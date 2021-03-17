Новости Украины и мира: Байден признал Путина убийцей, а Иран назвал виновного в катастрофе самолета МАУ

Американский президент Байден утвердительно ответил на вопрос о том, является ли глава РФ Путина убийцей. Также лидер Соединенных Штатов обвинил российского коллегу в "очернении" своей репутации. В МИД РФ после этого заявили о "тупике" в отношениях, а рубль обвалился к доллару и евро.