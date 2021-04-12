Новолуние 12 апреля: время показать себя и принести пользу людям

Новолуние 12 апреля – удачный день реализации людей, которые обладают высокой самооценкой, уверенные и целеустремленные.

Энергетика этого дня очень мощная, дающая. Но лидерские качества могут выйти из-под контроля и склонить к проявлению тиранических качеств. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала психолог-нумеролог Лариса Браницкая.

Согласно нумерологии, дата 12.04.2021 в сумме дает число 12, что дает число 3 (1+2). Эта цифра отвечает за личность и партнерство. Это число триединства и настойчивости. Таким образом действия, которые будут повторяться три и более раз принесут результат. А поскольку эта дата совпала с новолунием, то это отличное время для начала чего-то нового. Особенно будет везти уверенным и целеустремленным людям с высокой самооценкой. 12 апреля – день реализации для людей, которые имеют эти качества.

"Также в этот день нужно себя показать с разных сторон и уделить этому достаточно внимания. Если проявить что-то творческое и артистичное, то это в последствии принесет стабильность", – пояснила нумеролог.

Стихия Овна, в знаке которого пройдет новолуние, это огонь. Он может как дать тепло и принести пользу, так и обернуться пожаром.

"Поэтому важно использовать качества позитивные, не перестараться в своих лидерских стремлениях. В новых делах важно учитывать также мнения и партнеров, многогранность, мнение большинства людей, чтобы не перегнуть палку", – отметила Браницкая.

12 апреля, например, можно начать дело по предоставлению услуг, которые помогут людям, принесут пользу многим и рассчитаны на долгий срок.

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