Новолуние 12 апреля – отличный день для начала чего-то нового. Если вы давно откладывали какие-либо начинания, пришло время действий.

12 апреля состоится новолуние в Овне. Оно произойдет 12 апреля в 05:31 по киевскому времени. Овен – первый знак зодиака. Новолуние само по себе символизирует начало цикла, а вместе с первым созвездием это дает вдвойне благоприятный день для любого старта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила астролог Марина Скади.

По ее словам, мы будем под влиянием новолуния в Овне ближайшие две недели. Если сделать лишь первый шаг в направлении своей цели, то Вселенная поможет достигнуть результатов.

Однако апрельское новолуние может оказаться тяжелым для людей, склонных к тревожно-депрессивным состояниям, эмоционально возбудимых, не обладающих психологической устойчивостью к стрессам. Могут появиться головные боли, приступы мигрени. С одной стороны, люди готовы горы свернуть, но с другой стороны, все-таки не стоит доводить себя до стрессовых ситуаций.

"Осторожнее с эмоциональными реакциями 11 и 12 апреля, так как последствия могут оказаться долгими и непредсказуемыми. Самые эффективные способы укрепления самочувствия и восстановления физических и психических сил – любые виды активности. Многие люди, которые находились в замешательстве оттого, что их дела зашли в тупик, постепенно обретут внутреннюю ясность. Новолуние 12 апреля откроет возможности для эффективной совместной работы, творчества, общения, установления контактов и связей. Проснется здоровый азарт, желание к чему-то стремиться, бороться, получать результат. Старайтесь искать точку равновесия, не принимайте решения сгоряча, иначе можно зарубить на корню перспективные проекты и взаимоотношения", – предупредила астролог.

Новолуние в Овне 12 апреля подарит решительность и настойчивость. Инстинкт самосохранения, правда, будет слабым, поэтому для многих период с 11 по 14 апреля – это дни опасности и экстремальных ситуаций.

"Будьте осторожны на дороге как в качестве пешехода, так и в качестве водителя. 12 апреля увеличится количество ДТП, так как энергии новолуния в Овне заставит сначала делать, а потом думать. Но задача человека осознанного, все-таки, понимать потенциал и использовать его с выгодой и пользой для себя, внеся некоторые корректировки, поскольку в это новолуние у многих нарушится инстинкт самосохранения и проявится воинственность, не всегда уместная", – отметила Скади.

Основные причины неприятностей во время новолуния 12 апреля и две недели после – это давление со стороны других людей, завышенные требования к спутнику жизни, нарушение личных границ. Семейные ссоры с битьем посуды и крушением мебели вполне могут быть даже у самых спокойных и миролюбивых пар. Можно направить эту энергию конструктивно, например, изменить имидж, начать тренировки. Соблюдение границ, как своих, так и партнеров, поможет избежать негативного развития событий.

Однако этот период благоприятен для тех, кто хочет стать лидером, вырваться вперед, создать личный бренд. Это новолуние будет обладать невероятной энергией и важно войти с ним в резонанс: начать проявлять активность, приступить к действиям и тогда внешние и внутренние ритмы совпадут.

"Вселенная откроет перед вами многие двери, нужно лишь активировать это новолуние конструктивными действиями, а дальше все будет получаться быстро и легко. Старайтесь вдохновлять окружающих, подталкивайте их к действиям", – порекомендовала астролог.

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