфликт культурных, социальных, исторических, общечеловеческих, не материальных ценностей".

Но, вернемся к новостям из страны Ихтамнетии.

Цитата: "Госдума приняла закон о возрождении вытрезвителей Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о возрождении в России вытрезвителей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Вытрезвители возрождаются по решению регионов на основе государственно-частного партнерства, закон прописывает базовые требования к функционированию организаций и организации мероприятий по оказанию помощи лицам, "находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке". Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, которая оказывается в указанных специализированных организациях, утверждаются совместно Минздравом, Минтрудом и МВД. Вместе с тем в Госдуме предполагают, что стоимость "ночи" в вытрезвителе будет достаточно высокой, ведь даже заявленные 1,5 тыс. рублей — сумма немалая. В ходе дискуссии лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших". Около 12 тыс. человек в год гибнут на улицах страны от обморожения, привел данные депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). Сейчас в 20 регионах России работают вытрезвители, по факту они действуют вне правового поля. Однако закон "не навешивает" дополнительных полномочий для субъектов РФ, создаваться вытрезвители будут по решению властей".

Эту новость активно обсуждают в ОРДЛО, считая актуальной, нравственной и очень необходимой. Так что думаю, в ближайшие дни в ОРДЛО примут ряд таких же "законов".

Люди поддерживают большинством голосов. И только единицы говорят, "вам мало комендантского часа, когда хватают людей в любое время и списывают все на "нарушение комендантского часа", фактически торгуя этими людьми, так давайте еще, чтобы любой ополчурка получил право хватать без медицинского освидетельствования человека и избивать его в КПЗ до получения выкупа".

Да, в ОРДЛО это бизнес. Комендантский час. Могут задержать в любое время, но в "суд" и в "дело" вошьют нужную бумагу — "задержан за нарушение комендантского часа". Могут задержать шахтеров на остановке, которые едут на ночную смену. Здесь нельзя ночью выскочить в аптеку и купить лекарство, если прихватило. При этом, комендантский час не касается людей в форме, или имеющих отношение к власти. Задержанных избивают. Выбивают не только нужные показания, но чаще всего деньги за выкуп. Тех, кто не может заплатить, используют, как бесплатный труд у себя дома или на общественных работах в городе. Многие из шахтеров пишут свои "долги" за "штрафы" по "нарушению комендантского часа" в долговую книжку патруля и после получения зарплаты отдают долги.

Об этом в ОРДЛО знают все. Абсолютно все. И все подчиняются этим новым требованиям. Никто не возмущается. Не пишет в ЕСПЧ. Не обращается к Путину. Просто платят. Просто отбывают повинность.

Поэтому вытрезвители в ОРДЛО, это еще одно дорогое удовольствие для жителей гетто и еще одна хорошая ниша для заработка тех, кто там сейчас власть.

Ах, да, здесь напомню, что ОРДЛынские патрули и "народная милиция", "кизяки" и другие "уполномоченные" в камуфляже с автоматами, это местные жители. Это всегда местные жители. "Ихтамнеты" не патрулируют в ОРДЛО города.

Поэтому в ОРДЛО свои снова будут обдирать своих.

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