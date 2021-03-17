Новости Украины и мира: Байден признал Путина убийцей, а Иран назвал виновного в катастрофе самолета МАУ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В среду, 17 марта, в Украине и мире произошел ряд резонансных событий. В частности, Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей, а Иран обнародовал официальную версию катастрофы самолета МАУ.

OBOZREVATEL собрал подборку новостей, чтобы читатели могли ознакомиться с самыми важными событиями дня:

  • В Киеве на бульваре Тараса Шевченко во время обмена валют ограбили столичного предпринимателя, который отдал кассиру около 82 тысяч долларов (более 2 млн 200 тыс. грн). Последний забрал сумку и исчез.

  • В РФ не признали нарушения российским вертолетом Ми-8 воздушного пространства Украины. Пограничники утверждают, что борт якобы летел вдоль границы.

  • Вместо Олега Татарова, попавшего в скандал с коррупцией, Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента. Им стал Игорь Брусило.

  • В Украине банки усиленно контролируют операции своих клиентов, проверяя источники доходов и не позволяя переводить и пополнять счета заработанными "в тени" деньгами. О категориях, которые могут попасть под особое внимание финучреждений, читайте тут.

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